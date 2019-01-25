2019-01-25T02:29:48+03:00
Телевизор

Свадьба! Звезды! Федункив!

В новом шоу звезда Comedy Woman помогает россиянам пожениться с огоньком и, например, с Киркоровым
Инна ФЕДОТОВА
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Марина и сама тамада хоть куда, и других готова научить.Марина и сама тамада хоть куда, и других готова научить.Фото: Алексей ЛАДЫГИН
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Свадьба - это же память на всю жизнь. Гулять положено на полную катушку и чтоб все завидовали. А как? Программа «Пригласите на свадьбу!» поможет. В этом шоу, которое ведет актриса Марина Федункив, жених с невестой при помощи знаменитостей выбирают ведущего себе на торжество.

- Марина, вас приглашают вести свадьбы?

- Чаще работаю на юбилеях, свадьбы веду реже. Главное пожелание от жениха и невесты, чтобы было весело. Или говорят, что хотят праздник стилизованный, к примеру, под «12 стульев». И на свадьбы, и на юбилеи который год заказывают вечеринки в стиле фильма «Великий Гэтсби». Какое отношение это имеет к нашим праздникам? Сложно понять. Но так часто этого «Гэтсби» заказывают, что я себе купила платье в этом стиле, у меня есть мундштук и все причиндалы, необходимые для образа.

- Какой самый необычный праздник, на который вас приглашали?

- Однажды нас с коллегами-мужчинами на вертолете доставили в тайгу. Там отдыхали бизнесмены - человек пять. Смысл мероприятия сводился к тому, что во время застолья заказчики звонили друзьям, родне и знакомым: «Саня, привет! Ты знаешь, кто у меня? Угадаешь, нет? Сейчас дам трубку!» Мы должны были что-то сказать, а они по голосу угадывали, кто это.

- Гости предлагают сесть за стол?

- Конечно! Меня чаще всего приглашают в провинцию, поэтому уговаривают остаться на второй, третий день свадьбы или юбилея. Но я всегда заранее прошу купить мне билеты назад.

- Чем хороша программа «Пригласите на свадьбу!»?

- Она и развлекательная, и полезная. В каждом регионе есть парочка модных ведущих мероприятий, их и приглашают на свадьбы, юбилеи. Теперь о талантливых и, как говорится, еще не зажравшихся ведущих и артистах узнают миллионы телезрителей.

- Жениху и невесте с выбором определиться помогает свадебный генерал. Один из них - Филипп Киркоров. Удалось участникам его удивить?

- Играть и верить в предлагаемые обстоятельства может только ребенок. Для артиста очень важно сохранить эти качества. И в Филиппе есть это детство, которое не может не подкупать. В нашей программе он с широко открытыми глазами искренне удивляется факирам, фокусникам. Не знаю, останется это или вырежут? А как он защищает артистов, когда им говорят: «Ну и что тут такого вы показали?» Он очень благодарный зритель.

О чем проект?

Шоу «Пригласите на свадьбу!» рассказывает о современных тенденциях в организации свадеб. Продюсеры определили жанр проекта как «талант-шоу свадебных ведущих и артистов». Жених, невеста вместе с родными, друзьями и свадебными генералами выбирают тамаду, который устроит им оригинальный праздник. Правда, этот креатив может не понравиться маме жениха или папе невесты... В общем, семейные споры на проекте не исключены. В программе участвуют самые яркие свадебные ведущие из разных регионов нашей страны. А также люди с уникальными способностями: иллюзионисты, артисты лазерных и световых шоу, музыканты, пародисты и юмористы.

«Пригласите на свадьбу!». По субботам с 26 января, 16.00, Россия 1.

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