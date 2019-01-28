Юлия Савичева призналась, что из-за концертов у нее произошел выкидыш

Юлия Савичева старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь. Когда узнала, что беременна, улетела в Португалию, где выносила и родила первенца. Ни одного фото или видео за это время она не опубликовала в соцсетях: личная жизнь на то и личная. И быть может из-за суеверного страха, вдруг что-то пойдет не так? Зато теперь, спустя время Юлия Савичева на YouTube-шоу «Душевный разговор» с Жасмин решилась на откровенность. Звезда призналась, что шесть лет назад потеряла ребенка. Первая беременность закончилась выкидышом и это была для нее большая потеря.

По словам Юлии, она пожалела, что не слушала советов врачей и продолжала работать.

«Срок был небольшой, я продолжала работать. В тот момент, когда случилось несчастье, я очень поверхностно к этому относилась и думала, что всё само собой произойдет и ничего страшного не случится», - рассказала Савичева.

Тогда певица дала себе обещание, что во второй раз сделает всё как нужно: «Врач мне сразу дала понять, что если мы хотим по настоящему детей, то должны чем-то пожертвовать. Я поняла, что ничего не получится, если не уйду в сторону от работы и не займусь своим здоровьем. Я просто позвонила Максу и попросила, чтобы он меня отпустил на год».

Савичева долго пыталась забеременеть, но специалисты лишь советовали не сдаваться. Получилось всё не сразу, потому что Юлию вызывали на встречи, гастроли, а её организм уже «кипел» от нагрузок. И наконец, летом у Савичевой родилась долгожданная дочь. «Я просто оборвала связи со всем музыкальным миром, миром шоу-бизнеса и не пожалела ни секунды», —подытожила Савичева.