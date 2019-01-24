"Только Гитлер убивал инвалидов!": Патриарх осудил аборты по причине физических недостатков

Патриарх Кирилл в четверг общался со студентами и преподавателями медицинских вузов, где вновь поднял больную тему абортов. Говоря, что за 2017 год их число в России составило 627 тысяч (против более чем миллиона в 2010-м), он осудил прерывание беременности из-за выявленных у плода физических отклонений.

- Всякие разговоры о том, что нужно подправлять человеческую расу уничтожением эмбрионов в том случае, если кому-то кажется, что из этого эмбриона может не получиться хороший футболист, или хороший адвокат, или очень сильный и здоровый человек, очень греховны и даже преступны. Убивая плод, который в чем-то неполноценен, мы убиваем инвалида. Так делал только Гитлер - у него жить должны были только здоровые. Подправлять человеческую расу только потому, что из эмбриона не получится хороший акробат, - это преступление против человечности, - подчеркнул предстоятель РПЦ. И призвал задуматься, что было бы, если бы на основе пренатального исследования мать Стивена Хокинга сделала аборт, и мир лишился бы гениального физика.

Напомним, ранее Патриарх с трибуны Госдумы просил вывести аборты из системы обязательного медстрахования (ОМС) и отводить женщин перед абортом на УЗИ, чтобы те услышали сердцебиение своих детей. Группа депутатов тогда внесла пакет из трех законопроектов в этой сфере, но поддержки они не получили.

- Нахождение абортов в системе ОМС означает, что убийство детей воспринимается как обычная медицинская услуга, сопоставимая с любой другой лечебной процедурой, к тому же общедоступная. Люди, несогласные с абортами, не должны своими налогами и отчислениями участвовать в финансировании этой процедуры. Знаю, что есть оппозиция этому мнению, - в жизни никогда не бывает, чтобы все всё поддерживали, - уверен Святейший.

В заключение он напомнил, что церковь открыла в стране уже 160 центров помощи беременным, так называемые "Дома для мамы". Сюда за поддержкой может обратиться любая будущая мама, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации. За 2017 год в таких центрах приняли более 16000 человек.