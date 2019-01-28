2019-01-28T16:32:14+03:00
Наука

Из свежего марсианского кратера брызнуло что-то черное

Астрономы обнаружили след от метеорита, который недавно пробил ледяной покров Красной планеты
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Взрыв, устроенный метеоритом, разметал по снегу некую субстанцию.Взрыв, устроенный метеоритом, разметал по снегу некую субстанцию.
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Снимки марсианской поверхности, которые присылает камера высоко разрешения (High Resolution Imaging Science Experiment - HiRISE), установленная на борту орбитального зонда Mars Reconnaissance Orbiter, свидетельствуют: где-то в период с июля по сентябрь 2018 года в ледяной покров Марса ударил метеорит. И оставил весьма крупный кратер, заметный с орбиты. Его и запечатлела камера — в районе Южного полюса - там, где еще в июне никакого кратера не было.

Свежий кратер расположился между скоплениями "марсианской шерсти".

Свежий кратер расположился между скоплениями "марсианской шерсти".

Новые кратеры на соседней планете не столь уж большая редкость. С каждым годом их число увеличивается примерно на 200 штук — с такой частотой по Марсу бьют астероиды и метеориты. Но не каждый удар попадает в кадр. Недавний — ныне обнародованный — попал. Чем и обрадовал астрономов.

Метеорит, по приблизительным оценкам, был не более, чем 10 метров в диаметре. Ему хватило сил пробить ледяной покров Марсе, устроить взрыв, в результате которого на поверхность выплеснулось нечто черное. Что это?Ученые считают, что это пыль. Или даже грязь — то есть, пыль смешанная с какой-то жидкой субстанцией.

На мысль о том, что внутри Марса полно грязи ученых навел другой снимок, тоже, сделанный в 2108 году, но в другом месте. «Чпок и вуух!» (Bang and Whoosh! ), - примерно так (в дословном переводе) NASA его прокомментировало.

На снимке - последствия удара небольшого метеорита о марсианский склон. Диаметр образовавшегося кратера составил всего 5 метров, но грязь из под него растеклась аж на километр. Вниз по склону.

В июне 2018 года метеорит удар по марсианскому склону и тоже извлек нечто черное, Словно канализацию прорвало.

В июне 2018 года метеорит удар по марсианскому склону и тоже извлек нечто черное, Словно канализацию прорвало.

Кратеры — у Южного полюса и на склоне — безусловно похожи. Стало быть, мало, чем отличается и то, что находится под ними — подо льдом. Грязь там. Много грязи.

КСТАТИ

Есть на Марсе шерсть?!

В NASA полагают, что субстанция, находящаяся подо марсианским льдом, способна и самостоятельно вылезать наружу. Появившись на поверхности, она образует структуры, похожие на клочки шерсти. Даже серьезные ученые подмечают столь очевидное сходство - называют клочки волосами.

Так выглядят "марсианские деревья".

Так выглядят "марсианские деревья".

А это "марсианская шерсть".

А это "марсианская шерсть".

Марсианские волосы начинают появляться, как правило, по весне. Теплеет. Испаряется твердая углекислота, которая нсразу возгоняется. То есть переходит в газообразное состояние. Струи газа, пробивая ледяную корку, захватывают с собой пыль и грязь. Разбрасывают их вокруг.

Так объясняют феномен умники из NASA. Однако, не вся им верят. И считают «шерсть» марсианской растительностью. То ли лесом, то ли скоплением гигантских кустарников или лишайников, то ли плесенью. Приглядитесь, и в самом деле похоже. Особенно, если снимки давнишние - не очень хорошего качества.

На давнишних снимках "марсианская шерсть" вообще выглядит густым лесом.

На давнишних снимках "марсианская шерсть" вообще выглядит густым лесом.

Увы, логика подсказывает, что, скорее всего, правы серьезные ученые со своей гипотезой про грязь и углекислый газ. Да и удары метеоритов ее подтверждают.

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