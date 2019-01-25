2019-01-25T22:08:38+03:00
Спорт

Софья Самодурова победила Алину Загитову, выиграв "золото" на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске

Неожиданно завершилось континентальное первенство в белорусской столице
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Российская фигуристка Софья Самодурова отлично выступила на своем первом чемпионате Европы.Российская фигуристка Софья Самодурова отлично выступила на своем первом чемпионате Европы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Невероятная развязка произошла на чемпионате Европы по фигурному катанию 2019 в Минске. Все говорили о том, что этот турнир должен был стать звездным часом олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой. Но другая фигуристка смогла составить ей конкуренцию.

Загитова, действующая чемпионка Европы, вышла в финальной разминке в ранге лидера после короткой программы. Однако же сделала немало ошибок во время своего выступления, и даже упала. В итоге за произвольную программу Алина получила 123,34 балла. И это почти на 30 баллов ниже ее высшего достижения в этом сезоне.

Софья Самодурова со своим тренером Алексеем Мишиным узнают оценки. Фото: REUTERS

Софья Самодурова со своим тренером Алексеем Мишиным узнают оценки.Фото: REUTERS

И итоговая сумма Алины - меньше 200 баллов, она получила от судей 198,34 балла.

Следом за Загитовой на лед вышла ученица Алексея Мишина - Софья Самодурова, еще одна наша фигуристка на этом чемпионате. 16-летняя спортсменка первый сезон катается на взрослом уровне и высшим ее результатом было пятое место в финале Гран-При. Но на чемпионате Европы она побила все личные рекорды.

Итог выступлений Самодуровой - 140,96 балла в произвольной программе. И итоговая сумма в 213,84. Алина Загитова уступила свой титул чемпионки Европы, который она взяла в 2018 году в Москве, победив Евгению Медведеву.

После такого выступления Самодуровой оставался лишь один вопрос - чем ответит Алесия Паганини из Швейцарии, которая выходила на лед последней? Ведь она могла изменить расстановку мест на пьедестале.

Софья Самодурова во время выступления на чемпионате Европы в Минске. Фото: REUTERS

Софья Самодурова во время выступления на чемпионате Европы в Минске.Фото: REUTERS

Паганини получила в итоге 179,9 балла и заняла шестое место. А "бронза" уехала в Финляндию - третьей стала Вивека Линдфорс. Самодурова - новая чемпионка Европы по фигурному катанию среди женщин. Еще одна российская фигуристка, Станислава Константинова - четвертая. 189,72 балла у нее.

Таким образом, с 2014 года золотую медаль чемпионатов Европы неизменно выигрывает российская фигуристка. За это пятилетие лучшими у нас были Юлия Липницкая (2014), Елизавета Туктамышева (2015), Евгения Медведева (2016,2017), Алина Загитова (2018). И теперь - Софья Самодурова.

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