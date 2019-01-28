Из свежего марсианского кратера брызнуло что-то черное

Снимки марсианской поверхности, которые присылает камера высоко разрешения (High Resolution Imaging Science Experiment - HiRISE), установленная на борту орбитального зонда Mars Reconnaissance Orbiter, свидетельствуют: где-то в период с июля по сентябрь 2018 года в ледяной покров Марса ударил метеорит. И оставил весьма крупный кратер, заметный с орбиты. Его и запечатлела камера — в районе Южного полюса - там, где еще в июне никакого кратера не было.

Свежий кратер расположился между скоплениями "марсианской шерсти".

Новые кратеры на соседней планете не столь уж большая редкость. С каждым годом их число увеличивается примерно на 200 штук — с такой частотой по Марсу бьют астероиды и метеориты. Но не каждый удар попадает в кадр. Недавний — ныне обнародованный — попал. Чем и обрадовал астрономов.

Метеорит, по приблизительным оценкам, был не более, чем 10 метров в диаметре. Ему хватило сил пробить ледяной покров Марсе, устроить взрыв, в результате которого на поверхность выплеснулось нечто черное. Что это?Ученые считают, что это пыль. Или даже грязь — то есть, пыль смешанная с какой-то жидкой субстанцией.

На мысль о том, что внутри Марса полно грязи ученых навел другой снимок, тоже, сделанный в 2108 году, но в другом месте. «Чпок и вуух!» (Bang and Whoosh! ), - примерно так (в дословном переводе) NASA его прокомментировало.

На снимке - последствия удара небольшого метеорита о марсианский склон. Диаметр образовавшегося кратера составил всего 5 метров, но грязь из под него растеклась аж на километр. Вниз по склону.

В июне 2018 года метеорит удар по марсианскому склону и тоже извлек нечто черное, Словно канализацию прорвало.

Кратеры — у Южного полюса и на склоне — безусловно похожи. Стало быть, мало, чем отличается и то, что находится под ними — подо льдом. Грязь там. Много грязи.

КСТАТИ

Есть на Марсе шерсть?!

В NASA полагают, что субстанция, находящаяся подо марсианским льдом, способна и самостоятельно вылезать наружу. Появившись на поверхности, она образует структуры, похожие на клочки шерсти. Даже серьезные ученые подмечают столь очевидное сходство - называют клочки волосами.

Так выглядят "марсианские деревья".

А это "марсианская шерсть".

Марсианские волосы начинают появляться, как правило, по весне. Теплеет. Испаряется твердая углекислота, которая нсразу возгоняется. То есть переходит в газообразное состояние. Струи газа, пробивая ледяную корку, захватывают с собой пыль и грязь. Разбрасывают их вокруг.

Так объясняют феномен умники из NASA. Однако, не вся им верят. И считают «шерсть» марсианской растительностью. То ли лесом, то ли скоплением гигантских кустарников или лишайников, то ли плесенью. Приглядитесь, и в самом деле похоже. Особенно, если снимки давнишние - не очень хорошего качества.

На давнишних снимках "марсианская шерсть" вообще выглядит густым лесом.

Увы, логика подсказывает, что, скорее всего, правы серьезные ученые со своей гипотезой про грязь и углекислый газ. Да и удары метеоритов ее подтверждают.