2019-01-27T17:38:31+03:00
В мире

Испания 13 дней спасала упавшего в колодец двухлетнего малыша

В масштабной спецоперации стоимостью 600 тысяч евро участвовали более 100 человек
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments3
Почти две недели Испания следила за операцией по спасению двухлетнего малыша.Почти две недели Испания следила за операцией по спасению двухлетнего малыша.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

За 13-дневной спасательной операцией на юге Испании следил весь мир. Двухлетний малыш Хулен провалился в скважину диаметром всего 25 см. И все бы ничего, но глубина колодца оказалась 100 метров. Пролетев 80 метров, малыш застрял. Плакал, стонал, но вытащить его без помощи специалистов было невозможно.

Чтобы вызволить ребенка, был собран оперативный штаб их лучших испанских спасателей и инженеров.

...Хосе и Викки Роселло всегда мечтали о большой семье. Им по 29. У них подрастает двухлетний Хулен. Родители ему постоянно говорят: «Хулен, помни, у тебя есть ангел-хранитель - это твой братик Оливер. Он всегда рядом и бережет тебя».

Оливер был первенцем у Хосе и Викки. Когда маленькому Хулену было всего семь месяцев, у его старшего брата случился сердечный приступ. Трехлетнего Оливера не смогли спасти, он умер мгновенно. После его смерти родители стали молиться своему первенцу и просить, чтобы он приглядывал за своим младшим братиком.

13 января семейство Роселло отправилось на пикник в окрестностях городка Тотален неподалеку от Малаги. Хосе разводил костер. Викки вместе с родней готовила еду. Двухлетний Хулен играл неподалеку со своим двоюродным братом, как неожиданно провалился под землю.

- Мы бросились на помощь, но скважина оказалась слишком глубокой. Сначала мы слышали, как он плачет, но потом затих, - говорит отец мальчика.

Диаметр скважины был мал - всего 25 см. Оказалось, что местный житель незаконно пробурил этот колодец, чтобы орашать свой участок, располагавшийся неподалеку. Чтобы не привлекать внимания к скважине, он прикрыл дыру большими камнями. Но дети, видимо, оттащили эти камни. И скважина была открыта.

Спецоперация по спасению двухлетнего Хулена велась круглосуточно. На месте работали более 100 специалистов - горноспасатели, инженеры, сотрудники авиации. Добраться до малыша напрямую было невозможно. Если бы спасатели стали бы раскапывать колодец, то песок и камни могли бы засыпать ребенка. Поэтому было решено выкопать на расстоянии четырех метров специальную шахту. Стены шахты поначалу хотели укрепить особыми трубами, чтобы избежать осыпания грунта. Но они не подходили по размерам, поэтому инженерам пришлось расширить диаметр спасательного колодца. Подготовительные работы затягивались.

Родители Хулена до конца верили в чудесное спасение. Фото: REUTERS

Родители Хулена до конца верили в чудесное спасение.Фото: REUTERS

Только в прошлый четверг в шахту удалось опустить капсулу с опытными горняками, которые приступили к бурению 4-метрового тоннеля, по которому можно было бы добраться до Хулена.

Горняки работали парами. Чтобы пробиться через толщи камня, им приходилось проводить серию подрывов грунта. Подготовка каждого взрыва занимала более двух часов. А это снова замедляло ход спасательной операции.

Бригады работали по 40 минут. Дольше находиться в шахте было небезопасно. Бурить приходилось лежа или стоя на коленках. Из-за угрозы осыпания почвы, горняки работали вручную кирками и пневматическими молотками. Работы длились не менее 16 часов.

С каждым днем шансов достать ребенка живым почти не оставалось. Правда, родители Хулена до конца верили, что кроха чудесным образом пережил падение с 80-метровой высоты. А инженеры, в свою очередь, надеялись, что малыш мог попасть в воздушный карман и таким образом спастись. Власти региона тоже были полны решимости вызволить Хулена. На спасательную операцию было выделено 600 тысяч евро. За ходом работ следила вся страна. Но все оказалось напрасным.

В ночь на субботу горноспасателям удалось найти тело малыша.

Похороны двухлетнего Хулена прошли в воскресенье.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чтобы спасти человечество от климатического краха, придется охлаждать планету
Третий месяц во Франции протестуют «желтые жилеты». Русофобы, как всегда, ищут «руку Москвы», пугают народ «русскими хакерами», которые, мол, баламутят французов в соцсетях призывами к погромам
Алексей Пушков: Быстрой смены власти в Венесуэле не получилось. Мадуро укрепляет свои позиции. Но не думаю, что США легко отступятся
Об этом известный журналист-международник, председатель Комиссии Совета Федерации по информполитике заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Сергей Сторчак: Наш план по спасению экономики в Венесуэле слушали хорошо. Но услышали или нет - отдельный вопрос
Замминистра финансов РФ рассказал "Комсомольской правде" о мерах, которые Москва предлагала Каракасу для исправления ситуации в Боливарианской республике
Новости 24
Дональд Трамп заявил, что генсек НАТО отметил его роль в повышении расходов альянса
Военный атташе Венесуэлы в США отказался признавать Мадуро президентом
Госсекретарь США Майкл Помпео неправильно произнес фамилию лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо
Экономика США потеряла шесть миллиардов долларов из-за шатдауна
Владельцы Gucci задолжали Италии 1,4 миллиарда евро
Песков заявил, что действия Турции в районе сирийско-турецкой границы не должны угрожать Сирии
В Иране заявили о побеге из тюрьмы в Афганистане 40 главарей террористической группировки
Дмитрий Песков рассказал, к чему приведут экономические инициативы Синдзо Абэ
В бразильском штате Минас-Жерайс объявили тревогу из-за возможного прорыва дамбы на шахте
На Украине мама-блогер избила ребенка на глазах десятков свидетелей
Николас Мадуро призвал страны ЕС отозвать ультиматум о проведении выборов
В Германии предложили отказаться от туалетной бумаги
В МЧС не подтвердили информацию о взрыве газа в девятиэтажке на востоке Москвы
Загоревшийся в Москве теплоход тушили в рамках учений
Дмитрий Песков назвал главное препятствие для заключения мирного договора с Японией
Владимир Путин возложил цветы в память о жертвах блокады Ленинграда
Эксперт заявил об опасности публикации в соцсетях фото посадочных талонов
Социологи выяснили отношение французов к Макрону на фоне протестов «желтых жилетов»
Названа причина смерти столичного чиновника Владимира Черникова
Пассажирский самолет Boeing-737 совершил аварийную посадку во Внуково
Ряд японских компаний получили письма с ядом от имени казненных участников секты "Аум Синрике"*
Захарова высказалась о выделении блокадному Ленинграду 12 миллионов евро
Владимир Путин подписал указ о реформе университетских военных кафедр
Умер Владимир Черников - глава столичного департамента по борьбе с коррупцией
Эксперт о бое Емельяненко: "Думаю, для Федора настало время закончить карьеру"
Глава МИД Германии заявил, что молодые немцы мало знают о Холокосте
Пользователи Википедии добавили Хуана Гуайдо в список выдающихся выпускников университета Джорджа Вашингтона
Самолеты ВВС США и Канады подняли в воздух из-за российских бомбардировщиков
Теракт на Филиппинах: число жертв двух взрывов возле церкви возросло до 27