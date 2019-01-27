2019-01-27T16:09:06+03:00
Общество

Чтобы спасти сына от смерти, родители продали все, даже дом!

Узнав, что даже после этого не хватает денег на излечение, мальчик сам написал нам письмо с просьбой спасти его
Ярослава ТАНЬКОВА
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Три месяца назад у Мухаммада обнаружили «острый нелимфобластный лейкоз»Три месяца назад у Мухаммада обнаружили «острый нелимфобластный лейкоз»
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Еще три месяца назад семья Мухаммада была абсолютно счастливой. Папа работал, мама воспитывала маленьких сыновей, Мухаммад делал большие успехи в занятиях футболом, и все они жили в Исфаре, благодаря Бога за то, что они все так хорошо. Сейчас в документах родителей написано «не владеют движимым и недвижимым имуществом». Папа с Мухаммадом – в Москве. Мальчик лежит в больнице, а отец круглосуточно подрабатывает, где только может, в попытках скопить хоть сколько-то денег. Мама пока на родине - пристроит малышей пожить у родных и приедет. Если еще будет смысл приезжать…

Три месяца назад у Мухаммада обнаружили «острый нелимфобластный лейкоз». В Таджикистане этот диагноз считается смертельным приговором. Не раздумывая, родители продали все, что уних было: дом, машину, влезли в долги и приехали в Россию, где доктора подтвердили, что у мальчика есть все шансы выздороветь. Вот только оказалось, что собранных денег хватит лишь на часть оплаты химиотерапии, ведь лечение для иностранцев платное и стоит очень дорого.

Восьмилетний Мухаммад не должен знать русский. Но он очень развитый и умный мальчик из интеллигентной семьи. Это помогло ему написать хоть и по-детски корявое, но по-взрослому серьезное письмо с просьбой о помощи. Вот несколько строк из него: «..Папа пытается найти деньги. А когда приходит, начинает плакать. Я тоже плачу, потому что мне жалко папу, маму, моих братишек. Я не знаю, смогу ли вернуться домой... Мне не говорят, но я услышал, что без лечения умру. Я пока не знаю, как это — умирать, я еще никогда не умирал. Но все плачут, поэтому я думаю, что это очень грустно».

…Я уже слышу извечное: «чужим не помогаю, своих полно». И эта логика имеет право на жизнь, как и любая другая. Так в нашей рубрике еженедельно выходят истории россиян нуждающихся в помощи. Слава богу, что часто на эти призывы откликаются и наши иностранные читатели - граждане тех стран, куда наши дети вынуждены ехать лечиться. Они помогают сами, распространяют информацию среди своих… И эта помощь бесценна. Мухаммад – в том же положении, что и российские дети на Западе, но в нашей стране. И только от нас зависит сейчас его жизнь.

Помните притчу, в которой Иисус уравнивает щедрое пожертвование богача и копеечку от нищенки, потому что «она отдала последнее»? Родные Мухаммада тоже отдали последнее. Они сделали все, что они могли и даже больше. Теперь надежда только на то, что кто-то захочет поддержать их. Для того, чтобы мальчик выжил, необходимо собрать еще 1 000 000 рублей.

(499) 250-02-44 Татьяна, координатор.

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI) - pomogi.org/how/ В назначении пожертвования не забудьте указать "Для Мухаммада Ортукова"

Страница для перевода пожертвований с банковских карт

Пожертвовать через банк:

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг

ИНН 7702579448 КПП 770201001

Р/с № 40703810822000000423

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Кор.счет № 30101810345250000745

БИК 044525745

Назначение: благотворительное пожертвование для Мухаммада Ортукова

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