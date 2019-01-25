Высоцкий и Пушкарь

Летом 2011-го во дворах старого Арбата пришлось немало покружить, прежде чем сумел отыскать некогда городскую усадьбу Лопухиной, над которой надстроили третий и четвертый этажи. Сверху с балкона мне назвали код замка в подъезде. Но дверь была открыта. А вскоре мы уже знакомились с актером, режиссером Игорем Борисовичем Пушкаревым. Встреча с этим человеком с удивительной судьбой добавила штрихи и в образ его друга Владимира Высоцкого. Народного любимца, поэта, актера.

Володька Высота

Взяв диск песен Высоцкого в подарок от «Комсомольской правды», Игорь Борисович сразу достал альбом с фотографиями.

-Это мы в Ленинграде. 1961 год был. Вот хозяйка дома, которая пригласила меня в гости, это приглашенный сосед. Девочки были. Вот Павел Кошлаков, ленинградский актер. Потом пошли танцы. Хозяйка села за рояль. Сосед плясать пошел, и я. Володька это дело видел, терпеть не мог и уже хорошенький, потянул хозяйку в другую комнату. (Смеется).

После съемок часто вот так собирались. Я пел романсы, а Володька Высоцкий свою «Татуировку». В общем, были душой компании. Когда приходили вот в такие дома местной интеллигенции, мне стали говорить: слушай, кого ты приводишь? Ты – обаятельный парень, а этого – не бери. Как-то году в 94-ом на телевидении была передача. Я вспомнил это и в объектив тогда сказал: уважаемые ленинградские интеллигенты, которые нас принимали у себя дома, помните, как вы мне говорили, чтобы я этого не приводил? А нынче, наверняка, те стульчики боитесь выбросить, где он сидел!

В конце августа – начале сентября шли съемки «713-й просит посадку» и «Самые первые». Это 61-й год. Они с Люсей Абрамовой еще только познакомились. Еще не было свадьбы. Потом я был на их помолвке, бедные были, еще студенты.

А самый страшный для него - это был 62-й год, его выгнали отовсюду. И если бы не Люда Абрамова, не было бы Высоцкого. Она и Юрий Любимов, буквально спасли его эти два человека. А Люда родила ему двух сыновей.

Когда снимался фильм «Три жены Высоцкого», я рассказывал там. Про наш ресторан ВТО, где встречались актеры. Недорогой ресторан и закрывался поздно, в половине второго. Рядом стоянка такси. Если опаздывали на съемку, быстро можно было доехать. 15-12 минут и на студии Горького.

… Когда Влади приехала сниматься у Юткевича, кажется. Вот тогда он ее и увидел. В вечерке, кажется, печатали. Она приехала с детьми и няней, которые поселились в люксе в одной гостинице. У нее был любовник, в газете объяснялось, что так положено одиноким западным кинозвездам. Он поселился в люксе в другой гостинице. Сама – в люксе в третьей гостинице. Для нас, советских актеров, которые получали 69 рублей в месяц, служа в театре. Представляете, что это такое было для нас? Мы собрались в нашем ресторане, и Володька говорит, что Марина будет его.

Гвалт поднялся, вот Высота дает…

И началось. Он даже однажды сказал нам: ну, что же вы стол-то не ставите? Мы говорим, знаешь что, так и мы тоже можем (в смысле женитьбы). В то время он уже начал водить ее по всем местам и в Театр на Таганке, тоже. Но Люське еще не признался даже.

Ну, а потом, когда он женился на Марине, мы как-то постепенно, постепенно… Вы можете себе представить, в 62-ом 63-ем у него было самое страшное время! Они жили у бабушки и дедушки Люси, на Хорошевке где-то. В тех домиках, которые еще немцы строили. У них Аркадий уже был грудной. В одной комнате жили, и она все это выдержала. Потом 64-й год Никита появился. Володя зарабатывал копейки. Это во второй половине 64-го он к Любимову попал. А первую половину надо было носиться, зарабатывать где-то. Я в театре Пушкина служил тогда.

