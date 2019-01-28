2019-01-28T13:05:02+03:00
Общество

Екатерина Одинцова стала бабушкой Бориса Немцова

Радостную новость о пополнении в знаменитом семействе сообщил Алексей Венедиктов
Ольга ЛИБГАРДТ
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Екатерина Одинцова.Екатерина Одинцова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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У Антона Немцова - сына Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой родился ребенок. Мальчика назвали Борисом в честь дедушки.

Радостную новость о пополнении в знаменитом семействе сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. "У Антона Немцова, сына Бориса Немцова, родился сын. Борис Немцов-младший", - написал в своем блоге журналист.

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У Антона Немцова родился сын
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Борис Немцов состоял в официальном браке лишь однажды. От связи с Раисой Немцовой у него родилась дочь Жанна. Кроме того, у политика было немало серьезных романов. Его много лет связывали отношения с Екатериной Одинцовой. Бизнесвумен родила политику сына Антона и дочь Дину.

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Антон Немцов женился на Рублевке
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Летом 2018 года Одинцова сообщила, что ее наследник сыграл свадьбу на Рублевке. Гостями торжества стали политик Григорий Явлинский, светская дама Алла Вербер, блогерша Божена Рынска и многие другие. Избранницей Антона стала Анна Игнатьева из Нижнего Новгорода. Молодожены познакомились в соцсетях и решили не тянуть со свадьбой - они поженились через полгода после знакомства.

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Екатерина Одинцова души не чает в невестке
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Одинцова поведала, что души не чает в невестке. "Спасибо родителям Анечки за то, что вырастили нам такую прекрасную девушку!", - лила елей на новую родственницу Екатерина.

К слову, поклонники звездной пары тогда заподозрили молодоженов в скором появлении малыша. И они оказались правы.

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