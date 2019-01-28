Звезда сериала «Физрук» в 46 лет родила от своего ученика

Звезда сериала «Физрук» и «Склифосовский» Евгения Дмитриева после громкого развода с Андреем Кайковым наслушалась столько всего, что приняла решение впредь не выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Поэтому когда семь лет назад она родила сына Марка, кто отец ребенка актриса говорить отказывалась. Однако, позже выяснилось, что ее избранник – бывший ученик актрисы, она преподавала ему мастерство в театральном институте. Владимир Киммельман младше Дмитриевой на 18 лет, однако, это не остановило влюбленных от того, чтобы сначала закрутить роман, а после и сочетаться браком. Более того, вскоре пара стала родителями сына, а 10 января этого года родили дочку Марусю.

— 10 января Женя родила замечательную дочку Марусю, — поделилась с EG.ru 42-летняя актриса Полина Агуреева, подруга Дмитриевой. — Почти до самых родов Женя играла на сцене, она человек неуемной энергии. Если бы я жила так же на полную катушку, как она, думаю, меня уже не было на этом свете. Мы познакомились на проекте Олега Меньшикова «Горе от ума» и сразу же сблизились. Дружба для обеих очень важна. Это и совпадение ценностей, и способность говорить всю правду о себе и окружающих. Я восхищаюсь Дмитриевой. Она человек с патологией доброты, никогда не видела большего альтруиста. Кидается помогать людям по любому импульсу.

Владимир и Евгения с сыном Марком. Фото: Личная страничка в соцсети

Сейчас Дмитриева взяла небольшой декрет, но вскоре планирует вернуться к работе. Тогда звезда планирует нанять няню, ну и конечно, часть забот возьмет на себя отец ребенка. К слову, о муже Дмитриева очень тепло отзывается: "Никакой разницы в возрасте я не ощущаю, между нами абсолютное взаимопонимание. И кстати, он замечательный папа"