2019-01-27T19:25:55+03:00
В мире

Семен Багдасаров: Боевики, которых Штаты вытащили из афганской тюрьмы, могут всплыть на границе Туркмении

Директор Центра по изучению Ближнего Востока и Центральной Азии так прокомментировал факт того, что американский спецназ отбил у талибов четырех десятка игиловцев*
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Поделиться:
На территории Афганистана есть несколько сил, оппозиционных правительству.На территории Афганистана есть несколько сил, оппозиционных правительству.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

По данным иранского информагентства Tasnim, в середине января, после спецоперации, проведенной военнослужащими из США в афганской провинции Бадгис, из тюрьмы у села Панджбоз на вертолетах ВВС Соединенных Штатов было вывезено от 38 до 40 заключенных, которых считают лидерами формирований ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство").

По сведениям иранских журналистов, которые подтвердил замглавы провинциального совета провинции Абдулла Афзали, «иностранные военные убили от 20 до 30 талибов и 38 боевиков увезли в неизвестном направлении».

По мнению известного востоковеда, директора Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, для американцев интереснее работать с подобного рода «отребьем», которое, в отличии от талибов готово выполнять любые задачи за пределами своих стран.

- Зачем американцам эти лидеры террористов?

- На территории Афганистана есть несколько сил, оппозиционных правительству. Талибан — крупнейшая сила. И есть несколько других движений, в частности, Исламское государство(запрещенное в России). У них с талибами сильные противоречия.

- Какие?

- Талибы выступают за исламское правление только на территории Афганистана — то, что за его пределами, их не сильно волнует. И свою идеологию за пределы страны распространять не собираются. В отличии от игиловцев.

- То есть талибы заняты внутренними проблемами, а те, кого американцы вытащили из тюрьмы, ориентированы «на внешний рынок» террора?

- Да, и потому у них с талибами жесткое противостояние. Тюрьма, где этих деятелей держали, по своему знаменита.

- Иранцы сообщили, что сначала по окрестностям тюрьмы янки отбомбились, потом туда прилетели американские вертолеты, и высадившийся с них десант перебил охрану …

- Американцам, объективнее, интересней контакты с игиловцами. И с подобными им отщепенцами — для распространения диверсионных действий за пределами Афганистана. Но такого масштаба операций по освобождению я в последнее врем не припомню.

- Где эти боевики могут всплыть в ближайшее время?

- На границе с Туркменией готовится крупной наступление Исламского государства и союзных с ним группировок. Там объявлена всеобщая мобилизация и крупные силы к границе уже подтянуты. А Туркмения — это не столько наше южное подбрюшье сегодня, сколько «газовая колонка» Китая. И нам тут надо действовать аккуратно: а то мы, как что — так всем готовы помочь сразу...

*Организация, запрещенная в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МИД РФ: США связаны с «Исламским государством»*

На официальном сайте министерства иностранных дел России появилось сообщение о «подготовке США информационной кампании по дискредитации политики России на афганском направлении». Дипведомство сообщает, что американские спецслужбы готовятся «вбросить» фейки в СМИ Афганистана и некоторых западных стран (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чтобы спасти человечество от климатического краха, придется охлаждать планету
Третий месяц во Франции протестуют «желтые жилеты». Русофобы, как всегда, ищут «руку Москвы», пугают народ «русскими хакерами», которые, мол, баламутят французов в соцсетях призывами к погромам
Алексей Пушков: Быстрой смены власти в Венесуэле не получилось. Мадуро укрепляет свои позиции. Но не думаю, что США легко отступятся
Об этом известный журналист-международник, председатель Комиссии Совета Федерации по информполитике заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Сергей Сторчак: Наш план по спасению экономики в Венесуэле слушали хорошо. Но услышали или нет - отдельный вопрос
Замминистра финансов РФ рассказал "Комсомольской правде" о мерах, которые Москва предлагала Каракасу для исправления ситуации в Боливарианской республике
Новости 24
Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о признании Гуайдо новым главой Венесуэлы
В Гааге в жилом доме прогремел мощный взрыв
Дональд Трамп заявил, что генсек НАТО отметил его роль в повышении расходов альянса
Военный атташе Венесуэлы в США отказался признавать Мадуро президентом
Госсекретарь США Майкл Помпео неправильно произнес фамилию лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо
Экономика США потеряла шесть миллиардов долларов из-за шатдауна
Владельцы Gucci задолжали Италии 1,4 миллиарда евро
Песков заявил, что действия Турции в районе сирийско-турецкой границы не должны угрожать Сирии
В Иране заявили о побеге из тюрьмы в Афганистане 40 главарей террористической группировки
Дмитрий Песков рассказал, к чему приведут экономические инициативы Синдзо Абэ
В бразильском штате Минас-Жерайс объявили тревогу из-за возможного прорыва дамбы на шахте