Близкий друг Владимира Высоцкого, актер и режиссер Игорь ПушкаревФото: Личный архив

Потом стали писать: появилась его муза. Да, конечно. Для нас, советских актеров, она была, конечно, муза, несомненно. Из огня да в полымя, конечно, ринулся! Она могла повернуть его поэтические мысли, темперамент поэтический, как-то ввысь, взорвать его, что ли. Все так.

Был и подаренный Володьке «Мерседес». У меня был в то время «Москвич-403». Его это поднимало, нас обезоруживало (смеется). Потом, когда я на киностудии министерства обороны снимал фильм историко-документальный о Туле, туляки попросили, не смог бы Володя написать для них песню? Я приехал к нему в театр, вызвал его по записочке. Володя вышел, обнялись. Я ему рассказал все.

- Извини, Пушкарь,- Володя меня так называл, я его Высота,- ни минуты нет, сплю 2-3 часа в сутки, не могу. Спектакли, репетиции, съемки.

А сам во двор меня тащит. Там стоит роскошный автомобиль шоколадно-кофейного, близкого к этому цвета. Посмотри, говорит, я перекрасил его, как тебе нравится?

Я еще вспоминаю, как вначале 63-го мы жили с ним в Алма-Ате в гостинице в одном номере. Каждый день, через день, редко через два дня он писал Люде письма, вот посмотрите,- Игорь Борисович протягивает книгу Людмилы Абрамовой «Факты его биографии». - Все это я прочитал только через 30 лет. А тогда в гостиничном номере стол у нас был один. Он писал, а я и не подозревал, что писал он и про меня. И только здесь в этой книжечке я прочитал об этом. Люся подарила мне книгу. Она здесь очень много написала как раз о том. Например, в театре Пушкина рекорд Володи до сих пор не побит. За полгода его два раза увольняли за пьянство, и брали обратно, была такая статья у нас 37-г.

Фото из личного архива Игоря Пушкарева

В Шестом Красносельском, дом номер три

- В 62-ом году я был влюблен в Майю Кристалинскую. Продолжалась это всего полгода. Виноват во всем я, конечно. С ее стороны, очень трепетное было чувство. Моя беда была в том, что я в то время восходил. Это был тот год, когда вышли фильмы «А если это любовь» и «Самые первые». Представляете, что со мной было в то время?

Игорь Борисович достает из ящика стола пожелтевший блокнот.

- В 62 году, в 63-ем, когда я взлетал и падал, взлетал и падал, вел дневник в стихах.

Есть здесь такое. Ноябрь 62 года.

М.В.К.

Есть в 6-ом Красносельском

Дом номер три-

Девятиэтажный, светлый,

Знакомый…

Когда-то,

Как только блеснет луч зари,

Выходил я из этого дома.

Какой-то восторженный

И даже красивый,

Какой-то взъерошенный

И очень счастливый.

- Дом номер три – это?

- Это квартира Майи в Москве. С ней жила ее мама, сестра Аня. У Майи была такая узенькая длинная комната. Мы садились на полу, она ставила проигрыватель, свои пластинки. Иногда я оставался у нее.

Очень часто ночевали, у моего друга Саши Сверчкова. Это родной внук Веры Николаевны Пашенной. Говорит вам что-нибудь это имя?

- Актриса.

- Нет, это великая актриса Малого театра, народная артистка СССР. Вассу Железнову она сыграла в 50-х годах. Одна из тех гениальных старух Малого театра: Яблочкина, Пашенная.

Удивился Игорь Борисович, что я замешкался, отвечая на вопрос о Витольде Полонском. Это наш первый русский актер, герой-любовник немого кино с Верой Холодной. С Пашенной они обвенчались в 1905 году. А их дочь Ирина преподавала актерское мастерство в Щепкинском училище. Посоветовал почитать про ее сестру Татьяну Полонскую, про Владимира Маяковского. (Редкий случай, когда мой собеседник ошибся, объединив в один образ двух женщин поэта Татьяну Яковлеву и Веронику Полонскую).

