2019-01-24T22:36:59+03:00
Общество

"Только Гитлер убивал инвалидов!": Патриарх осудил аборты по причине физических недостатков

Предстоятель РПЦ напомнил об ученом Стивене Хокинге
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Патриарх Кирилл вновь поднял больную тему абортовПатриарх Кирилл вновь поднял больную тему абортовФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Патриарх Кирилл в четверг общался со студентами и преподавателями медицинских вузов, где вновь поднял больную тему абортов. Говоря, что за 2017 год их число в России составило 627 тысяч (против более чем миллиона в 2010-м), он осудил прерывание беременности из-за выявленных у плода физических отклонений.

- Всякие разговоры о том, что нужно подправлять человеческую расу уничтожением эмбрионов в том случае, если кому-то кажется, что из этого эмбриона может не получиться хороший футболист, или хороший адвокат, или очень сильный и здоровый человек, очень греховны и даже преступны. Убивая плод, который в чем-то неполноценен, мы убиваем инвалида. Так делал только Гитлер - у него жить должны были только здоровые. Подправлять человеческую расу только потому, что из эмбриона не получится хороший акробат, - это преступление против человечности, - подчеркнул предстоятель РПЦ. И призвал задуматься, что было бы, если бы на основе пренатального исследования мать Стивена Хокинга сделала аборт, и мир лишился бы гениального физика.

Напомним, ранее Патриарх с трибуны Госдумы просил вывести аборты из системы обязательного медстрахования (ОМС) и отводить женщин перед абортом на УЗИ, чтобы те услышали сердцебиение своих детей. Группа депутатов тогда внесла пакет из трех законопроектов в этой сфере, но поддержки они не получили.

- Нахождение абортов в системе ОМС означает, что убийство детей воспринимается как обычная медицинская услуга, сопоставимая с любой другой лечебной процедурой, к тому же общедоступная. Люди, несогласные с абортами, не должны своими налогами и отчислениями участвовать в финансировании этой процедуры. Знаю, что есть оппозиция этому мнению, - в жизни никогда не бывает, чтобы все всё поддерживали, - уверен Святейший.

В заключение он напомнил, что церковь открыла в стране уже 160 центров помощи беременным, так называемые "Дома для мамы". Сюда за поддержкой может обратиться любая будущая мама, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации. За 2017 год в таких центрах приняли более 16000 человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Доренко: Как в Венесуэле у нас не будет. Россия беременна средневековьем, а не революцией
Россия готовится войти в новое десятилетие. Как мы изменились за минувшие годы? И изменились ли вообще? Об этом «КП» поговорила с главредом радио «Говорит Москва» Сергеем Доренко
Новости 24
США передали РФ письмо с требованиями по ДРСМД
В Нью-Йорке открылся первый в США музей КГБ
В подмосковной Балашихе произошел пожар в многоэтажке
В Башкирии до конца 2019 года появится экотехнопарк для переработки промышленных отходов
В Нью-Йорке пентхаус продали за рекордные $238 млн
В Киеве демонтировали памятник Суворову
США предложили России обсудить в Пекине контроль над вооружениями
Путин поговорил с премьером Болгарии о сотрудничестве в сфере энергетики
Путин обсудил с Мадуро ситуацию в Венесуэле
Нападающий Севильи посвятил гол пропавшему футболисту Кардиффа
В Госдуме прокомментировали принятие ПАСЕ резолюции по Керченскому проливу
Курц: нам следует иметь смелость и отложить дату выхода Британии из ЕС
Спикер Новгородской облдумы объяснила фразу о соцвыплатах матерям после 30 лет
США расширили санкции против Ирана
Еврокомиссия запустила санкционную процедуру против Венгрии
Суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Франция: Совет Россия-НАТО даст возможность поговорить о ДРСМД