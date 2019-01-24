Последний выдох державы: 30 лет назад, в январе 1989 года, в СССР начался экономический кризис

Начиная с 1922 года, когда был создан Союз, слово кризис применительно к социалистическому государству не употреблялось никогда: считалось, что он – удел только капиталистических стран. Премьера состоялась в начале 1989 года: на январском заседании Политбюро ЦК КПСС. А за словом об экономическом кризисе последовало дело: ввели талоны на сахар, водку и еще ряд товаров, ввели ограничения на вывоз продуктов из регионов. В Москве появилась «визитная карточка покупателя» - многое теперь продавалось только местным.

Однако полки магазинов продолжали пустеть, недовольство граждан накапливаться, а лозунг «ускорение» переродился в ускоренное движение к краху государства и окончанию советской эпохи.

ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ КРАХ

- В чём причина экономического краха, приближение которого стало очевидно в январе 1989 года?

Александр Ющенко:

- Кризис был запрограммирован еще при позднем Брежневе. Стало уделяться избыточное внимание экспорту. У нас было хорошо развито станкостроение, машиностроение, делали турбины. Все это поставлялось дружественным странам. Даже хорошие ткани, которые производились в Средней Азии, на Ленинградском комбинате и в Иваново, практически полностью вывозились за рубеж. Причем, по «дружеским» ценам. Интересы граждан нашей страны отступили с первого места на периферию. В самих себя мы вкладывали все меньше и меньше. Страна жила по принципу «все на продажу». И это неизбежно вело к товарному дефициту.

Дмитрий Гудков:

- Мне было 9 лет 30 лет назад. Я помню карточки, пустые прилавки, очереди, в которых мама стояла по несколько дней, люди записывали на ладошках свой номер. Очевидно, что власть довела экономику до ручки. Главная беда власти заключалась в том, что в нее попадали не профессионалы, а лояльные люди, идейно и родственно свои, наши, сынки. И они осуществляли государственное регулирование всего. Такая страна не могла быть сытой, и просто не могла долго существовать.

Москва, 1989 год. Люди, желающие приобрести модную обувь, у магазина-салона "Стиль". Фото Пахомова Людмила/Фотохроника ТАСС

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИЛИ ЛОГИСТИКА?

- Если власть была непрофессиональной, то почему многие ее представители после краха СССР стали вполне профессиональными предпринимателями?

А. Ю.:

- Были люди, которые восприняли крах Союза, как личную трагедию: застрелились Пуго и Ахромеев, Кручина выпал из окна. Но в целом предательство элит налицо. Многие были агентами влияния западных стран, многие заранее выводили государственные деньги для себя на иностранные счета. Товарный дефицит был искусственно создан, предпосылок к нему не существовало. Был урожайный период без природных катаклизмов, наводнений. Мы продавали за границу зерно, но непонятно, где оседали деньги. Мне рассказывал в свое время Лукьянов, что склады были завалены на подъездах к Москве, а в магазины ничего не шло: столицу специально доводили до точки кипения. Внешнему долгу СССР завидовали в США: он был вдвое меньше того, что были должны нам, поэтому и доллар стоил 67 копеек, и этот курс признавали во всем мире, он использовался в международных расчетах. Но из-за искусственного дефицита разрастался черный рынок валюты и товаров. В него втягивалось все больше энергичных людей, которые впоследствии выступили за переход к капиталистическим отношениям.

Факт: В 1987 году были сняты все ограничения по экспорту товаров народного потребления, в 1989-ом – по вывозу золота и драгоценных камней.

Депутат Госдумы фракции КПРФ Александр Ющенко.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Д.Г.:

- Это все чушь – про предательство элит какое-то. Это были не агенты, а просто некомпетентные люди. Вы говорите: склады затоварены, а продуктов нет. Это – не диверсия, это называется - логистика, которая не работала.

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ СЕЛЕКЦИЯ

- Наша сегодняшняя власть на всех этажах более профессиональна, чем в конце восьмидесятых?

Д.Г.:

- Сейчас профессионализм вновь снижается. У нас, по сути, отменены выборы. Выборов мэров городов практически не осталось. Выборы губернаторов проводятся через фильтры. Оппозицию стараются не замечать. Наверх снова попадают такие же лояльные непрофессионалы, назначенные большим начальником. Система наверх поднимает худших. Идет отрицательная селекция. Лучшие уезжают, лучших не пускают к штурвалу, а иногда сажают и даже убивают. Мы получаем ту же советскую власть, только с полными прилавками. Но если власть продолжит деградировать, то и они опустеют. Потому что в бизнесе происходит то же самое. Когда появляется эффективный предприниматель, который делает более качественные продукты и начинает теснить своих конкурентов, к нему тут же приходят. Либо закрывают предприятие, либо отжимают бизнес. Сегодня на рынке себя хорошо чувствуют только госмонополии, остальные – выживают. И выживают не лучшие предприниматели с хорошими товарами, а те, кто имеет крышу в силовых структурах или в органах власти. Государство, как и при советской власти, почти полностью контролирует экономику.

