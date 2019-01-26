"Больше не любимки": Ольга Бузова улетале из Куршевеля в бизнес-классе, а сестра - в экономе

Ольга Бузова очень дружна со своей младшей сестрой Анной. Они вместе ведут бизнес, ездят отдыхать на курорты и постоянно признаются в инстаграме в большой любви друг к другу. Январь Нового года звезда и ее родственница также провели вместе. Сначала девушки отдыхали на Мальдивах, потом выдвинулись на празднование дня рождения телеведущей "Дом-2" в Куршевель. И тут что не фотография, то снова радость, что любимая сестричка, она же "любимка" рядом. Ну а как по-другому, если Аня помогает звездной родственницы и с выбором нарядов, и с поиском нужного ракурса для красивой фотографии, и с записью видео.

Но почему-то именно в горах между родными сестрами пробежала альпийская, черная кошка. Говорят, что Аня и Оля сильно поссорились, до такой степени, что возвращались домой по отдельности. То есть, в разных классах. Певица купила себе билет в бизнес-класс, а вот младшая летела экономом, вместе с еще одной подругой звезды. Обидно? Еще бы! В итоге, как только в аэропорту Анна Бузова поймала вай-фай, она отписалась от сестры. Это же была за ссора, раз сестры могли так серьезно поругаться? Сама Бузова ситуацию не комментирует, а вот сестра написала, что всегда живет по средствам и не может позволить себе дорогостоящий перелет.

annabuzova С моей @buzova86 #buzgirls33

Такое заявление сильно удивило подписчиков ее инстаграма, ведь Анна Бузова счастливо замужем за бизнесменом, сама занимается предпринимательством, причем давно и успешно. И уж билет до Куршевеля она себе позволит точно может. А быть может причина в том, что младшая Бузова не захотела лететь по соседству с сестрой?