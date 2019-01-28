Екатерина Одинцова стала бабушкой Бориса Немцова

У Антона Немцова - сына Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой родился ребенок. Мальчика назвали Борисом в честь дедушки.

Радостную новость о пополнении в знаменитом семействе сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. "У Антона Немцова, сына Бориса Немцова, родился сын. Борис Немцов-младший", - написал в своем блоге журналист.

odintsovaprtrend У Антона Немцова родился сын

Борис Немцов состоял в официальном браке лишь однажды. От связи с Раисой Немцовой у него родилась дочь Жанна. Кроме того, у политика было немало серьезных романов. Его много лет связывали отношения с Екатериной Одинцовой. Бизнесвумен родила политику сына Антона и дочь Дину.

odintsovaprtrend Антон Немцов женился на Рублевке

Летом 2018 года Одинцова сообщила, что ее наследник сыграл свадьбу на Рублевке. Гостями торжества стали политик Григорий Явлинский, светская дама Алла Вербер, блогерша Божена Рынска и многие другие. Избранницей Антона стала Анна Игнатьева из Нижнего Новгорода. Молодожены познакомились в соцсетях и решили не тянуть со свадьбой - они поженились через полгода после знакомства.

odintsovaprtrend Екатерина Одинцова души не чает в невестке

Одинцова поведала, что души не чает в невестке. "Спасибо родителям Анечки за то, что вырастили нам такую прекрасную девушку!", - лила елей на новую родственницу Екатерина.

К слову, поклонники звездной пары тогда заподозрили молодоженов в скором появлении малыша. И они оказались правы.