Конец света 1 февраля 2019 года: почему его отменили

В интернет-сообществе оживление - сетевые СМИ числом более сотни дружно пугают надвигающимся концом света. Мол, ожидается 1 февраля 2019 года. Якобы в этот день с Землей столкнется гигантский астероид. Как минимум, он принесет неисчислимые беды, а то и вовсе уничтожит жизнь на планете. Имени у астероида-убийцы нет, только название - (89959) 2002 NТ7.

Спокойствия ради сразу сообщу: этот самый (89959) 2002 NТ7 разминулся с Землей еще 13 января 2019 года - пролетел на расстоянии 0,4078 АИ (астрономических единиц ) - это 61 миллион километров от нашей планеты. Или более 150 расстояний до Луны. То есть очень далеко. Из чего следует, что 1 февраля 2019 года он уже никак не может грозить Земле.

Астероид, пугавший землян, уже улетел.

Однако, нынешний «испуг» - пусть и надуманный - возник не на пустом месте. Вероятность того, что (89959) 2002 NТ7 врежется в нашу планету и в самом деле существовала. Но не долго — с 9 июня 2002 года по 1 августа 2002 года.

9 июня 2002 года астероид был обнаружен в рамках американской программы слежения за околоземными объектами - LINEAR. Его диаметр астрономы оценили в 2 километра.

Так (89959) 2002 NТ7 выглядел на космических снимках.

Предварительные данные по траектории движения (89959) 2002 NТ7 ужаснули: расчеты показывали, что он неминуемо врежется в Землю. Врежется как раз 1 февраля 2019 года со скоростью 28 километров в секунду. О чем 17 лет назад сообщили чуть ли не все мировые СМИ. В том числе и ВВС, к примеру.

Вскоре астрономы присмотрелись к астероиду. Уточнили его размеры: не 2 километра, как показалось с перепугу, а 1,407.

Уже 25 июля астрономы пересчитали траекторию, отменили «воздушную тревогу» и почти исключили вероятность столкновения. А 1 августа 2002 года визитер и вовсе был вычеркнут из списка потенциально опасных небесных тел. Итого набралось почти 2 месяца страха — вполне тогда оправданного.

Орбита (89959) 2002 NТ7 сильно наклонена. От этого его долго не могли обнаружить. Один оборот астероид делает примерно за 835 суток. Пересекает орбиты Земли и Марса.

Кстати, астероид, грозивший концом света, был у Земли в январе 2003 года, в феврале 2012, в августе 2018. Заглядывал, как стало известно, и совсем недавно — 13 января 2019 года. Следующая встреча в феврале 2028 года — тоже безопасная — в десятках миллионов километрах от нашей планеты. И все последующие не несут никакой опасности по крайней мере до января 2195 года, если верить таблице, составленной NASA.

Винить интернет-СМИ в нынешнем запугивании общественности трудно — конец света действительно был назначен на 1 феврали 2019 года. Грех было не вспомнить это мрачное пророчество. Хайп...

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