Политик Дмитрий Гудков на митинге оппозиции, лето 2018 г.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А. Ю.:

- Мы не можем оценить профессионализм руководителей министерств и госкорпораций, потому что одним из первых своих решений первый президент России уничтожил народный контроль, и у нас нет до сих пор парламентского контроля.

- Странно слышать эту жалобу от депутата: ну примите закон о парламентском контроле.

Д. Г.:

- Я являюсь автором законопроекта о парламентском контроле, который поддержала КПРФ, но похоронила «Единая Россия». Согласно проекту, контроль должна возглавить оппозиция. Потому что иначе партия власти будет сама себя расследовать.

А. Ю.:

- Пусть партия власти формирует правительство, но контрольные органы и бюджетный комитет должен возглавлять представитель оппозиционной партии.

- Что должна делать наша власть, чтобы экономический кризис не перерос в крах?

Д. Г.:

- Перестать мешать людям жить, работать, заниматься бизнесом и политикой в нашей стране. Нужно, чтобы у нас закон действовал, и все были перед ним равны. Это невозможно без независимой судебной системы.

А. Ю.:

- Сегодня вся внутренняя политика направлена на поборы населения. Надо не наращивать тарифы, а повернуться к человеку. Тогда и население будет готово поддержать власть в трудные моменты.

«МЫ ПРОСТО НЕ УСПЕЛИ ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ»

О том, что стало причиной экономического кризиса СССР, «КП» спросил у человека, который возглавлял советское правительство в эти годы. Николай Рыжков был председателем Совета министров с 1985 года, в декабре 1990-го попросил об отставке, а в январе 1991-го она была принята.

- Уже в 1985 году, когда страну возглавил Горбачев, а я принял правительство, было понятно, что в стране накопилось очень много экономических проблем, включая товарный дефицит, и мы стали искать пути: как оздоровить экономику и перейти на новые методы ее развития. Закон о кооперации был принят не случайно: государство, в основном, занималось крупным производством, тяжелой промышленностью, а бытовая сфера оставалась на обочине. Мы рассчитывали, что кооператоры заполнят эту нишу, и поначалу все шло хорошо. Но потом закон расширили, разрешив создавать кооперативы на предприятиях. Когда одна смена работает на государство, а другая - на себя. Это привело к несоответствию денежной массы и количества произведенной продукции. Кроме того, еще в 1987 году Горбачев стал говорить, что нам не нужен Госплан и плановые комиссии в республиках, не нужно исполнять пятилетние планы. Все это устарело. Систему планирования тогда полностью не разрушили, но эффективность резко снизилась. В итоге к началу 1989 мы получили первые последствия. У многих возникло понимание того, что может быть, когда плана уже нет, а рынка еще нет. У Горбачева, к сожалению, такого не возникло.

- Как второе лицо в государстве, вы могли возражать против неверных, на ваш взгляд, решений?

-В начале 1989 года я надеялся, что мы исправим решения, доказавшие свою ошибочность, но уже весной 1989 года прошли выборы первого Съезда народных депутатов СССР и был провозглашен лозунг «Вся власть Советам». Я говорил, что так не может быть, у власти должны быть три самостоятельных ветви: законодательная, исполнительная и судебная. Но Съезд и созданный им Верховный Совет стали принимать самые непродуманные законы, не советуясь с правительством. Я сопротивлялся нарушению принципа разделения властей, но советы всячески демонстрировали, что они здесь главные, и Горбачев это поощрял. А меня стали называть врагом перемен и тормозом перестройки. Я подал в отставку, когда понял, что уже ничего не могу изменить: доигрались, наступает последний выдох.

ИНФОГРАФИКА

Экспорт из СССРФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Доля государства и госкомпаний в ВВПФото: Наиль ВАЛИУЛИН

*Доля государства в экономике СССР никогда не была 100% - свой вклад в ВВП традиционно давали сельскохозяйственные рынки, артели и кустари. Зато к 1990 году добавились (официально зарегистрировали) 193 тыс. кооперативов с числом занятых 4,9 млн человек.