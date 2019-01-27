2019-01-27T16:37:47+03:00
В мире

Трамп возобновил работу правительства на три недели

Если американский президент не договорится с демократами, то шатдаун могут снова продлить
Мария БЕРК
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Президент США Дональд Трамп.Президент США Дональд Трамп.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дональд Трамп объявил о завершении шатдауна. Правительство США возобновляет свою работу после рекордной приостановки, которая продлилась целых 35 дней — с 22 декабря. Правда, отмена шатдауна временная — на три недели. Да и причина приостановки до сих пор не решена. Хотя Трамп заверяет, что Белый дом и Конгресс смогли достигнуть понимания в вопросе урегулирования бюджетного кризиса. Напомним, большинство федеральных ведомств приостановили свою работу в декабре прошлого года из-за отказа демократов-конгрессменов выделить Трампу бюджетные $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

- Как вы знаете, у меня была очень мощная альтернатива (введение режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. - ред.).Однако я решил пока ее не задействовать. Надеюсь, что это и не понадобится. В скором времени я подпишу законопроект, который позволит возобновить работу правительства на три недели, до 15 февраля. Я сделаю так, чтобы все служащие получили свою заработную плату за прошедший период как можно скорее, - пообещал Трамп.

По оценкам американских аналитиков, экономика США потеряла за время приостановки работы правительства около $6 млрд. Разногласия между Трампом и Конгрессом в значительной степени отразились на снижении котировок нафондовом рынке. В декабре было зафиксировано самое мощное падение акций с 2008 года.

Помимо этого, в начале января Совет экономический консультаций Белого дома констатировал, что из-за шатдауна ВВП США может снизиться на 0,1%.

- Приостановку деятельности правительства Трамп использует для того, чтобы внести ясность в отношения с демократами - кто хозяин в доме, - отмечает американист Владимир Оленченко. - Принципиальный вопрос для Трампа — выделение средств на обеспечение безопасности границы от иммигрантов. Этот вопрос выгоденамериканскому президентупотому, что позволяет выставить демократов в невыгодном свете. Последнее решение Трампа — временно возобновить работу правительства — нужно для проведения активных закулисных контактов с демократами, поиска компромиссов и заключения сделок. Если демократы не уступят в этот раз, то Трамп возобновит шатдаун. Он не из тех людей, кто привык уступать. Сторонам нужен компромисс, который всех устроит.

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