Чтобы спасти сына от смерти, родители продали все, даже дом!

Еще три месяца назад семья Мухаммада была абсолютно счастливой. Папа работал, мама воспитывала маленьких сыновей, Мухаммад делал большие успехи в занятиях футболом, и все они жили в Исфаре, благодаря Бога за то, что они все так хорошо. Сейчас в документах родителей написано «не владеют движимым и недвижимым имуществом». Папа с Мухаммадом – в Москве. Мальчик лежит в больнице, а отец круглосуточно подрабатывает, где только может, в попытках скопить хоть сколько-то денег. Мама пока на родине - пристроит малышей пожить у родных и приедет. Если еще будет смысл приезжать…

Три месяца назад у Мухаммада обнаружили «острый нелимфобластный лейкоз». В Таджикистане этот диагноз считается смертельным приговором. Не раздумывая, родители продали все, что уних было: дом, машину, влезли в долги и приехали в Россию, где доктора подтвердили, что у мальчика есть все шансы выздороветь. Вот только оказалось, что собранных денег хватит лишь на часть оплаты химиотерапии, ведь лечение для иностранцев платное и стоит очень дорого.

Восьмилетний Мухаммад не должен знать русский. Но он очень развитый и умный мальчик из интеллигентной семьи. Это помогло ему написать хоть и по-детски корявое, но по-взрослому серьезное письмо с просьбой о помощи. Вот несколько строк из него: «..Папа пытается найти деньги. А когда приходит, начинает плакать. Я тоже плачу, потому что мне жалко папу, маму, моих братишек. Я не знаю, смогу ли вернуться домой... Мне не говорят, но я услышал, что без лечения умру. Я пока не знаю, как это — умирать, я еще никогда не умирал. Но все плачут, поэтому я думаю, что это очень грустно».

…Я уже слышу извечное: «чужим не помогаю, своих полно». И эта логика имеет право на жизнь, как и любая другая. Так в нашей рубрике еженедельно выходят истории россиян нуждающихся в помощи. Слава богу, что часто на эти призывы откликаются и наши иностранные читатели - граждане тех стран, куда наши дети вынуждены ехать лечиться. Они помогают сами, распространяют информацию среди своих… И эта помощь бесценна. Мухаммад – в том же положении, что и российские дети на Западе, но в нашей стране. И только от нас зависит сейчас его жизнь.

Помните притчу, в которой Иисус уравнивает щедрое пожертвование богача и копеечку от нищенки, потому что «она отдала последнее»? Родные Мухаммада тоже отдали последнее. Они сделали все, что они могли и даже больше. Теперь надежда только на то, что кто-то захочет поддержать их. Для того, чтобы мальчик выжил, необходимо собрать еще 1 000 000 рублей.

(499) 250-02-44 Татьяна, координатор.

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