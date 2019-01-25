2019-01-25T19:28:43+03:00
Звезды

«От груди остались одни слезы»: Анфиса Чехова пожаловалась на тайские таблетки

Звезда рассказала, как за два месяца похудела на 25 килограммов
Ольга АНТОНОВА
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Анфиса Чехова.Анфиса Чехова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Сейчас телеведущая Анфиса Чехова весит 65 кг при росте 165 см. В одном из интервью недавно она призналась, что наконец-то довольна тем, как она выглядит и что привести себя в форму смогла после того, как обрела любовь и уверенность в себе. Но так было не всегда.

Чехова всегда была склонна к полноте, поэтому когда в 20 лет ей предложили стать солисткой группы «Безумные светлячки» она принялась усиленно худеть. Но как сделать это быстро? Будущая звезда решила воспользоваться такими модными в то время тайскими таблетками. Тогда она еще не знала, какой вред для здоровья они могут оказать. На днях, телеведущая поделилась тем самым снимком, где она похудевшая и довольная собой. Правда, длилось это недолго. По словам звезды, после похудения у нее испортился характер — она стала злой и капризной. Только спустя время артистка поняла, какой вред нанесла своему здоровью. Уже буквально через год Анфиса снова набрала вес.

«Сорвалась и страдала булимией. Набрала 30 кг. С тех пор отказываюсь пить и рекламировать какие-либо средства для похудения… Потому как не в худом теле счастье,а в мудрой голове», - призналась телезвезда.

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Напомним, что ранее в интервью Чехова призналась, что что у нее дважды были отношения по расчету: с влюбленным в нее молодым человеком и состоятельным мужчиной. Тогда будущей телезвезде было 20 лет.

«Сошлась с парнем, который меня очень любил, а я его не любила. И расчет мой был такой: „Нет любви — нет страданий“. И я позволяла себя любить, мучая и изводя этого парня невероятными закидонами и капризами из серии: „Пойди туда-не знаю куда, достань то-не знаю что“», — поделилась звезда.

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Вскоре Анфиса ушла от бойфренда к более обеспеченному мужчине. Вместе они отправились отдыхать в Турцию. Это была первая поездка Чеховой за границу. В путешествии поклонник красиво ухаживал за звездой, но телеведущая вскоре поняла, что отношения без любви не для нее.

«Парень сорил деньгами, и с каждым его щедрым жестом я понимала, что любовь во мне никак не вырабатывается от хруста „Бенжаминов Франклинов“ и в благодарность за чьи-то чувства! А без любви мне всё не мило! И роскошный курорт, и подарки, и чья-то забота. На этом я закончила вступать в отношения по расчету», — рассказала Анфиса.

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Чехова восемь лет состояла в отношениях с актером Гурамом Баблишвили. Три года они были официально женаты. В 2017-м супруги развелись.

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