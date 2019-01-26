Виктория Лопырева ответила на критику, что она пьет вино во время беременности

Пожалуй, Виктория Лопырева сейчас самая известная будущая мама страны. После того, как стало известно, кто отец ребенка модели, что подбавило масло в огонь обсуждений, за каждым шагом красавицы стали следить еще пристальнее. Как проводит время в Майями, где пройдут роды, кого - мальчика или девочку ждет Вика активно обсуждают ее поклонники.

И поэтому когда беременная красавица опубликовала фото с певицей Ханной и подписчики заметили бокал с вином на столе у будущей мамы, это не могло не вызвать обсуждения в комментариях. И если на большинство пересудов звезда старается не обращать внимание, то этот вопрос тут же прояснила в комментариях, заявив, что в бокале всего лишь вишневый сок. Мол, не надо выдумывать.

Напомним, о беременности Лопыревой стало известно в октябре прошлого года, когда звезда стала появлятся в свете с уже округлившимся животом. Избранником модели стал вице-президент группы компаний "Ташир" Игорь Булатов. Сейчас Вика и ее возлюбленный отдыхает в США, где скорей всего останутся до самых родов Виктории.

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В конце декабря в эксклюзивном интервью «КП» посол ФИФА чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева рассказала, что, расставшись с певцом Николаем Басковым, встретила новую любовь и ждет первенца.

- Он не публичный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится, - говорила «КП» о своем возлюбленном Виктория. - Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца. В интервью я часто отвечала на вопрос о том, каким должен быть настоящий мужчина. Говорила, что сильным духом, умным и великодушным. Такого и встретила. (подробности)