Гениального генетика затравили на Западе за отказ называть черное белым

Мировую научную общественность сотрясает очередной скандал, и в центре его снова выдающийся 90-летний биохимик Джеймс Уотсон, первооткрыватель двойной спирали ДНК.

Шумная история началась ещё в 2007 году, когда Уотсон - нобелевский лауреат 1962 года - выступил со своими весьма неполиткорректными заявлениями, о том что чернокожие менее способны к точным наукам, чем белые. Заявление патриарха генетики вызвало всеобщее осуждение и отставку его со всех постов, кроме почетных.

Пока Уотсон пребывал в опале, другой известный ученый Ричард Линн выпустил книгу «Расы. Народы. Интеллект», где на основании многочисленных тестов подвел под рассуждения биохимика научную базу.

Автор книги «Расы. Народы. Интеллект» Ричард Линн. Фото wikipedia

Всего в книге представлено 59 параметров, по которым Линн проводил тесты на вербальную, пространственную и способности, тесты на визуализацию, тесты для ряда учебных предметов, тесты музыкальных способностей, тесты на общий интеллект, тесты на понимание значений слов, правописание, арифметику, количественное рассуждение, тесты базисных понятий и так далее. При этом ученому удалось собрать данные более чем у 800 тысяч человек! В ходе его исследований выяснилось что средний балл IQ выше всего у людей из Восточной Азии, следом за ними идут европейцы и только потом африканцы, отстающие от европейцев на 32 балла.

Тут уже «на ринг» снова вышел ветеран Уотсон. Интервью с ученым, всколыхнувшее умы прогрессивной общественности, было показано в начале января этого года в документальном фильме «Американские мастера: расшифровывая Уотсона» на американском телеканале PBS.

«Между белыми и чернокожими есть разница в тестах на уровень интеллекта. Я бы сказал, что эта разница скорее генетическая», - заявил Уотсон. Более того, он добавил, что, несмотря на желание видеть ученых всех рас равными, «люди, которым приходится иметь дело с чернокожими сотрудниками, считают, что это не так».

Замять это уже не смогли - это вам не книга, а крупнейшая телесеть - и по миру покатились новая волна осуждения учёного. «Заявления, сделанные в фильме, коренным образом расходятся с нашими целями, ценностями и политикой. Поэтому мы вынуждены свернуть любые формы нашего сотрудничества», - заявили в лаборатории Колд-Спринг-Харбор, где учёный проработал 40 лет.

Хотя даже среди политкорректной западной публики нашлись такие, кто не стал отрицать расовые различия, но отнесли их за счет разницы в культуре, образовании, жизненной среде и воспитании. Некоторые при этом добавляли, что виноват-то во всём тот самый белый человек – колонизатор и эксплуататор. Те же тексте на IQ создавались белыми для белых, указывали скептики. Видимо, тем самым требуя ввести специальные тесты на интеллект для темнокожих.

Но у сторонников теории Уотсона тоже нашлись аргументы. И местами - бронебойные.

Так, например, в 2018 году в 11 штатах ни один афроамериканский студент не сдал экзамен AP Computer Science, ключевой среди программистов на языке Java. Похожая статистика — и в биомедицинских науках: здесь на долю афроамериканцев приходится всего 1,5% заявок на гранты в Национальном институте здоровья Департамента здравоохранения США.

А недавно с треском провалился очередной эксперимент, когда наймом персонала вместо белых кадровиков озадачили компьютер. Бездушная машина раздала тесты, обработала результаты … и стала брать на работу почти исключительно белых мужчин - строго по результатам тестирования. Пришлось эксперимент свернуть.

К счастью, в современном мире уже не жгут за идеи как Джордано Бруно, и каждый может придерживаться любой стороны в этом споре. Хотя иной раз кажется что современное прогрессивное общество, по сути своей, недалеко ушло от принципов инквизиции – когда за неправильную, по мнению большинства (или влиятельного меньшинства), идею следует сжечь автора, заодно вместе с его мыслями.

Но если бы времена были попроще, и Джеймса Уотсона все-таки поволокли бы на судилище, то его последними словами наверняка были бы: «И все таки мы разные!»

Комментарий антрополога

«Они думают, что если будут отрицать расы, то избавятся от расовых проблем»

Научный популяризатор, доцент биологического факультета МГУ Станислав Дробышевский считает, что в условиях господства политкорректности на Западе постепенно уничтожают расологию и антропологию.

- Они думают, что если будут отвергать существование рас и расовые различия, то тем самым избавятся и от расовых проблем. Но получается совсем по-другому: исчезают последние ученые-расоведы, а в общество появляются фрики, которые допускают существование высших и низших рас. Другими словами, как раз без людей, разбирающихся в особенностях различных рас, и начинает расцветать расизм.

Целенаправленной политики нет. Они думают по-простому: давайте введём цензуру, все расовое запретим и осудим, и тогда все будет хорошо, Но, как всегда, такие запреты не ведут ни к чему хорошему и выходят обществу боком.