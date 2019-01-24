2019-01-24T18:55:36+03:00
Политика

Янукович в Киеве осужден на 13 лет. Заочно

Бывшего главу Украины признали виновным в госизмене и дали срок при отсутствии подсудимого в зале
Игорь ЯКУНИН
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Виктора Януковича на родине приговорили к 13 годам тюрьмы.Виктора Януковича на родине приговорили к 13 годам тюрьмы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Оболонский суд Киева признал виновным в госизмене бывшего главу Украины Виктора Януковича и заочно приговорил его к 13 годам заключения.

Сам экс-президент, который, по словам его защиты перенес операцию, сейчас находится на реабилитации в России ( где он живет с конца февраля 2014-го года, после бегства из взбунтовавшегося против действующей власти Киева).

«Это реализация Порошенко своих предвыборных обещаний, а судебный процесс прошел со всевозможным нарушением процессуальных норм», — заявил в эфире «Вести 24» экс-премьер незалежной Николай Азаров.

Киев, 24 января 2019 г. Во время оглашения приговора бывшему президенту Украины. Фото: REUTERS

Киев, 24 января 2019 г. Во время оглашения приговора бывшему президенту Украины.Фото: REUTERS

А вот замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью «Комсомолке» сделал акцент на ином аспекте случившегося в Киеве судебного фарса:

- Речь не только и не столько о предвыборных усилиях нынешнего украинского лидера. Этот приговор был необходим для того, чтобы подвести прочную юридическую базу под украинское президентство — не только Порошенко, но и любого следующего президента этого государства. Можно было сколько угодно закрывать на это глаза, но факт остается фактом: де юре Янукович оставался президентом. Последующие выборы могли пройти хоть 10 раз за это время — не было легитимного отстранения Виктора Януковича от власти. И все понимали, что та процедура, которая была осуществлена — это филькина грамота с точки зрения и международного, и украинского права. Никто так и не отрешил от власти старого президента — по закону. И потому приговор со статьей «государственная измена» - он как бы расчищает поле и разрешает юридическую коллизию.

Есть, конечно, и предвыборные соображения, но вышеназванное соображение — главное. Думаю, собственно на предвыборную компанию Порошенко это решение суда влияние либо не окажет вовсе, либо крайне малое — в отличие от того же томоса...

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