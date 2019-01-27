Дневник русского гастарбайтера в Южной Корее: «Нас выбирали как проституток – даже щупали»

Узбеки рулят

В моем Арсеньеве, это такой маленький городок в Приморье, работы нет. Во Владивостоке проще, но там жить – ипотеку брать. А тут знакомые подбили рвануть рубить капусту в Корею. Морскую капусту. Правда, они потом передумали, и я рванул один. Во владивостокской фирме по найму прикинули, что в рублях получится в 100-150 тысяч в месяц. Ни специальных навыков, ни знания языка – ничего не нужно. Лишь действующий загранпаспорт. Ну я на все это подписался и отдал фирме 10 тыс. рублей в обмен на контакт агента, который встретит в аэропорту Инчхон и направит к работодателю. Купил билет за 15 тыс. руб. и полетел. Виза не нужна - без нее в Корее можно находиться 60 дней. Поэтому никто с визой и не заморачивается - возвращается домой на 58-59 день. Если просрочил, то получишь в паспорт штампик «DEPARTED» и в следующий раз пустят только через 5 лет. Многие умудряются так трудиться в Корее годами. По истечении 60 суток они летят куда-нибудь в Таиланд, по прилету обратно у них опять действует режим 60 дней. И, да, все, кого я знал, работали нелегально – без всяких разрешений и оформления работодателем.

Получив багаж в аэропорту, я встретился со Славой. То, что они никакой не Слава, было ясно по его лицу. Но оказалось, что он вообще и не кореец. Дело в том, что в Корее живет много узбеков и всяких других выходцев из Средней Азии, они косят под корейцев, пытаются ассимилироваться. Слава из их числа. Забавно, в России мы нанимаем среднеазиатов на работу, а в Корее наоборот - они нас. Прямо в аэропорту заплатил Славе уже вонами – в рублях около 8 тыс. за заявку непосредственного работодателя. И получил «наряд» на сбор морской капусты - ташимы. Никаких других вариантов он предлагать не стал, бери мол, что дают.

Одно из объявлений в интернете о работе в Корее.

На службе сажана

Из аэропорта поехал на автобусе в портовый город Сокчо, там меня уже никто не встречал, все приходилось искать самому, общаясь на ломаном английском с местными. Оттуда часов шесть по мосту доехал на остров Чендо. И уже на острове встретил саджана (работодатель по-корейски) из числа местных бизнесменов. Этот держал плантацию водорослей. Их собирают, высушивают и делают основу для роллов и суши.

Проживали мы в деревне на острове. Хотя скорее, это больше похоже на коттеджный поселок. Аккуратная заасфальтированная дорога, подстриженные газоны, магазинчики и ровно припаркованные машины во дворах. Сажан поселил меня в маленьком гостевом домике, примерно, 2х2 метра. У него на участке таких домиков было несколько – в каждом были ребята из России. А питались мы с семьей сажана. Еда в деревнях совсем не такая, как у нас в корейских ресторанах. Давали нам в тарелке куски непонятно чего, ужасно острые - вкус всего этого совсем не различаешь, когда ешь. Неострого в местной кухне мало. Есть наши, кто приезжают семьями. Снимают хостел, жена готовит вменяемую русскую еду, а муж работает на полях.

Как я понял, эта «вилла» у сажана что-то типа рабочей резиденции. Сезон сбора ташимы длится недолго, апрель-май. Потом все местные сажаны и их семьи перебираются в большие города Пусан и Сеул, где у них квартиры. Но эти два месяца кормят весь год: оставшиеся 10 месяцев саджан может попросту не париться и жить в свое удовольствие.

Лодки с морской капустой (водоросли ламинария) отправляются к берегу. Фото Zuma/TASS

Если не понимаешь языка, кинут

Вкалывали по 12-14 часов в сутки. Подъем в районе 5 утра. С утра перекус, потом обед, перекус прямо в море на катере и ужин. Капусту рубили специальными косилками, стоя на борту небольшой моторной лодки. Все надо сделать предельно быстро. Лодка, на которой мы выходили в море, была не большой, примерно 4 метра в ширину, 10 в длину. Проплываем мимо зарослей и косим эту траву, а в это время саджан подгоняет своих батраков, крича "Пали пали!", то есть быстрей, быстрей. За бортом вода еще холодная: упадешь, приятного мало.

