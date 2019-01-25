Марк Цукерберг лично убил козу и накормил ею главу Твиттера

Когда главу корпорации Твиттер Джека Дорси пригласил в гости Цукерберг, он явно ожидал что-то очень вкусное на ужин. В конце концов, что может предложить один из богатейших людей мира, как не лучшее? Реальность превзошла все самые смелые ожидания. Основатель Фейсбука лично убил козу и подал ее гостю холодной...

Эта история произошла несколько лет назад и всплыла случайно. Журнал Rolling Stone поинтересовался у Дорси, какая из его встреч с Цукербергом была самой запоминающейся. «Ну, некоторое время назад он употреблял в пищу только то, что убивал сам. И мне на ужин подал козу. То есть он сам убил козу», - ответил Дорси. «Он убивает с помощью лазерного пистолета, а потом использует нож».

Журналистам слова про лазерный пистолет показались неправдоподобными. Тогда Дорси поправился: «Ну, может, это был электрошокер, я не знаю. Он парализовал животное и потом зарезал. Потом он отдаёт тушу мяснику».

Причём, по его словам, Цукерберг подчеркнул, что на ужин подадут именно то животное, которое он убил сам. Якобы оно уже доходит в духовке. «Мы пошли в столовую. Он ставит блюдо на стол. А мясо холодное. Этот момент я хорошо запомнил. Я в тот вечер ел один салат». Дорси пояснил, что глава Фейсбук обожает козлятину и держал шесть коз на своём участке - больше не позволяют местные законы.

Журнал Rolling Stone поинтересовался у Дорси, какая из его встреч с Цукербергом была самой запоминающейсяФото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, по сообщению британской газеты The Times, Цукерберг ещё в 2011 году решил употреблять в пищу лишь тех животных, которых убил лично. Вначале он тренировался на лобстерах. Их, как известно, надо бросать в кипящую воду живыми. Потом перешёл на кур. А потом на его странице Фейсбук появилась гордая запись: «Я только что убил свинью и козу». Причём, он готовился к действу серьезно. Брал уроки у известного шеф-повара из Кремниевой долины Джесси Зифф Кул. А она познакомила его с местными фермерами, которые дали ему ценные советы. «Он перерезал козе горло ножом, ведь это самый гуманный способ», - пояснила Джесси.

Сам Цукерберг также пояснил своё мировоззрение журналу Fortune: “Я сделал вызов самому себе. Я должен быть благодарным за ту еду, которую употребляю. Мне кажется, многие забывают, что живое существо должно умереть, чтобы вы поели мяса. Поэтому я напоминаю себе, что надо быть благодарным. В этом году я почти стал вегетарианцем, когда решил, что буду есть только тех животных, которых убью сам. Это был хороший опыт. Я стал употреблять более здоровую пищу».

Интересно, как на эту историю отреагируют защитники животных, у которых сотни страниц и сообществ на том же Фейсбуке?

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