- Так вот Вера Николаевна Пашенная жила на Огарева, 6, в пятидесятые-шестидесятые годы занимала там бельэтаж, порядка девяти комнат. Ее внук Сашка поступил к нам в Щепкинское училище по воле бабушки. А учиться не хотел. С ним мы дружили. И вот с Майей мы частенько заходили туда в гости и оставались в одной из комнат.

Фото из личного архива Игоря Пушкарева

- А как вы познакомились с Майей?

- Мой однокурсник Володя Марченко, проработав год в театре, загремел в армию. Служил он в Черняховске. А я снимался рядом в Калининграде в фильме «Третий тайм». В июне закончились съемки, и мы с актером Сашей Метелкиным поехали к солдату. Молодые были. Автомобиль «ЗиМ», ящик шампанского. Короче, в части маленький фурор, концерты, банкеты. Перед отъездом Володя рассказал мне о том, что познакомился с Майей, пару раз встречались. А в суете перед уходом в армию не успел даже предупредить ее. Вот он и попросил разыскать Майю в Москве в доме литераторов или ресторане ВТО и передать ей письмо.

Через некоторое время Майя перезвонила. Сказала, что прочла письмо. А ответить может только так: приходите с Сашей на мой концерт. Мы и пошли. После концерта я проводил ее, поцеловал ручку. Потом как-то она снова позвонила, и снова мы смотрели концерт с ее участием. Потом засиделись в ресторане. Провожал ее на такси. Майя предложила послушать у нее музыку. С этого все и началось.

Что было делать. Я пишу письмо Володе Марченко.

Он отвечает мне: хоть ты и рыжая ...., но я тебя прощаю за то, что ты для меня сделал. Через неделю после вашего приезда в часть, меня перевели в музкоманду, а это уже совсем другая армейская жизнь. И в итоге он прослужил всего год и два месяца вместо трех. Мы остались друзьями.

- Говорят, что проблемы с ролями у вас появились после скандальной истории. В фонтан вы, что ли, макнули какого-то начальника?

- Я снимался в фильме «Третий тайм», это было в Одессе. Жара была за тридцать. Плюс форма у нас была настоящая шерстяная. В перерыв нам давали бассейн на час. И вот во второй половине августа приезжает в Одессу Майя. А у нас еще в июле началась уже настоящая любовь. Она служила тогда в оркестре Эдди Рознера. Остановились они в той же гостинице.

Мы жили в двойном номере с Мишей Огоньковым. Это был знаменитейший в то время футболист, спартаковец и член сборной СССР, третий номер, Олимпийский чемпион. Можешь себе представить, какая была команда! В 52 году, это всего лишь через семь лет после войны, голод был, разруха, а наша команда взяла серебро на Олимпиаде. А в 56-ом – золото. Какая была команда! Если подряд такие победы. Миша Огоньков был одним из участников съемок, они изображали немцев, потом ноги наши крупным планом, дриблинг.

Однажды, когда мы купались в бассейне, пришли рознеровцы. И Майя, конечно. А купались мы не в плавках, конечно, в семейных трусах.

Фото из личного архива Игоря Пушкарева

И она говорит мне:

- А ты, ради меня вот с вышки бы прыгнул?

С десятиметровой. Представляете. А тут и ее коллеги стоят и наши все актеры. Я залез наверх, на десятиметровую вышку. Когда подошел к краю, первая мысль: не попаду в бассейн, таким он маленьким показался сверху. Посмотрел, ну, не попаду! А там уже смешки начались, вот, мол, ля-ля-ля. Ну, я и прыгнул солдатиком. Попал. Потом испугался, что не вынырну, заработал быстро руками, ногами, и у меня слетели трусы.

Еще не вынырнув, чувствую, что-то не то, легко очень. И тут вижу, что они лежат на дне. Снова вниз, достаю их. А вода прозрачная, все видно. Выныриваю, а там уже все лежат от смеха.

И вот один человек из администрации нашей съемочной группы, как теперь говорят, южных кровей, богато одетый, в прекрасном белом костюме. Как выяснилось потом, он безуспешно пытался ухаживать за Майей. И тут он решил блеснуть:

- Ну, вот, наш знаменитый герой наконец-то показал свою задницу. – И громко стал смеяться.

