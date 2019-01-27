Семен Багдасаров: Боевики, которых Штаты вытащили из афганской тюрьмы, могут всплыть на границе Туркмении

По данным иранского информагентства Tasnim, в середине января, после спецоперации, проведенной военнослужащими из США в афганской провинции Бадгис, из тюрьмы у села Панджбоз на вертолетах ВВС Соединенных Штатов было вывезено от 38 до 40 заключенных, которых считают лидерами формирований ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство").

По сведениям иранских журналистов, которые подтвердил замглавы провинциального совета провинции Абдулла Афзали, «иностранные военные убили от 20 до 30 талибов и 38 боевиков увезли в неизвестном направлении».

По мнению известного востоковеда, директора Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, для американцев интереснее работать с подобного рода «отребьем», которое, в отличии от талибов готово выполнять любые задачи за пределами своих стран.

- Зачем американцам эти лидеры террористов?

- На территории Афганистана есть несколько сил, оппозиционных правительству. Талибан — крупнейшая сила. И есть несколько других движений, в частности, Исламское государство(запрещенное в России). У них с талибами сильные противоречия.

- Какие?

- Талибы выступают за исламское правление только на территории Афганистана — то, что за его пределами, их не сильно волнует. И свою идеологию за пределы страны распространять не собираются. В отличии от игиловцев.

- То есть талибы заняты внутренними проблемами, а те, кого американцы вытащили из тюрьмы, ориентированы «на внешний рынок» террора?

- Да, и потому у них с талибами жесткое противостояние. Тюрьма, где этих деятелей держали, по своему знаменита.

- Иранцы сообщили, что сначала по окрестностям тюрьмы янки отбомбились, потом туда прилетели американские вертолеты, и высадившийся с них десант перебил охрану …

- Американцам, объективнее, интересней контакты с игиловцами. И с подобными им отщепенцами — для распространения диверсионных действий за пределами Афганистана. Но такого масштаба операций по освобождению я в последнее врем не припомню.

- Где эти боевики могут всплыть в ближайшее время?

- На границе с Туркменией готовится крупной наступление Исламского государства и союзных с ним группировок. Там объявлена всеобщая мобилизация и крупные силы к границе уже подтянуты. А Туркмения — это не столько наше южное подбрюшье сегодня, сколько «газовая колонка» Китая. И нам тут надо действовать аккуратно: а то мы, как что — так всем готовы помочь сразу...

*Организация, запрещенная в России.

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