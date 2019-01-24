Россия поможет спасти планету от астероида-убийцы

Академия наук и «Роскосмос» предложили создать национальный проект по борьбе с космическими угрозами

Средства массовой информации с пониженной социальной ответственностью регулярно извещают граждан о приближении очередного «астероида-убийцы» и последующего апокалипсиса. Поскольку эти прогнозы никогда не сбываются к ним часто относятся, как к воплям «Волки! Волки!», которые издавал мальчик из известной притчи. Однако на днях «Роскосмос» и Российская академия наук (РАН) заявили о необходимости создания национального проекта по противодействию космическим угрозам. Чего нам опасаться? Что именно грозит человечеству? Об этом рассказал Борис Шустов - научный руководитель Института астрономии РАН и руководитель экспертной группы по космическим угрозам при Совете РАН по космосу.

Помойка на орбите закроет человечеству дорогу в космос

За 62 года освоения космоса (со времени запуска первого спутника в 1957 году) мы порядком замусорили околоземное пространство. В ближнем космосе болтается в общей сложности около 8 тысяч тонн металлолома - это недействующие аппараты и их обломки, детали ракетоносителей и разгонных блоков... Насчитывается более 700 тысяч объектов размером более 1 см в поперечнике. Каждый такой обломок, летящий со скоростью около 8 километров в секунду, обладает огромной разрушительной мощью и может легко уничтожить любой космический аппарат, включая обитаемую Международную космическую станцию. В 2014 году МКС приходилось 5 раз маневрировать, чтобы уклониться от от столкновения с таким шальным «снарядом».

- Существует опасение, что со временем космический мусор полностью закроет нам дорогу в космос, - рассказывает Борис Шустов. - В свое время такую теорию развития событий описал консультант НАСА Дональд Кесслер. Он считал, что мусор при взаимном столкновении будет размножаться и так густо засеет околоземное пространство, что сделает невозможным космические полеты: корабли будут сбиты обломками и сами создадут новые объекты мусора. Первый такой случай произошел в 2009 году, когда вышедший из строя российский аппарат «Космос 2251» столкнулся с действующим спутником вещания «Иридиум», в результате образовалось облако из 600 обломков. Эффект Кесслера это вполне реальная и серьезная угроза. Без космоса мы уже не проживем. Знаете, какие деньги закачаны в космос? На орбите летает спутников на сумму около триллиона долларов, которые обеспечивают связь, навигацию, спутниковое телевидение и многое другое!

Директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов. Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Климентьев

На сегодня отслеживается движение только 4% обломков из 700 тысяч. У американцев этим мониторингом занимаются шесть космических аппаратов. А у России нет ни одного.

Ядерный взрыв поможет людям

В 1998 году американцы запустили программу Spaceguard по обнаружению опасных объектов диаметром в 1 километр и более. Падение астероида такого размера грозит катастрофой планетарного масштаба. Теперь всех крупных небесных хулиганов мы знаем по именам и в ближайшем обозримом будущем можно спать спокойно. Встреча с астероидом-гигантом нам пока не грозит, хотя из-за столкновений и резонансов орбита опасного объекта может в любой момент измениться, поэтому за ними нужно постоянно наблюдать.

Но для катастрофы регионального масштаба не нужен километровый астероид. Размер Тунгусского тела составлял всего 50 метров, тем не менее площадь тотального поражения (зона поваленных деревьев) оказалось размером с территорию Москву. Сейчас американцы запускают программу по поиску размером 140 метров и более. Поскольку в таких делах государственная поддержка решает все, то США дает более 98 процентов всей информации такого рода. Вклад России в дело планетной безопасности пока на уровне 0,1 процента.

Что будет, если «астероид-убийца» будет обнаружен?

- Нужно создавать систему наблюдения, чтобы мы с помощью космических аппаратов могли увидеть опасность хотя бы на ближних подступах, - считает Борис Шустов. - Если диаметр объекта несколько десятков метров, то с ним ничего делать не надо. Достаточно точно рассчитать зону падения и предупредить людей. От 20-метрового Челябинского тела пострадало около 1600 человек. Большинство из них получили ранения осколками стекла, потому что стояли у окон и глазели на интересное небесное шоу. Поэтому если научить людей в зоне поражения элементарным правилам гражданской обороны, то потери можно свести к минимуму.

- А если астероид крупнее?

- У нас в Федеральном ядерном центре делали расчеты, выяснилось, что 100-метровый астероид можно уничтожить ядерным взрывом, хотя при выведении ядерного оружия на орбиту возникает куча проблем. А километровый объект взорвать невозможно. Однако возможно отклонить орбиту астероида, чтобы он пролетел мимо. Сейчас ведется эксперимент по изучению эффективности ударного воздействия на астероид. К двойному астероиду Дидим (диаметр основного тела 800 метров) запустили американский ударный зонд DART и Европейский аппарат AIM - его задача наблюдать, что произойдет. DART должен врезаться в небольшой спутник Дидима размером всего 150 метров. Сам Дидим слишком массивен, ему атака ударного зонда, что слону дробина. Но если ударить по спутнику, то орбита Дидима изменится. Мы в эксперименте не участвуем, но с интересом будем следить.

КСТАТИ

На МКС установят лазерную пушку

От крупных обломков МКС уклоняется с помощью маневрирования. А вот от мелкого космического мусора можно отстреливаться с помощью специальной лазерной пушки. Эту идею предложила международная команда ученых, в которую входят специалисты из России, Франции, Японии и Италии. Кстати, в этой команде работал французский физик Жерар Муру, который в 2018 году получил Нобелевскую премию за другую разработку, но тоже связанную с лазерными технологиями. Он кстати работает в Нижегородском государственном университете и является иностранным членом Российской академии наук. Конструкция лазерной пушки довольно компактна - она займет пространство около 2 кубических метров. Весит аппарат около 500 кг. Дальность стрельбы около 10 км. Установка будет потреблять около 5% мощности, вырабатываемой МКС. С помощью лазера можно будет либо уничтожать опасные объекты, либо изменять их орбиту.

ПОСЧИТАЕМ?

Сколько стоит астероид

Небесные странники несут не только угрозу. Это еще и потенциальный источник огромных барышей. В астероидах находятся те же элементы, из которых создавалась Земля. Но поскольку Земля определенный период времени находилась в расплавленном состоянии, то тяжелые элементы - такие как золото и платина, утонули в железно-никелевом ядро нашей планеты. А в земной коре, где мы можем вести добычу, таких элементов мало. Сейчас особенно востребована платина, которая широко применяется в гаджетах. По некоторым оценкам платиновый кризис может начаться уже через несколько десятков лет. Добывать платину можно на астероидах. Несколько компаний, среди них американская Planetary Resources, в разное время объявляли о начале программы по разработке технологий промышленного освоения астероидов. В таблице ниже специалисты рассчитали стоимость ресурсов того или иного астероида и оценили затраты на его разработку при текущем уровне развития технологий.