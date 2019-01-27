Катя Лель долгие годы молчала о том, что ее в юности украли инопланетяне

Не знаем, пересекалась ли где-то в последнее время Катя Лель с бывшим президентом Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым, к которому в молодости тоже приходили инопланетные существа, но встретится, пожалуй, стоит. Двух известных персон будет о чем поговорить. Например, о том, насколько изменилась их жизнь после контакта с инопланетной жизнью. Вот, скажем, судьба исполнительница "Мой мармеладный" изменилась в корне. Она переехала из родного Нальчика, открыла в себе дар слышать мысли людей и начала петь. А все потому что очень сильно испугалась после того, как однажды инопланетяне явились к Кати прямо домой. Тогда девушке было всего 16 лет и по уверению звезды, они без боли забрали ее зубы.

«Мои зубы пропали без боли, без крови — просто исчезли после того, как исчезли эти лучи», — призналась Лель в интервью "Новое радио".

Побывала будущая звезда и на инопланетном корабле, правда, долго не могла понять, где находится. Хозяева судна сделали так, что она сидела там словно парализованная и с опущенной головой, слыша рядом разговор. Они общались между собой на непонятном языке, после чего к певице подошел мужчина: сначала она увидела его ботинки, а затем и смогла осмотреть его. Это был симпатичный молодой человек 30 лет, приятной внешности, который неожиданно спросил ее: «Катя, ты готова?».

«Инопланетяне могут принять любой облик, я видела приятные образы», — призналась Лель.

После этого ее вернули обратно домой. Но испуг был такой сильный, что девушка решила уехать из родного города. Кроме того, за ней начали гонятся местные уфологи, а Лель не хотелось шумихи, она опасалась, что после таких рассказов ее примут за сумасшедшую. И вот только теперь звезда решилась рассказать про это.

Надо отметить, что это признание уже высмеяла Алена Водонаева, которая показала ролик, записанный прошлым летом в США, где они с мужем тоже побывали в районе, который якобы тоже любит посещать пришельцы. Однако, никого там не застали. Быть может, не сезон.