Я не удержался. Разворачиваюсь, как дал с правой. И вдруг он исчезает. И все «Ах!». А он в своем красивом костюме плюх в бассейн.

Конечно, он выскочил, но тут нас растащили. Раньше модно было рассылать телеги в качестве наказания. Вот администрация и написала в «Мосфильм».

- А Майя что?

- Майя, наоборот, ради нее прыгнули. И ее коллеги видели все.

- А почему же вы все-таки расстались?

- Моя вина. Когда познакомились домами, Майя часто приходила к нам. Мама моя сначала возражала, Майя на шесть лет старше меня. Ты - еще пацан, говорила мне. Но Майя ее уговорила, что будет меня держать в руках.

Все у нас было здорово. Как-то приехали мы к ее знакомой. А она, выбегая навстречу нам, произносит: «Ой, это вот он – твоя радость?». «Да, это он»,- ответила Майя.

В первых числах октября 62-го она уезжала на гастроли в Польшу. Провожать мы пришли Володька Высота, я и Сашка Метелкин. Были пьяные.

Как-то небрежно я говорю ей: «Знакомься! Вот это Володя Высоцкий, мой друг. Вот такие песни пишет! Учти, будет знаменитым, будешь его песни петь!»

И она заплакала. Чмокнула меня в щеку, да так со слезами и ушла в вагон.

И понеслось. По возвращении с гастролей я уже ее не встретил. Потом позвонил ей. Она ответила. Поговорили. Но уж слишком вежливо она со мною разговаривала. Майя, ты извини, сказал ей, наверное, я еще слишком молод, не перебесился.

- Стихи из дневника она не читала?

- Нет, это же был мой дневник. Это сейчас я его открываю.

Живые и мертвые

- Читал, что на роль лейтенанта Хорышева в «Живых и мертвых» режиссеру вас рекомендовал Высоцкий?

- Дело в том, что Лева Кочерян был очень известный человек в Москве, он тоже окончил ВГИК. Чудный мужик, в свое время чемпион Армении по боксу в тяжелом весе. И он был вторым режиссером у Александра Борисовича Столпера. А в 61-ом и 62-ом мы у Левы Кочеряна встречались на Большом Каретном. В то время эта квартира была коммунальная. А у него была комната в два раза больше чем эта. Мебели почти не было. Мы что делали, раскладывали газетки и вот так же писали: стол, стул, раскладывали закусь. Был большой магнитофон «Днепр» на круглой подставке, микрофон железный. И вот там мы записывали, песни и прочее. Володя Высоцкий пел, я какие-то песенки, Володя Трещалов там тоже начинал. Так вот Лева нас знал. А Володька познакомился с ним немного раньше. И он просто напомнил Леве:

- А ты Пушкаря то берешь?

- Стой, забыл, для него же роль есть!

И он сказал Столперу. От Столпера меня вызвали на «Мосфильм». И уже там я пробовался вместе с Кириллом Лавровым. Там мы и познакомились.

На съемках «Живых и мертвых», помните сцену, когда я из пулемета строчу и фраза там «Вы нас на испуг берете, а мы вас на мушку!» И дальше: «Подходи, подходи…» Не получалось у меня. И тут Симонов подходит и говорит, мол, ну, не так, не так. Понимаешь, 41-й год, ты же сейчас погибнешь, вы отдаете последнее, что имеете! Там не то кричали.

Игорь Пушкарев поделился с "Комсомольской правдой" своими воспоминаниями о всенародно любимом артисте и поэтеФото: Личный архив

А еще в чем была проблема, пиротехники давали мне 5-6 холостых патронов в ленту на дубль, там и очереди-то нет. Симонов психанул: «Дайте ему полную ленту!».

И вот тут я закричал: «Вы нас на испуг, а мы вас на мушку, б..!». И здесь Кирилл закричал «Оставить этот дубль!»

