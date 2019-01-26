Киев решил закрепить лидерство на «северном континенте»

Эпоха Великих географических открытий, завершившаяся на нашей планете в 17-м веке, наконец-таки дошла и до Украины. Сия держава вознамерилась посоперничать за первенство в Антарктиде. Минобороны формирует сейчас новую антарктическую экспедицию на переданную Киеву англичанами станцию Фарадей и переименованную в Незалежной в станцию Академик Вернадский. Об этом сообщил журналистам замминистра образования и науки Максим Стриха.

Но 50 государств - членов конвенции об Антарктике и десятки стран-наблюдателей могут не беспокоиться – Украина открыла какую-то свою Антарктиду, которую собиралась осваивать. Поскольку, как явствует из речи замминистра образования и науки, этот «северный континент» ждет отважных исследователей, и Украина может успеть закрепить на нем свое лидерство, как страна с «высоким научным потенциалом», чтобы в дальнейшем, когда статус «этого северного континента» изменится, использовать его богатые ресурсы во благо себе.

С детства все мы привыкли думать, что на Севере континента нет, что там Арктика, покрытая ледяным панцирем, по которому ходят белые медведи, и они трутся спиной «о земную ось». Ан нет, есть еще там и отдельный континент Антарктида. Но пингвины с медведями почему-то не пересекаются, потому что это, наверное, параллельный мир, столь популярный у фантастов.

Или же это своеобразная украинская география? Ведь, рассуждая логически, поскольку Земля имеет форму шара (на самом деле не совсем так, но округлим) если долго-долго идти на север, то через какое-то время, после прохождения полюса, это направлением станет стрелочкой на юг, и можно прийти в конце концов на Южный полюс. Тогда другое дело. Тогда становится понятен стратегический замысел нынешнего министра обороны Степана Полторака, объявившего в свое время о наступлении украинских войск в направлении «северо-юга». А мы, помнится, хихикали, не представляя всей глубины стратегического сумрачного украинского гения. И ученые из экспедиции просто обязаны использовать этот замысел и идти таким маршрутом, тем более, что деньги на освоение континента им выделяет как раз Министерство обороны, которым командует все тот же военачальник (теперь уже в штатском, после выхода в отставку) Степан Полторак. Главное, чтобы в Антарктиде ученых не разодрали белые медведи, а в Арктике, по пути, не заклевали пингвины на бреющем полете. Но об этом Минобороны наверняка позаботится.

А еще главное - чтобы министром образования и науки на Украине не стали бы вдруг нынешние мэр Киева Виталий Кличко или спикер Верховной рады Андрей Парубий. Поскольку первый не сможет понять, а второй – выговорить. И погонит ученых искать, вообще, не Антарктиду, а какую-нибудь Атлантиду на севере через запад. А это вам даже не на восток через запад. Что, в географии по Полтораку, теоретически очень даже вероятно.