2019-01-26T16:09:06+03:00
Звезды

Виктория Лопырева ответила на критику, что она пьет вино во время беременности

Модель решила сразу прояснить ситуацию
Ольга АНТОНОВА
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Виктория Лопырева.Виктория Лопырева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Пожалуй, Виктория Лопырева сейчас самая известная будущая мама страны. После того, как стало известно, кто отец ребенка модели, что подбавило масло в огонь обсуждений, за каждым шагом красавицы стали следить еще пристальнее. Как проводит время в Майями, где пройдут роды, кого - мальчика или девочку ждет Вика активно обсуждают ее поклонники.

И поэтому когда беременная красавица опубликовала фото с певицей Ханной и подписчики заметили бокал с вином на столе у будущей мамы, это не могло не вызвать обсуждения в комментариях. И если на большинство пересудов звезда старается не обращать внимание, то этот вопрос тут же прояснила в комментариях, заявив, что в бокале всего лишь вишневый сок. Мол, не надо выдумывать.

Напомним, о беременности Лопыревой стало известно в октябре прошлого года, когда звезда стала появлятся в свете с уже округлившимся животом. Избранником модели стал вице-президент группы компаний "Ташир" Игорь Булатов. Сейчас Вика и ее возлюбленный отдыхает в США, где скорей всего останутся до самых родов Виктории.

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В конце декабря в эксклюзивном интервью «КП» посол ФИФА чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева рассказала, что, расставшись с певцом Николаем Басковым, встретила новую любовь и ждет первенца.

- Он не публичный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится, - говорила «КП» о своем возлюбленном Виктория. - Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца. В интервью я часто отвечала на вопрос о том, каким должен быть настоящий мужчина. Говорила, что сильным духом, умным и великодушным. Такого и встретила. (подробности)

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