Он и пошел в картину. Но то гда немного переозвучили: «…а мы вас на мушку, подходи!».

Потом, спустя годы, после одной встречи со зрителями, где показывались и фрагменты фильмов, меня дожидалась группа глухонемых. Они меня окружали, и с улыбкой грозили пальцем за последнее слово в той фразе. Это было так трогательно. Они- то знают, что я крикнул.

- Здорово!

- А еще есть интересный момент, который тоже часто не замечали, как мы с Высоцким тащили пулемет, он - в шинели, в пилотке. Дальше я плюхаюсь, подбегает Золотарев… а в это время Володька заряжает пулемет.

Однажды, помню, в Липецке мы попросили механика, и он во время такой встречи со зрителями после просмотра фильма остановил на стоп-кадре Володю Высоцкого. Зрители так это трогательно восприняли.

Вообще с Володей у нас много было историй. Однажды с ним мы на двоих поделили один приказ: Высоцкого и Пушкарева в течение года не снимать на киностудии Горького.

- Берегли для потомков?

- Нет, (смеется). «Штрафной удар» снимали в основном в Казахстане, на «Медео». Нас вывозили на съемки в холодном автобусе. Снимались не наши кадры. И мы из массовки посылали кого-нибудь за бутылочкой. И вот однажды раздавили бутылочку, согрелись, хорошо так. А чем еще отличалось советское кино, так это некими людьми, которые все докладывали, кто что сделал, кто что сказал. Нравилось им или это профессия такая была.

Так вот в автобусе с Володькой мы развеселились. И тут заходит одна и говорит, что мы расшумелись, тут Дорман Вениамин Иванович (постановщик фильма), не нравится ему. Володя призадумался и буквально секунд через семь выдал злую эпиграмму. Конечно, все посмеялись. Вернулись в Москву, на студии Горького висит приказ: год нас не снимать. Я не сочинял этих стихов. Но мы рядом сидели.

- Когда хоронили Высоцкого, я был в Алма-Ате, на съемках фильма «Приказ: огонь не открывать». Возвращаюсь, мама говорит: «Племянничек мой умер». Почему племянничек, спрашиваю. Оказывается Володя нередко забегал сюда.

- Теть Сонь, Пушкарь дома?- а я в командировке был,- теть Сонь, не займешь трешечку?- В другой раз пятерочку,- вот сейчас отдам.

Из Алма-Аты я вернулся в конце сентября, и вот тут мама мне сказала: племянничек-то мой умер. Спрашиваю ее, мам, как же так, он же уже Высоцкий был! А вот, значит, и такие моменты у него бывали.

После «Живых и мертвых» нас частенько приглашали выступить в воинских частях. Обратно солдаты осуществляли доставку актеров в уазике вот сюда к нам домой. Так мы с ним на балконе и спали.

- На этом балконе?

- Именно на этом балконе. С тех пор перила только здесь поменяли, да на полу добавили бетонную стяжку.

Маманя нам стелила матрас, подушки, одеяло.

Самые первые

- С Юрием Гагариным часто доводилось общаться?

- Дружеских отношений не было. Первый раз встретились, когда в министерстве культуры РСФСР сдавали фильм «Самые первые». Был Попов, министр культуры. Из актеров был я и Ефим Копелян. Так получилось, что все были заняты. Естественно, режиссер Анатолий Граник, оператор Музакир Шуруков, художник Николай Суворов был, сценарист Александр Тверской. Приехали Гагарин, Титов, Павел Романович Попович.

- Работа над фильмом началась приблизительно за месяц до полета Гагарина. И, конечно, о такой подготовке полета мы не знали. А в апреле 1961 года нашего первого космонавта в фильме опережает реальный первый космонавт.

- Сценарий срочно переделывается. Военного летчика Сергея Сазонова приглашают в отряд космонавтов, где начинается подготовка к полету в космос: тренировки «в невесомости», учеба.

Перед началом съемок актеры, игравшие роли космонавтов, стали проходить подготовку по реальной программе для космонавтов. Первое, что с нами сделали, так это поселили на месяц в спортивный лагерь, где тренировались парашютисты. Мы себя ощутили не просто спортсменами, а мужиками.

