Испания 13 дней спасала упавшего в колодец двухлетнего малыша

За 13-дневной спасательной операцией на юге Испании следил весь мир. Двухлетний малыш Хулен провалился в скважину диаметром всего 25 см. И все бы ничего, но глубина колодца оказалась 100 метров. Пролетев 80 метров, малыш застрял. Плакал, стонал, но вытащить его без помощи специалистов было невозможно.

Чтобы вызволить ребенка, был собран оперативный штаб их лучших испанских спасателей и инженеров.

...Хосе и Викки Роселло всегда мечтали о большой семье. Им по 29. У них подрастает двухлетний Хулен. Родители ему постоянно говорят: «Хулен, помни, у тебя есть ангел-хранитель - это твой братик Оливер. Он всегда рядом и бережет тебя».

Оливер был первенцем у Хосе и Викки. Когда маленькому Хулену было всего семь месяцев, у его старшего брата случился сердечный приступ. Трехлетнего Оливера не смогли спасти, он умер мгновенно. После его смерти родители стали молиться своему первенцу и просить, чтобы он приглядывал за своим младшим братиком.

13 января семейство Роселло отправилось на пикник в окрестностях городка Тотален неподалеку от Малаги. Хосе разводил костер. Викки вместе с родней готовила еду. Двухлетний Хулен играл неподалеку со своим двоюродным братом, как неожиданно провалился под землю.

- Мы бросились на помощь, но скважина оказалась слишком глубокой. Сначала мы слышали, как он плачет, но потом затих, - говорит отец мальчика.

Диаметр скважины был мал - всего 25 см. Оказалось, что местный житель незаконно пробурил этот колодец, чтобы орашать свой участок, располагавшийся неподалеку. Чтобы не привлекать внимания к скважине, он прикрыл дыру большими камнями. Но дети, видимо, оттащили эти камни. И скважина была открыта.

Спецоперация по спасению двухлетнего Хулена велась круглосуточно. На месте работали более 100 специалистов - горноспасатели, инженеры, сотрудники авиации. Добраться до малыша напрямую было невозможно. Если бы спасатели стали бы раскапывать колодец, то песок и камни могли бы засыпать ребенка. Поэтому было решено выкопать на расстоянии четырех метров специальную шахту. Стены шахты поначалу хотели укрепить особыми трубами, чтобы избежать осыпания грунта. Но они не подходили по размерам, поэтому инженерам пришлось расширить диаметр спасательного колодца. Подготовительные работы затягивались.

Родители Хулена до конца верили в чудесное спасение.Фото: REUTERS

Только в прошлый четверг в шахту удалось опустить капсулу с опытными горняками, которые приступили к бурению 4-метрового тоннеля, по которому можно было бы добраться до Хулена.

Горняки работали парами. Чтобы пробиться через толщи камня, им приходилось проводить серию подрывов грунта. Подготовка каждого взрыва занимала более двух часов. А это снова замедляло ход спасательной операции.

Бригады работали по 40 минут. Дольше находиться в шахте было небезопасно. Бурить приходилось лежа или стоя на коленках. Из-за угрозы осыпания почвы, горняки работали вручную кирками и пневматическими молотками. Работы длились не менее 16 часов.

С каждым днем шансов достать ребенка живым почти не оставалось. Правда, родители Хулена до конца верили, что кроха чудесным образом пережил падение с 80-метровой высоты. А инженеры, в свою очередь, надеялись, что малыш мог попасть в воздушный карман и таким образом спастись. Власти региона тоже были полны решимости вызволить Хулена. На спасательную операцию было выделено 600 тысяч евро. За ходом работ следила вся страна. Но все оказалось напрасным.

В ночь на субботу горноспасателям удалось найти тело малыша.

Похороны двухлетнего Хулена прошли в воскресенье.