Бой Федор Емельяненко - Райан Бейдер: Бейдер, победив Емельяненко, задумался о драке с другом Хабиба Нурмагомедова

В ночь с 26 на 27 января в американском городе Инглвуд, штат Калифорния, прошел главный бой год в турнире Bellator. В тяжелой весовой категории американец Райан Бейдер встречался с Федором Емельяненко. На первой же минуте боя Бейдер отправил в нокаут российского бойца, для которого этот поединок, скорее всего, станет последним в карьере.

На пресс-конференции после боя Бейдер очень уважительно высказался в адрес своего противника:

- Я знал, что противостою величайшему бойцу всех времен. Он очень хорош. Я тренировал этот удар. Федор ждал ужам справа, представлял мою борьбу. Но мы проверяли этот удар много раз. Это очень тяжелый удар. Я долго выжидал, прежде чем нанести этот удар во время боя.

Говоря о том, как будет проходить празднование победы над Емельяненко, то Бейдер был с улыбкой сказал:

- Вместе с семьей сейчас отправимся в отель. Ну, и там думаю пару пива в баре возьму, немного протеиновых батончиков. Но нет ничего круче, чем ложиться спать и осознавать, что ты чемпион.

Бейдера спросили и о том, готов ли он к драке с Даниэлем Кормье, хорошим другом Хабиба Нурмагомедова:

- У меня нет ничего кроме уважения к Кормье. Но было бы интересно провести такой поединок между бойцами двух "промоушенов", чемпион против чемпиона.

Федор Емельяненко проигра Райану Бейдеру, который теперь официально - чемпион в двух весовых категориях в промоушене Bellator.