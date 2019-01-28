Целлюлит и лишний вес: Седокову сняли на видео в откровенном платье

Пожалуй, нет такой звезды, которая откажет себя в слабости похвастаться, что она, мол, худая от природы, поэтому позволяет себе на ночь картошку фри и молочные коктейли. Так, например, сделала очень стройная Кэти Топурия, сфотографировавшись в купальнике на Бали. Мол, ем очень много, но из-за нервов вес набрать не могу. Зависть? Еще какая!

О том, что она любит время от времени полакомиться вредной едой признается и Анна Седакова, однако, в отличие, от Топурии слишком стройной экс-солистка «Виа ГРЫ» никогда не была. Певица сама признавалась, что всегда была «пухленькой», и даже гордится своими аппетитными формами. Однако на недавнем видео с концерта, где сквозь разрезы откровенного платья видны бедра звезды стало понятно, что Седакова уже злоупотребляет «запрещенкой».

Внимательные интернет-пользователи отметили, что на бедрах артистки явственно видны целлюлит и лишний вес, которые на этот раз знаменитость не «замазала» фотошопом. И эти реальные кадры сильно отличаются от того, что постит у себя звезда в микроблоге.

Седокова поспешила отреагировать на критику хейтеров, признавшись, что и правда временами перестает держать себя в форме и позволяет себе лакомиться тортом по ночам и не заниматься спортом. Так что певица поблагодарила подписчиков за критику, заявив, что они мотивируют ее заняться собой: сделать планку, приседания и отказаться от сладкого.

vladtimemedia И Фотошоп не помог Седокова может уйти со сцены после травли за лишний вес #седокова #аннаседокова #виагра #plussize

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