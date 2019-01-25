2019-01-25T15:45:57+03:00
Общество

Нельзя ли ввести наказание власти за оскорбление народа?

Обозреватель "КП" Наталья Барабаш задается гневным вопросом, узнав про обсуждение нового закона в стране
Наталья БАРАБАШ
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Нельзя ли ввести наказание власти за оскорбление народа?Нельзя ли ввести наказание власти за оскорбление народа?Фото: Евгения ГУСЕВА
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Прочитала о новом законе : введении наказания за оскорбление власти. У меня вопрос. Писать, что власть работает плохо - это оскорбление? Или оскорбление, писать, что власть работает [вырезано цензурой] плохо? И еще. Нельзя ли ввести наказание власти за оскорбление народа?

За систематическое вранье, например, перед телекамерами. За невыполнение предвыборных обязательств. За идиотизм - это уже к депутатам в основном. За особый цинизм - это я о законе о пенсиях и высказываниях о макарошках и "государство вас рожать не просило."

А то народ у нас за все в ответе. А власть вроде никакой ответственности ни за что не несет. Даже за то, что пишет: на Курилах ничего, кроме голых скал, нет.

Нехорошо получается.

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