Массовая эвакуация в Сибири и на Дальнем Востоке: докатится ли до Москвы волна лжетерактов

«Школа набита полицейскими с собаками, во дворе куча машин. Нас экстренно сорвали с уроков, выводят гуськом. Учителя молчат, но старшеклассники сказали, что это теракт. Нам страшно!»

Ученики школы № 62 Магнитогорска, с которой по всей стране началась массовая эвакуация, вели в соцсетях прямую трансляцию ЧП. В понедельник неизвестные разослали электронные письма с предупреждением о серии взрывов после захода солнца. Тогда казалось, что таким жестоким образом кто-то хочет поглумиться и окончательно запугать город, где совсем недавно при обрушения дома погибли 39 человек. Но уже во вторник, когда «минеры» перекинулись на Дальний Восток, а затем на Сибирь, стало ясно: это очередная эпидемия. С тех пор всю неделю российские города лихорадит - полиция и пожарные проверяют на наличие взрывчатки школы, больницы, торговые центры, здания мэрии...

«Слышали про взрывы в Магнитогорске? Дошла очередь и до вашего города», - нагнетают «террористы», рассылая анонимные сообщения в мессенджерах. К счастью, ни в одном из сотен случаев бомбу так и не нашли.

Хроника звонков о ложных минированиях на востоке России.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Самая крупная волна лжетерактов прокатилась по стране в сентябре-2017. Хакеры (как выяснилось впоследствии - с Украины) «заминировали» 2,5 тысячи объектов в 170 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже... Всего было эвакуировано более 1 млн человек. По подсчетам ФСБ, этот переполох обошелся государству в 300 миллионов рублей: оцепление, работа кинологов, саперов, «Скорой», МЧС. Получается в среднем около 120 тысяч ущерба на каждый вызов. Хотя в случае с крупными объектами, например, торговыми центрами, сумма переваливает за миллион.

На этот раз, уверены эксперты, все пойдет по известному сценарию, и в конечном счете лжетеракты придут и в Москву, и в другие города Центральной России.

- Во многом это цепная реакция, и дело не только в телефонных террористах, - считает ветеран группы антитеррора «Альфа» Игорь Шевчук. - После таких событий возбуждаются неадекватные люди, а с помощью современных средств связи любую информацию очень легко распространить. При этом с большой долей вероятности распространяемые угрозы не подтвердятся.

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