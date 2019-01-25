Как понять, готов ли ваш ребенок пойти в первый класс

Должен ли малыш уметь читать и считать, чтобы поступить в престижную школу? Как выбрать для первоклассника «вторую маму»? И вообще, что главное в подготовке шестилетки к занятиям?

Об этом на Радио «КП» разбирались ведущий эксперт Центра исследований современного детства Высшей школы экономики Алексей Обухов и обозреватель «Комсомолки» Александр Милкус.

Не письмом и не числом

Главное, что нужно понять родителям: готовность учиться в школе – это не умение читать, писать и считать. Мало того, лучше детей этому до поступления в первый класс не учить, разве что если малыш сам захочет освоить. Дело в том, что физиологически эти навыки обычно соответствуют семилетнему возрасту. И у учителя есть правильная методика обучения письму, чтению, счету. Часто бывает, что ребенок, наученный этому родителями слишком рано, потом всю жизнь неправильно держит ручку. И в таком положении быстро устает писать.

Готовность к школе - это умение удержать внимание на определенное время при решении различных задач. Это социальная готовность - то есть интерес к общению со сверстниками, умение выстраивать с ними и со взрослыми отношения. Умение соблюдать некие правила.

Очень важен навык саморегуляции в общении со сверстниками без вмешательства взрослых. Особенно, когда возникают конфликтные ситуации. Например, за игрушку. Конструктивное решение таких конфликтных ситуаций во взаимодействии со своими товарищами, - важный показатель.

В детском саду обычно готовность к школе проверяют не в конце учебного года, а в начале или в середине, чтобы за время подготовительной группы было больше возможностей сформировать такие навыки.

И еще один важный момент - мотивирован ли ребенок к учебе в школе. Обычно родителям такое поведение понятно. Малыш начинает себя готовить к учебе: «Мама, я хочу такой же портфель! Хочу надеть школьную форму!»

Готовность к школе - это умение удержать внимание на определенное время при решении различных задачФото: Олег УКЛАДОВ

Больше играйте

Важный элемент подготовки к школе в детском саду - предметно-ролевые игры. По исследованиям специалистов, взаимодействие в детском коллективе начинается только через двадцать минут после того, как детей оставляют без вмешательства взрослого, воспитательницы. А всего для получения важного опыта общения нужно минимум часа полтора. Родители же порой считают, что в это время дети предоставлены сами себе, с ними не занимаются и это плохой детский сад.

Подготовка к школе, если вспомнить нашего великого психолога Льва Выготского, связана с владением собственным поведением, памятью, вниманием. Проблема в том, что многие занятия в детском саду связаны не столько с организацией деятельности ребенка, сколько с так называемым действием по образцу, по инструкции. Когда детей сажают за парты и держат как можно дольше. Так вроде бы приучают к будущей школьной жизни.

На деле же такая методика тормозит развитие дошколёнка, потому что это несоразмерно задачам и потребностям детей этого возраста. Мало того, подобное насилие над физиологией приводит к тому, что еще до поступления в 1 класс сам образ школы становится противен ребенку.

Садик закончил, а к учебе не готов

Разница между паспортным возрастом и психологическим у детей часто не совпадает. Ребята шести лет могут находится в совершенно различных стадиях развития. Но родители часто считают: ничего, даже если ребенок социально и физиологически не готов идти в первый класс, – привыкнет, подтянется, наверстает. Это неправильно. Ориентироваться только на то, что на 1 сентября ребенку уже исполнилось шесть с половиной лет - совершенно неадекватно.

Если подготовительная группа в садике закончена, а до школы малыш еще не дорос, будет лучше, если этот год ребенок будет чем-то заниматься вне школы. Допобразование, развивающие занятия. В малыше нужно сформировать готовность к школе.

Насколько ребенок адаптировался, можно посмотреть только по результатам первого полугодия. Критические периоды – первый день учебы, первая неделя, первый месяц.

