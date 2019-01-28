2019-01-28T13:01:38+03:00
Звезды

Ингеборга Дапкунайте закрутила роман с журналистом, который младше ее на 18 лет

Пару сблизила совместная работа
Ольга АНТОНОВА
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Михаил Зыгарь и Ингеборга Дапкунайте в сентябре 2018 г. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАССМихаил Зыгарь и Ингеборга Дапкунайте в сентябре 2018 г. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Ингеборга Дапкунайте, несмотря на свою активную публичную деятельность, человек достаточно закрытый. Так, что она вышла замуж и родила ребенка в 42 года поклонники узнали только несколько лет спустя, когда в эфире Первого канала показали фильм, посвященный юбилею актрисы. И в нем впервые появился сын звезды. Также не стало распространяться публике актриса и когда приняла решение расстаться с мужем и отцом ребенка – ресторатором Дмитрием Ямпольским. Расставание прошло тихо и без лишней шумихи. Причины развода также прессе не назывались.

Вот и теперь, когда на личном горизонте актрисы появилась новая любовь, публика может только догадываться, как давно начались отношения актрисы и известного журналиста Михаила Зыгаря. Как пишет EG.ru пару сблизила совместная работа в Мобильном художественном театре — проекте МХТ. Мол, и постепенно служебные отношения переросли в личные. Зыгарь и Дапкунайте все чаще появляются на светских мероприятиях вместе, кроме того, писатель частый гость в лондонской квартире актрисы.

В личном блоге в Instagram актрису всё чаще можно заметить в компании Михаила Зыгаря. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В личном блоге в Instagram актрису всё чаще можно заметить в компании Михаила Зыгаря.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Соседи Инги по британской квартире даже не сомневаются, что Михаил — новый мужчина актрисы», — сообщает ЭГ.

В прошлом году Ингеборга праздновала юбилей — 55 лет. К этой дате был приурочен документальный фильм о её жизни и творчестве. В нем актриса впервые показала своего сына Алекса, который появился на свет в 2017 году.

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