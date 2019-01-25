Щедрая душа: Кому Россия списала больше всего долгов

В прошлом году министр иностранных дел России объяснил, почему Москва простила другим государствам более 140 миллиардов долгов. По словам Сергея Лаврова, на 90% эта сумма невозвратная. Ведь долг был не перед Российской Федерацией, а перед Советским Союзом, и юридически очень трудно доказать, по какому курсу предоставлялись эти деньги. Теперь на повестке дня еще одна проблема - Венесуэла. За последние десятилетия мы выдали этой стране порядка $17 млрд. И если теперь там произойдет смена власти, то в лучшем случае придется реструктурировать долг. А в худшем - занятые деньги никогда не вернут.

«Комсомолка» вспомнила, кому еще Россия простила долги.

1. Куба - около $32 млрд

«Остров свободы» по-прежнему лидирует по размеру списанного Россией долга. В свое время СССР вкладывались в экономику страны-партнера, чтобы под боком у США были советские уши и глаза. По мнению экспертов, так как долги все равно никогда не вернут (нечем), то пусть хоть продолжают быть нашими союзниками на фоне российско-американского нелегкого диалога.

2. Ирак - $21,5 млрд

Долг этой арабской страны списывался дважды - в 2004-м простили $9,5 млрд из $10,5, а в прошлом году разрешили иракцам не платить 93% из почти $13 млрд. То есть $12 млрд

3. Африканские страны - более $20 млрд

Президент страны Владимир Путин в 2017-м пояснил, что долги африканцам списаны «в рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам». Другими словами, с безнадежных должников просто нечего взять.

4. Монголия - более $11 млрд

По состоянию на 2003 год сумма долга в несколько раз превышала годовой ВВП страны. Поэтому Москва простила Улан-Батору 98% долга, а оставшиеся $300 млн Монголия вернула. И на этом спасибо.

5. Афганистан - $11 млрд

Основная часть задолженности - это поставки советской военной техники. В 2006 году долг простили, полагая, что эти деньги помогут Афганистану нарастить экономические связи с Россией. Увы, как и прежде, мы экспортируем в это неспокойное государство в основном оружие и военную технику.

6. КНДР - $11 млрд

Еще один 11-миллиардный должник, которому СССР поставлял технику, продукты, энергоресурсы, а также строил предприятия.

7. Сирия - $10 млрд

Для Дамаска Москва - основной союзник, помогающий бороться с террористами. Однако дружба между странами длится давно. За 10 лет до того, как российская армия пришла на помощь Арабской Республике, сирийцам был прощен 10-миллиардный долг (из $13,4 млрд). Взамен страны подписали ряд соглашений в сфере строительства, нефти и газа.

8. Вьетнам - $9,5 млрд

В 2000 году вьетнамцам списали $9,5 млрд из $11,03 млрд. Остаток должен быть выплачен к 2022 году. Но не деньгами, а через вложения в российско-вьетнамские проекты (причем на территории Вьетнама).

9. Эфиопия - около $6 млрд

В 2001 году списано $4,8 млрд из $6 млрд долга, через четыре года - еще $1,1 млрд - практически все.

10. Алжир - $4,7 млрд

Взамен на списание алжирцы обещали закупить у нас промышленных изделий на соответствующую сумму.

11. Ливия - $4,6 млрд

Казалось бы богатое нефтью государство. Очень неплохо живущее (особенно в сравнении с соседними странами). Но в 2008 году Москва и ему списала 4,6 миллиарда. В ответ в Триполи пообещали построить совместно с РЖД железную дорогу стоимостью в 2,5 млрд долларов. Понятно, что в нынешнем положении ливийцам не до поездов.

Кому Россия списала больше всего долговФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ЭКОНОМИСТ: ПРОЩАТЬ НЕЛЬЗЯ

- Нельзя списывать долги платежеспособным странам таким, как Алжир, Ливия или Вьетнам. Если у должника денег нет (например Африка или Куба) - можно было заморозить долг, чтобы не росли проценты. Но сам по себе долг необходим. Это важнейший рычаг влияния. И Соединенные Штаты это понимают. И демонстрируют, как нужно обращаться с должниками, - рассказал «КП» экономист Михаил Делягин. - Тоже самое касается и Венесуэлы. Нам нужна эта страна, потому что это влияние. Те, кто говорят, что Венесуэла нам не нужна - это те же, кто говорили, что нам не нужен Северный Кавказ. Дело в том, что нет выбора между колбасой и влиянием. Как показывает практика США, Великобритании и Китая, только влияние может обеспечить колбасой.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Долги прощать нужно, - считает политолог Игорь Шатров. - Ведь долг сам по себе тоже товар. Он меняется на какую-то услугу, и это, как правило, гораздо выгоднее, чем требовать деньги от государств, у которых этих денег нет. Мы заключаем взамен на списание задолженности новые контракты, получаем доступ к месторождениям и так далее. Это международная практика. Главное что мы не должники, а кредиторы. А быть кредитором - это почетно.

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