5,8 миллионов килограммов продуктов за год раздал российским нуждающимся банк еды

5,8 миллионов килограммов - именно столько продуктов питания бесплатно получили нуждающиеся со всей страны от Фонда продовольствия "Русь". Еду жертвовали производители, торговые сети, кафе и рестораны и просто неравнодушные граждане.

- Более 20 миллионов россиян живут за чертой бедности и нуждаются в продовольственной помощи, - говорит руководитель Фонда продовольствия "Русь" Юлиа Назарова, - ситуации совершенно разные, кто-то лишился работы, есть семьи, потерявшие кормильца, столкнувшиеся с болезнью одного из членов семьи, одинокие пенсионеры. Все денежные средства в такой ситуации уходят на оплату коммунальных услуг, лечение, приобретение жизненно важных продуктов питания и средств личной гигиены. Именно таким людям мы стараемся помочь.

Фонд работает про принципу "банка еды" - собирает продукты и перераспределяет их нуждающимся при помощи других благотворительных организаций, соцслужб, Русской православной церкови.

Большая часть еды в "банк" поступает от производителей. Фонд "Русь" принимает хорошие продукты, которые по той или иной причине не могут быть проданы - и иначе пошли бы на уничтожение. Это еда с истекающим (до 5 дней) сроком годности, излишки после рекламных акций, продукты с ошибками маркировки.

Еще часть продовольствия помогают собирать обычные люди в ходе специальных марафонов. Фонд регулярно устраивает акции в крупных супермаркетах, где любой желающий может купить продукты и передать их для нуждающихся.

В 2019 году фонд надеется увеличить объем помощи и географический охват своей работы. Сейчас продукты доставляют нуждающимся в 53 областях и республиках страны.

- Многие сферы все еще остаются не охваченными, например, до сих пор не найдено решение по забору готовых блюд из кафе и ресторанов, а также остатков продуктов из магазинов, - говорят в Фонде. - Одним из решений, способствующих увеличению объема спасенной еды, является рассмотрение законодательной инициативы в области налогообложения товарных пожертвований, благодаря которой жертвовать товары производителям и торговым сетям станет более выгодно (пока что пожертвования товаров в фонд компании делают из чистой прибыли после уплаты всех налогов, при этом утилизировать продукты выходит гораздо дешевле). Планируется инициировать широкое обсуждение возможного решения данной проблемы с привлечением экспертов отрасли.