После первого прыжка мы расспрашивали друг друга, что делали в воздухе? Оказалось одно и то же. Когда раскрывается парашют, и ты зависаешь в воздухе, кажется, совсем неподвижно, появляется ощущение полета. Легкость необыкновенная. И каждый в это время громко-громко орал матом. Все четверо. Казалось, что нас сейчас все слышат. А когда второй прыжок, мы встали уже сами на ноги, уже опытными парашютистами ощутили себя. Такого мне не пришлось переживать никогда.

И второе – это невесомость. Съемки проводили в салоне ТУ-104, где тренировались в невесомости реальные космонавты. Представьте большой салон без кресел, с двух сторон натянутая защитная сетка. Ту-104 набирал высоту 10 тысяч метров и до 6 тысяч снижался по параболической траектории. До сих пор поражаюсь, какая техника была, никаких, тьфу-тьфу, аварий ли поломок! Сорок-сорок две секунды каждая горка.

А еще съемки в центрифуге. Руки там лежат, как на клавиатуре. И если что-то не так - нажимаешь на красную кнопку. В фильме видно, что дали мне большую нагрузку, чем я рассчитывал, и там лицо перекосило. Зато снято все было натурально. После такой нагрузки в 5 с чем то или 6 G, вылезать оттуда мне помогали санитары. Они вывели меня в сад и посадили на скамейку. Утро было, я запомнил 7 августа 61 года. Только меня посадили, а в это время по радио передают: благополучное возвращение на землю Германа Титова.

- Что говорили после просмотра фильма Гагарин, Титов, Попович?

- Понимаете, они были очень деликатные люди, особенно первые космонавты. Гагарин и Титов к тому времени уже слетали в космос, а Попович с Николаевым еще нет.

- А с Поповичем, вы говорите, подружились особенно?

- А это уже история Звездного городка. Моя троюродная сестра Люся окончила медицинский институт в Омске. Там она познакомилась с курсантом военного училища. У него профессия была артиллерист, как это называется, вот эти расчеты?

- Баллистик.

- О! Баллистик. Знакомятся, женятся. На последнем курсе он отправил заявление в отряд космонавтов. Их поселили в Звездном городке. Так я и познакомился с некоторыми космонавтами. Собирались по праздникам, пели песни. И с Павлом Романовичем Поповичем сдружились.

- А вы жили в Звездном городке, мне рассказывали?

- Нет, я приезжал туда. А когда Гагарин погиб, то я два или три дня там жил. Многие считают, что мы внешне похожи с Гагариным. И, вроде бы, им было так легче пережить большую беду.

За чаем поговорили и об отце Игоря Борисовича. Борис Александрович – из первого выпуска автодорожного института имени Молотова. На фотографиях жизнерадостное лицо крепкого сложения мужика. Прошел войну. Подполковник, танкист. Раненого его доставили в госпиталь, а в части решили, что он пропал без вести. Пока разбирались, почти год его семья жила без карточек. На стене фашистская шпага - боевой трофей, добытый в боях под Кенигсбергом. Руководителем геологической экспедиции был на острове Итуруп. Строил дороги на Кубе, и еженедельно докладывал Фиделю. Дело свое Борис Александрович знал. В знак уважения Рауль Кастро прикрепил на двери кабинета табличку «Профессор Пушкарев Б. А.».

На стене почти в самом углу у окна потрепанный временем большой щит с фрагментом из «Живых и мертвых». Его притащили в дом в 64-ом Высоцкий и Виктор Павлов. На щите лейтенант Хорышев строчит из пулемета.

Прошу Игоря Борисовича встать рядом с лейтенантом Хорышевым. Профессиональный режиссер Пушкарев быстро включается в процесс: раздвигает шторы, берет с полки толстенный справочник и кладет его на пол, теперь на фотографии с пулеметчиком они почти одного роста. Свет справа и левая часть лица немного в тени.

Зато они рядом со своим героем, в одном окопе.

Москва