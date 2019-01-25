Главный миколог России Михаил Вишневский: «Пенсионерам продают пустую землю в коробках и обещают, что из нее вырастут сотни белых грибов»

В России очень любят грибы. Но искать их в лесу долго и сложно, поэтому у каждого грибника есть мечта: чтобы белые и маслята росли прямо на участке, непосредственно на шести сотках. У некоторых так и происходит: вышел с утра из дома, а там под деревом рыжик. А некоторые думают, что такую радость можно купить за деньги - и жестоко обламываются, потому что на самом деле нельзя.

Жертвами мошенников, играющих на надеждах грибников, в последнее время стали тысячи пенсионеров. А еще - самый известный российский миколог Михаил Вишневский.

- Люди упорно хотят не ходить в лес за грибами, а разводить их у себя на даче, - рассказывает Михаил. - Прежде всего - дикорастущие, потому что они самые вкусные. Белые, польские, подосиновики с подберезовиками и так далее. В идеале хочется развести их в таком огромном количестве, чтобы потом еще и продавать: и себя накормить, и подзаработать. В первую очередь этим занимаются дачники предпенсионного и пенсионного возраста. И этим всегда пользовались разного рода аферисты.

На самом деле вырастить на даче лесные грибы безумно сложно. Симбионтные, микоризные грибы живут только рядом с деревьями, они просто физически привязаны к их корням, причем каждый вид предпочитает свои деревья. Если у вас на участке растут сосны, ели, березы, дубы и так далее, можете поставить эксперимент - выбрасывать под них очистки грибов, и ждать, что когда-нибудь у спор и деревьев начнется роман, образуется грибница и полезут плодовые тела. Но это может занять много лет, и совсем не факт, что завершится удачей. А если у вас на участке деревьев нет, плюньте на это дело слюной: грибам просто будет не с чем образовывать микоризу. Ну не с забором же им вступать в симбиоз?.. Это азы микологии, но, к сожалению, большинству людей они неизвестны. И мошенники продают им пакеты с пустой землей, в которой из грибного есть разве что плесень.

Но раньше это не принимало таких масштабов. Пакеты с этой землей продавались сравнительно дешево и только в магазинах. А сейчас началась массовая кампания: какие-то ребята выдумали несуществующую канадскую технологию и выпускают порядка десяти видов «грибов» в коробках. Там содержится субстрат, который якобы может дать удивительные урожаи не только на даче, но и на подоконнике. Только поливай - и собирай по десять килограммов грибов с одного килограмма земли. Их рекламой забиты все соцсети - фейсбук, «вКонтакте», Одноклассники. В контекстной рекламе Google и Яндекса их объявления вылезают постоянно. У их сайтов огромное количество «зеркал» - думаю, под это дело создано не меньше сотни сайтов с разными названиями. Причем они используют бренд «Грибное место» - это фирма, которую когда-то основал я, мы продавали на Даниловском рынке свежие, сушеные, соленые и маринованные грибы и прочие связанные с грибами продукты, а еще поставляли их в рестораны. И заодно используют еще один бренд, с красивым названием «Грибная ферма». Обе фирмы уже закрыты, и юридические адреса, напечатанные на коробках, просто взяты из базы. Единственная форма контакта с ними - отправить запрос: никакой электронной почты, никаких других контактов, покупатель пишет им письмо прямо на сайте, а они потом перезванивают с номера, который не определяется. Более того: они печатают на коробках два телефона - один, видимо, кого-то из «Грибной фермы», а второй - мой личный мобильный! Мне постоянно звонят дедушки и бабушки, которые поняли, что ничего у них не вырастет, и предъявляют претензии, или получили посылку наложенным платежом по почте, даже не заказывая ее! Идет массовая рассылка по добытой откуда-то базе пенсионеров. Эта земля ведь стоит порядочных денег - две, три, шесть тысяч, при том, что себестоимость коробки с землей, учитывая расходы на саму коробку и полиграфию - рублей 30… Хорошо еще, что никто пока не начал на меня орать. Я пытаюсь объяснить пенсионерам, что они стали жертвами жуликов, а они только вздыхают. Это не смешно. Я в первый раз сталкиваюсь с такой наглостью.

- Но существуют же грибы, которые можно выращивать дома и на участке?

- Есть не микоризные грибы: чешуйчатки, рядовки, шампиньоны… Именно их культивируют искусственно. Практически единственный гриб, который реально выращивать дома на подоконнике - вешенка. Продаются специальные коробки в виде красивых домиков, в них находятся опилки, которые заросли вешенкой до той стадии, когда уже сформировались зачатки плодовых тел. В комплекте - пакетики с минеральной подкормкой. Добавляешь эту подкормку, ставишь коробку на подоконник, поливаешь водой - и вешенка действительно растет. Конечно, ни в коем случае не в том количестве, которое обещает реклама, но граммов триста соберете. Так же можно выращивать популярные в Азии и малоизвестные у нас разновидности вешенки (эринги) и зимнего опенка (эноки). А вот шампиньоны на подоконнике вырастить уже не получится, для них нужны особенные условия - они очень зависят от температурно-влажностного режима и даже от освещенности помещения. Тут нужны либо специально оборудованные промышленные теплицы, либо подвал. Если у вас есть загородный дом с подвалом, или вы живете на первом этаже со свободным доступом в общий подвал, можно поиграть в выращивание шампиньонов, но опять-таки хочется предупредить - в бытовых условиях дело это довольно сложное и не всегда благодарное.