Прочитала о новом законе : введении наказания за оскорбление власти. У меня вопрос. Писать, что власть работает плохо - это оскорбление? Или оскорбление, писать, что власть работает [вырезано цензурой] плохо? И еще. Нельзя ли ввести наказание власти за оскорбление народа?

За систематическое вранье, например, перед телекамерами. За невыполнение предвыборных обязательств. За идиотизм - это уже к депутатам в основном. За особый цинизм - это я о законе о пенсиях и высказываниях о макарошках и "государство вас рожать не просило."

А то народ у нас за все в ответе. А власть вроде никакой ответственности ни за что не несет. Даже за то, что пишет: на Курилах ничего, кроме голых скал, нет.

Нехорошо получается.

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