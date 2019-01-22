Нефть, рыба, редкие металлы: чем богаты Южные Курильские острова, за которыми охотится Япония

В Москве сегодня, 22 января, проходят переговоры российского президента Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ. Одной из тем стал вопрос о подписании мирного договора между двумя странами.

Проблема принадлежности Южных Курильских островов вызывает закономерные споры в российском обществе. Чаще всего задается простой вопрос - а нам-то зачем это надо? Россия не проиграла войну, чтобы отдавать в качестве репарации свои законные территории. Или, может быть, Япония предлагает взамен что-то настолько ценное, что эта «овчинка» стоит выделки?

Об этом «Комсомолка» поговорила с доктором исторических наук, японистом Алексеем Плотниковым.

НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ АВИАНОСЕЦ США

- Алексей Юрьевич, что России нужно от Японии? И что Япония может нам дать?

- Ничего такого, что оправдывало бы передачу островов. Если вспомнить историю, то наше экономическое сотрудничество с Японией лучше всего развивалось после 1960 года, когда Советский Союз твердо заявил, что территориальный вопрос закрыт окончательно. И тогда наши связи уже не были отягощены проблемой «северных территорий» - как японцы называют Южные Курилы. Сейчас со стороны Токио просто идет игра, нажим, спекуляции. Всем очевидно, что мирный договор им не нужен сам по себе, а лишь для того, чтобы забрать себе острова.

Территориальные претензии японцев к России.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- А как насчет технологий? Всем известно, что Япония одна из передовых держав мира.

- С технологической точки зрения Япония сейчас уже не уникальное государство. Но самое главное - японские корпорации, где в основном сконцентрирована научная мысль, не подчиняются японскому правительству. Они идут туда, куда им выгодно. Будет или не будет мирный договор - им не так важно.

- Но нам-то нужны японские инвестиции?

- Япония никогда не была крупным торговым партнером для России. И мы как-то жили. Конечно, улучшить, расширить сотрудничество было бы неплохо. Но только на взаимовыгодных условиях.

- А выход на уровень военного сотрудничества возможен?

- Практически исключен! Обсуждение любых военных вопросов - табу для японцев, учитывая их особые отношения с США. Один из бывших японских премьеров назвал свою страну «непотопляемым авианосцем» Америки. И эта концепция остается. Никаких милитаристских решений без разрешения Америки Япония не примет и не может принять. К слову, США не заинтересованы в подписании мирного договора России и Японии. Именно по инициативе американцев было сорвано подписание мирного договора Токио и Москвы в 1956 году, когда японцы вдруг выдвинули претензии на два дополнительных острова. Сейчас ничего не изменилось. Достаточно сказать, что на территории Японии располагается более 90 военных баз США.

ВОЙНЫ ДАВНО НЕТ. ТАК ЧТО ПОДПИСЫВАТЬ?

- Если не мирный договор, то что? Мы можем предложить какие-то другие варианты сближения с Японией?

- Безусловно. Например, договор о добрососедстве и сотрудничестве. Мудрый китайский лидер Дэн Сяопин подписал такой с Японией в 1978 году. Ведь у Китая тоже нет мирного договора с Японией, и присутствуют территориальные споры. А сотрудничество есть. Или у России - юридически нет мирного договора с Германией, но обе стороны понимают, что сейчас его подписание было бы анахронизмом. Мирный договор это что? Обмен военнопленными, прекращение состояния войны, условия репарации? Подписывать такое в 2019 году просто смешно.

Японские туристы смотрят с территории острова Хоккайдо на российский остров Кунашир, входящий в южные Курилы.Фото: EAST NEWS

- Проект совместного хозяйствования на Курилах возможен?

- Россия делала такое предложение Японии, хоть это и сомнительно, на мой взгляд. Но Япония тут же затребовала особый экономический режим для своих компаний. Точно так же японская сторона блокировала и другие предложения России. Например, некоторое время назад наша страна предложила японцам совместно создать корвет - это востребованный класс военных кораблей. Но мы уткнулись в глухую упертость Японии. Их позиция - сначала острова, затем совместные проекты. Для них это - идея фикс. И здесь, как мне кажется, мы совершили ошибку, что делали намеки о возможности какого-то компромисса. Восточная дипломатия не чета европейской. Здесь позиция должна быть максимально четкой и определенной, иначе они вцепятся в тебя мертвой хваткой.

ЭТО НАША ИВАСИ!

- В свое время Россия продала Аляску США, считая ее чуть ли не бесполезной? Но потом там нашли и нефть, и золото... А чем богаты Южные Курилы?

- Многие недооценивают богатство Южных Курил.

Во-первых, не все например знают, что в районе Малой Курильской гряды разведано крупное подводное месторождение углеводородов, фактически нефтяной шельф (запасы Срединно-курильского нефтегазоносного бассейна оцениваются около 300 млн тонн, при этом своих нефтяных скважин у Японии практически нет - «КП»).

Второй факт - Охотское море в районе Курильских островов это один из самых богатых рыбой регионов в мире (в СССР большая часть сельди иваси и сайры добывалась на южных Курилах - «КП».). А для Японии рыболовецкая отрасль - это основа национальной безопасности.

Третье. На острове Итуруп - крупнейшие мировые залежи рения (редкоземельный металл, которые применяется в сверхзвуковой авиации и ракетостроении - «КП».). К счастью, о возможности передачи Итурупа Россия речь никогда не вела, но Япония и на него выдвигала претензии.

Ну, и наконец, четвертое - это военное значение островов. Мы прекрасно понимаем, что если бы вдруг какой-то из курильских островов, хоть даже необитаемая скала, был передан Японии, то в тот же вечер там начали бы строить военный объект, причем скорее всего американцы. Сейчас нам, конечно, говорят, «честное пионерское, никаких баз там не будет». Но чего стоят такие обещания мы знаем по истории с расширением НАТО на Восток после развала Советского Союза.

P.S.

Кроме названных природных богатств и военного значения Курильских островов нельзя забывать и о том, что между Южными Курильскими островами находятся глубоководные незамерзающие проливы, которые для российского флота являются по сути единственной "калиткой" для выхода из Охотского моря в Тихий океан. В случае потери островов российским торговым судам из Владивостока пришлось бы для выхода в океан запрашивать согласие той же Японии.

Еще одним достоянием Южных Курил являются термальные источники с температурой воды 50-100 градусов по Цельсию. Они могут использоваться как для нужд теплоэнергетики, так и в туристических целях.

Не забудем и об отстроенной на островах инфраструктуре. К примеру, на острове Итуруп в 2014 году был открыт международный аэропорт. И наконец, еще один решающий аргумент - это около 17 тысяч российских граждан, постоянно проживающих на островах Южной Курильской гряды.

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