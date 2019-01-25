2019-01-25T16:16:15+03:00
Звезды

«Больше не в трауре»: 50-летняя Селин Дион закрутила роман с 35-летним красавчиком- танцором

А ведь еще певица недавно заявляла, что после смерти мужа никогда не сможет полюбить
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Певица Селин Дион.Певица Селин Дион.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Селион Дион готовится к новому гастрольному туру, но прежде чем отправиться в турне, певица наслаждается последними днями отпуска в Париже на Недели высокой моды. На показах Александра Вотье и Джорджо Армани она появилась в обнимку с испанским танцором Пепе Муньосу. Говорят, что пара познакомилась год назад в Лас-Вегасе на вечеринке у общих друзей и с тех пор очень дружит. И даже разговоры в кулуарах о том, что парень младше канадской звезды на 15 лет, кажется, нисколько не портят обоим настроение.

Надо отметить, что слухи о том, что отношения Пепе и Селин уже давно вышли за рамки дружеских, впервые появились после танцевального номера на концерте Селин Дион в январе 2017 года. Таблоиды заговорить о том, что всего через год после смерти своего мужа канадская певица готова строить новые отношения. Тогда танцор заявил изданию Gala: «Эти слухи действительно поразили нас, и мы все еще смеемся на эту тему».

Певицу часто видят в сопровождении испанского танцора Пепе Муньоса. Фото: EAST NEWS

Певицу часто видят в сопровождении испанского танцора Пепе Муньоса.Фото: EAST NEWS

Сама же Дион не стала комментировать эти разговоры, даже шпильки в ее адрес, когда СМИ вспомнили, что после смерти супруга звезда заявляла, что больше никогда не встретит такую большую любовь как будто не коснулись ее.

Напомним, в 2016 году от сердечного приступа скончался супруг Дион и, по совместительству, менеджер Рене Анжелил. Несколько лет он болел раком, болезнь сильно прогрессировала, последние три года продюсер не мог есть и пить без специальной трубки. После смерти супруга исполнительница хита «My Heart Will Go On» заявила: «Я подумала, что его освободили от его боли».

Селин Дион на показе коллекции Александра Вотье в Париже. Фото: REUTERS

Селин Дион на показе коллекции Александра Вотье в Париже.Фото: REUTERS

Ранее в интервью звезда признавалась, что Рене был единственным мужчиной, которого она когда-либо любила — нежные чувства по отношению к нему проснулись, когда ей было всего 12. Даже после смерти мужа она соблюдает их совместные ритуалы. «Каждый вечер перед выступлением я жму руку своего супруга (ее бронзовую копию) и стучу по дереву, — призналась Селин, — я разговариваю с ним каждый день и пытаюсь ежедневно доказать ему, что я в порядке. Что наши дети растут и у нас все нормально».

Селин Дион с супругом Рене в 2013 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Селин Дион с супругом Рене в 2013 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спустя год, Селин в новом интервью заявила, что скучает по нему также сильно, как и в момент его ухода. «Сейчас было бы слишком рано для меня… Я все еще определенно влюблена в Рене и замужем за ним», — призналась Дион на вопрос, не планирует ли она новые отношения?

И вот спустя еще год, время, кажется, пришло.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
«Единоросы» не поддержали идею о платной регистрации мобильных телефонов
Столтенберг рассказал, как поступит НАТО в случае разрыва ДРСМД
Эксперт о законе про регистрацию гаджетов: "Это новые нагрузки на частный бизнес"
Эрдоган заявил, что Турция создаст буферную зону в Сирии в ближайшее время
В Госдуме ответили на сообщения о долге России перед Советом Европы
Прах правозащитницы Алексеевой будет захоронен в Вашингтоне в апреле
В России зафиксировали резкое подорожание курицы
Дмитрий Медведев и Никол Пашинян обсудили сотрудничество России и Армении в экономике
Джефф Бриджес вернулся к образу Чувака из «Большого Лебовски»
Путин обсудил с членами Совбеза кризис в Венесуэле
Кабмин выступает за введение в России регистрации электронных устройств по IMEI, но бесплатной
Здание "Ельцин-центра" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Актер Владимир Зеленский подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
Ученые нашли способ естественной защиты организма от рака
Экс-советник Дональда Трампа Роджер Стоун был арестован в рамках расследования Мюллера
Россияне признались, что устройство на работу для выпускников проблема
Бой Федор Емельяненко - Райан Бейдер: менеджер россиянина опроверг информацию об отмене поединка
Из-за сильного ветра и метели в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
МИД России опубликовал предупреждение о возможном преследовании россиян со стороны США
Минэнерго Ливана: соглашение с "Роснефтью" восстановит нефтяную отрасль страны
После ЧМ-2018 в России осталось более пяти тысяч иностранцев
В Средиземном море нашли амфоры возрастом 2 тысячи лет
Песков: Власти Венесуэлы не просили Москву о предоставлении им военной или финансовой помощи
Песков: Настрой на обсуждение ДРСМД отсутствует
В комплексе "Москва-Сити" произошел пожар