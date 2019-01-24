2019-01-24T16:02:23+03:00
В мире

В Италии разрешили хоронить умерших вместе с любимыми домашними животными в одной могиле

Лоббисты поправки считают этот шаг цивилизованным и милосердным
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Домашних животных теперь разрешено кремировать и помещать их прах в могилу к умершемуДомашних животных теперь разрешено кремировать и помещать их прах в могилу к умершемуФото: EAST NEWS
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Неизвестно каких воззрений насчет посмертной жизни придерживаются в партии Forza Italia, но кажется, слегка далеких от христианства. Новая поправка к закону больше похожа на реализацию представлений о смерти древних египтян, которые вместе с фараоном хоронили всех членов семьи и домашних животных. До членов семьи, к счастью, пока не дошло. А домашних животных теперь разрешено кремировать и помещать их прах в могилу к умершему. Как прокомментировали авторы этого законодательного акта, захоронение умершего с его домашним любимцем является «актом милосердия и человеколюбия, так перешедший в жизнь иную не будет в одиночестве».

Поправка была одобрена в среду в Комитете здравоохранения региона Ломбардия. То есть пока такое возможно лишь в регионе Ломбардия. Домашние животные - собаки и кошки - могут быть похоронены в той же могиле, что и их владелец. Руководитель группы F1, лоббировавшей поправку, Джанлуки Комацци, сказал: «Исходя из пожеланий владельцев или членов семьи, пепел домашних животных может быть размещен рядом с останками людей, с которыми они делили всю свою жизнь. В ожидании окончательного одобрения, назначенного на 19 февраля, мы гордимся этим предложением, которое представляет собой важный шаг вперед в области развития цивилизации».

В сентябре 2018 года политическое движение «Movimento 5 Stelle» также выдвигали официальное предложение на ту же тему.

- Многие пожилые люди имеют только животных рядом с собой в последние годы своей жизни и не хотят разлучаться с ними, даже если переходят в лучшую жизнь. Считаю, что это акт большой чувствительности со стороны региона, - оценил принятие этой поправки в Ломбардии советник движения Марко Фумагалли.

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