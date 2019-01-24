В соцсетях опубликованы пикантные фотографии, где певица Анна Калашникова отдыхает на яхте вместе с 53-летним бизнесменом, канадским медиамагнатом и владельцем яхт-клуба Олегом Накариковым.

Анна Калашникова разделась на Бора-Бора перед 53-летним миллионером.

На снимках бывшая невеста Прохора Шаляпина рассекает в купальнике на дорогой яхте вместе с Накариковым и своими подругами. Остальные девушки тоже отдыхают на яхте далеко не в тулупах, а в смелых бикини. Мужчине повезло, оказался в настоящем цветнике.

На снимках бывшая невеста Прохора Шаляпина отдыхает с подругами на яхте.

Напомним: об отношениях медиамагната и звезды ток-шоу Анны Калашниковой впервые стало известно в конце сентября. Журналисты подловили момент, когда парочка, держась за руки, покидала ресторан в центре Торонто.

Об отношениях медиамагната и звезды ток-шоу Анны Калашниковой впервые стало известно в конце сентября.

- Ничего интимного в этих фото нет. В Торонто и на Бора-Бора мы снимали мой клип «Жара». Видимо, нас с Олегом кто-то сфотографировал из съёмочной группы. Кстати, Олег сыграл в клипе «Жара» главную роль -отважного капитана, - объяснила «КП» Анна Калашникова.