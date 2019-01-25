«Больше не в трауре»: 50-летняя Селин Дион закрутила роман с 35-летним красавчиком- танцором

Селион Дион готовится к новому гастрольному туру, но прежде чем отправиться в турне, певица наслаждается последними днями отпуска в Париже на Недели высокой моды. На показах Александра Вотье и Джорджо Армани она появилась в обнимку с испанским танцором Пепе Муньосу. Говорят, что пара познакомилась год назад в Лас-Вегасе на вечеринке у общих друзей и с тех пор очень дружит. И даже разговоры в кулуарах о том, что парень младше канадской звезды на 15 лет, кажется, нисколько не портят обоим настроение.

Надо отметить, что слухи о том, что отношения Пепе и Селин уже давно вышли за рамки дружеских, впервые появились после танцевального номера на концерте Селин Дион в январе 2017 года. Таблоиды заговорить о том, что всего через год после смерти своего мужа канадская певица готова строить новые отношения. Тогда танцор заявил изданию Gala: «Эти слухи действительно поразили нас, и мы все еще смеемся на эту тему».

Певицу часто видят в сопровождении испанского танцора Пепе Муньоса.Фото: EAST NEWS

Сама же Дион не стала комментировать эти разговоры, даже шпильки в ее адрес, когда СМИ вспомнили, что после смерти супруга звезда заявляла, что больше никогда не встретит такую большую любовь как будто не коснулись ее.

Напомним, в 2016 году от сердечного приступа скончался супруг Дион и, по совместительству, менеджер Рене Анжелил. Несколько лет он болел раком, болезнь сильно прогрессировала, последние три года продюсер не мог есть и пить без специальной трубки. После смерти супруга исполнительница хита «My Heart Will Go On» заявила: «Я подумала, что его освободили от его боли».

Селин Дион на показе коллекции Александра Вотье в Париже.Фото: REUTERS

Ранее в интервью звезда признавалась, что Рене был единственным мужчиной, которого она когда-либо любила — нежные чувства по отношению к нему проснулись, когда ей было всего 12. Даже после смерти мужа она соблюдает их совместные ритуалы. «Каждый вечер перед выступлением я жму руку своего супруга (ее бронзовую копию) и стучу по дереву, — призналась Селин, — я разговариваю с ним каждый день и пытаюсь ежедневно доказать ему, что я в порядке. Что наши дети растут и у нас все нормально».

Селин Дион с супругом Рене в 2013 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спустя год, Селин в новом интервью заявила, что скучает по нему также сильно, как и в момент его ухода. «Сейчас было бы слишком рано для меня… Я все еще определенно влюблена в Рене и замужем за ним», — призналась Дион на вопрос, не планирует ли она новые отношения?

И вот спустя еще год, время, кажется, пришло.