Саджаны ведут себя лучше иных наших нанимателей. Не дистанцируются от работников, а наоборот пытаются с ними познакомится поближе, выпить вместе в баре, плотно пообщаться. Одному пацану, во время работ щепка в глаз влетела, и пошло воспаление. Саджан за свой счет свозил его в больницу в соседний город, купил капли и ничего не потребовал с него взамен. Просто мужик помог чисто по-человечески.

По окончанию работ саджан отвез нас в город и рассчитался. Получилось меньше денег, чем обещал агент. Я планировал заработать 200 тыс. рублей, а вышло около 170 тыс. По-английски сажан не понимал, а мы не говорили по-корейски. До агента не дозвониться. И никто ничего не мог нормально объяснить. Почему недоплатили, мы так и не поняли. Такое случается, и ты ничего не можешь сделать, ведь ты нелегальный рабочий в чужой стране. Все зависит от порядочности нанимателя. Тут в России кидают, и в Корее тоже кидают.

Арбайт на панели

До окончания 60 дней осталось две недели. Сидеть без дела не было смысла, поэтому думали наняться на сельхозработы. Мужчинам платят $80 в день, женщинам $60, но деньги выплачивают ежедневно. У мужчин работа тут более тяжелая, у женщин рутинная. Также были варианты пойти на стройку или на завод, собирать какие-нибудь холодильники, но это небезопасно. Власти часто устраивают облавы. Но до полей не доехали - на автобусной остановке случайно познакомились с русской женщиной, которая посоветовала наняться на "арбайт" — ежедневный найм гастарбайтеров.

"Арбайт" - очень напоминает уличную проституцию. Народ толпится на улице возле небольшого магазинчика. Ими заведует некая мамка - по-корейски ее зовут самани - которая представляет самушиль - фирму по найму. Работодатель подъезжает на машине и выбирает себе работника на день: оплата $100 долларов, из которых $10 долларов отходит самушиль. И выбирает иногда прям как проститутку: просит повернуться, может мышцы пощупать.

Смешно. Мы все – нелегалы. А прямо напротив этого магазинчика находился полицейский участок, и полицейские на нас никак не реагировали. Видят европейские лица, но не подходят с проверками и расспросами. Понятно, коррупция она везде одинакова.

Здесь нас поселили в общаге. Живешь бесплатно, даже если тебя никто не выбрал на работу. Но питание за свой счет. Чем я занимался? Красил лодку, пилил сухие ветки деревьев, устанавливал ливневки.

В качестве рабочей одежды я использовал камуфляж. На арбайте я один такой был. Забрали меня ливневку делать. С нами работал китаец, который знал и корейский, и русский. Он рассказал, что саджан на эту работу хотел взять русского солдата. После, на обеде, саджан подошёл ко мне и на английском сказал: «I am korean sniper!» (Я – корейский снайпер). А я ему в ответ: рашен стройбат!

КОММЕНТАРИЙ АГЕНТА

Виктория Иванова, менеджер ООО «К-дримс» (подбор персонала в Корею):

- Работа в Южной Корее есть всегда. Зимой или весной можно поехать на морские виды работ, то есть выходить на маломерных судах в море ловить краба, креветку, заниматься сбором водорослей или моллюсков на морских огородах. Также можно найти работу на фабрике, заводе, стройке. Летом или осенью многие едут на сбор урожая. Это сортировка, упаковка, погрузка, разгрузка: картошка, женьшень, мандарины, груши, лук, арбузы, чеснок, рис, яблоки, клубника.

Вся эта работа - очень тяжелая физически. Смены длятся по 10-12 и даже 14 часов в сутки. Работать иногда приходится без выходных. Вставать часов в 5 утра. А что касается условий, то все зависит от вашего саджана, как он к вам будет относиться. Часто работодатели требуют фото в полный рост, чтобы видеть, насколько вы развиты физически.

Записала Екатерина СВИНОВА