Разница между паспортным возрастом и психологическим у детей часто не совпадаетФото: Алексей БУЛАТОВ

Выбираем «вторую маму»

Интересно, что образ воспитателя не имеет в системе ценностей ребенка такую же силу, как первая учительница. Дошкольники в большей степени сосредоточены на решении собственных задач. А вот первую учительницу не случайно зовут «второй мамой».

Поэтому важно выбирать не школу, а учителя.

Квалификацию учителя начальной школы можно определить по ключевому признаку. Что ей более важно: чтобы все дети были одинаковы или она рассматривает разнообразие детей как ресурс. То есть умение работать одновременно с группой детей с разным психологическим возрастом.

Вы можете подойти и поговорить с учителем, который набирает класс, сказать - у моего ребенка вот такие и такие особенности. Как вы думаете, что будет лучше для него? Если учитель поблагодарит и скажет, что будет учитывать эти особенности, это ваш учитель. Если будет говорить – ах, у вас особенный ребенок, идите к завучу, репетитору, психологу – это не мои проблемы, тогда лучше в этот класс не записываться. Такой учитель постарается построить всех детей, как оловянных солдатиков, потому что ему так удобнее.

Раньше вставать ради «сильной» школы

Обычная ситуация: есть простая массовая школа рядом с домом, а есть «продвинутая», но далековато, нужно ездить на транспорте. Тут универсального решения нет. Если ребенок физиологически не собран, ранняя дорога для него - как пропасть. И эффекты от того, что вы его запихнули в сильную школу будут минимальны. Если ребенок встает рано, хорошо переносит дорогу, тогда лучше все-таки ориентироваться на сильного учителя.

Но сейчас родители часто при выборе школы ориентируются на те или иные рейтинги. Вот это точно бессмысленно. Даже в самой рейтинговой школе в начальных классах может быть учитель, который вашему ребенку не подойдет.

Кстати, выбор школы по ее академической успешности, вовлеченности в разные формы внеурочной работы - это не про начальную школу. Современная психодиагностика выявила, что индивидуальный стиль принятия, использования, переработки той или иной информации в самом широком смысле этих слов формируется в начале подросткового возраста. Выбор школы для реализации возможностей и способностей ребенка важен к седьмому классу. Тогда понятно уже будет, к чему ребенок стремится, какие у него способности.

Интересная статистика

Родительские стереотипы

Некоторые родители считают, что лучший учитель - тот, кто более требователен, держит дисциплину, чтобы все сидели и дрожали, чтобы детям было сложно учиться. Так вот современные исследования показывают: такая тактика дает результаты ниже, чем у учителей, которые дают детям поиграть, пообщаться, устанавливают дружескую, свободную атмосферу. У детей, с которыми занимался жесткий учитель, хуже обстоят дела с учебными действиями, самоорганизацией, саморегуляцией, которые важны в средней школе.

Надо ли тестировать ребенка

У малышей способности еще не сформированы. Никакие тестирования в пять-шесть лет не покажут, гений ваш малыш или нет. То, что дети в три года научились читать, а в четыре читают стихи, не является показателем их будущей гениальности. Поэтому так важно в младшей школе дать ребенку развиваться естественным образом, помочь ему раскрыться, найти себя.

КСТАТИ

Нынешним первоклашкам предстоит учиться 16 лет

Согласно прогнозу Института статистических исследовании и экономики знании НИУ ВШЭ, ребятам, которые в этом учебном году пойдут в первый класс, предстоит учиться в среднем около 16 лет. По данным исследований, которые ведутся с 2000 года, средняя продолжительность обучения увеличивается с каждым годом. Двадцать лет назад она составляла 14 лет – то есть школьная десятилетка плюс четыре года бакалавриата.

Теперь и в школе уже учатся 11 лет. Плюс те же четыре года в вузе. И плюс два года магистратуры, которая все больше становится популярной (16 лет получается в среднем потому, что, конечно же, не все остаются в вузе после четырехлетнего бакалавриата).

На самом деле и 16 лет - число минимальное. Нынешним детям учиться придется гораздо больше, так как в современную цифровую эпоху знания быстро устаревают, а профессии появляются и отмирают стремительно.