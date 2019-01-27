2019-01-27T16:51:28+03:00
Общество

Марина Юденич: Безнравственно тратить миллиард, пока люди из бараков не переселили

Известная писатель и глава СПЧ по Подмосковью прокомментировал «КП» скандал, который возник в сети после ее встречи с жителями подмосковного Королева, посвященной «историческому кварталу», который надо либо сносить, либо реставрировать.
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Писательница Марина Юденич. Фото Александр Щербак/ТАССПисательница Марина Юденич. Фото Александр Щербак/ТАСС
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- Марина, с утра вашу фразу на встрече с королевцами «вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?» активно цитируют агентства.

- На моей странице в фейсбуке полный текст, он всего на минуту. Там все без купюр. Там все ясно, не вырвано из контекста.

- Почему так агрессивно-недоброжелательно отреагировали ряд интернет-ресурсов на ваше выступление?

- Могу предположить, что молодой человек, который отрезал кусочек моего выступления — ему просто захотелось хайпа. Агентства уже позже дали другой текст, мне принесли извинения.

- Какой была реальная реакция жителей на этой встрече?

- Там было две диаметрально противоположные группы. Одна считает, что «исторический» квартал в центре Королева должен быть сохранен. Другая — что его надо снести. У них полы на самом деле проваливаются, плесень на стенах, швы забиты каким то тряпьем и деревянные перекрытия в этих двухэтажных домах, которые после войны строили пленные немцы. Есть несколько отреставрированных домов — это сделали за счет обеспеченных жильцов, и они естественно переезжать не хотят. И есть люди которые хотят новые квартиры и хотят жить в человеческих условиях.

- Эти мнения и столкнулись на том круглом столе, который вы проводили?

- Да, а реплика была адресована отдельным архитекторам, таким прекраснодушным представителям творческой интеллигенции. Один из них говорил о том, что всего-то нужен 1 миллиард из бюджета, чтобы расселить людей, а квартал сделать музейным. И обращаясь к ним я и сказала, что вы слишком вольно обращаетесь с бюджетом. Это безнравственно — в современных экономических условиях просить миллиард на реконструкцию. Шла дискуссия, и мне в мессенджер написал один архитектор, который и озвучил сумму.

- Зал раскололся?

- Одна половина зала любое слово, сказано в пользу того, что надо расселять, встретил в штыки. Другая половина зала воспринимала в штыки любое слово, сказанное в защиту этого квартала. Ситуация была накаленная. Такая ситуация каждый день возникает. Общество раскалывается. И я там еще сказала: нельзя делить общество на коренных и понаехавших. На маргиналов и творческую интеллигенцию. На богатых и бедных. Там такие прозвучали определения - и мне это очень не понравилось.

И молодой человек явно левых взглядов отрезал последнюю фразу - и она полетела.

- Народу много было на встрече?

- Человек около ста вместе с экспертами и прессой.

- Кого было больше — тех кто за реконструкцию или тех кто за расселение?

- Тех, кто за расселение. Люди хотят жить в нормальных условиях. Перед тем, как идти на встречу, я по этим квартирам проехалась. Они правда ужасны. Внутри просто страшно. И пару отремонтированных видела тоже. Я не сторонник сноса — но надо учитывать мнение всех - и богатых и шумных, и бедных и негромких. Которые чаще молчат и терпят. Архитекторов я понимаю. Они творческие люди, мыслят глобально, большими проектами. Для них, возможно, миллиард — пустяшная сумма. Я так не считаю. Считаю, что безнравственно тратить миллиард «на реставрацию», когда людей надо расселять из бараков и когда школы работают в две смены. Об этом я и говорила. А кто-то обиделся.

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