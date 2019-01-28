Екатерина Одинцова стала бабушкой Бориса Немцова
У Антона Немцова - сына Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой родился ребенок. Мальчика назвали Борисом в честь дедушки.
Радостную новость о пополнении в знаменитом семействе сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. "У Антона Немцова, сына Бориса Немцова, родился сын. Борис Немцов-младший", - написал в своем блоге журналист.
Борис Немцов состоял в официальном браке лишь однажды. От связи с Раисой Немцовой у него родилась дочь Жанна. Кроме того, у политика было немало серьезных романов. Его много лет связывали отношения с Екатериной Одинцовой. Бизнесвумен родила политику сына Антона и дочь Дину.
Летом 2018 года Одинцова сообщила, что ее наследник сыграл свадьбу на Рублевке. Гостями торжества стали политик Григорий Явлинский, светская дама Алла Вербер, блогерша Божена Рынска и многие другие. Избранницей Антона стала Анна Игнатьева из Нижнего Новгорода. Молодожены познакомились в соцсетях и решили не тянуть со свадьбой - они поженились через полгода после знакомства.
Одинцова поведала, что души не чает в невестке. "Спасибо родителям Анечки за то, что вырастили нам такую прекрасную девушку!", - лила елей на новую родственницу Екатерина.
К слову, поклонники звездной пары тогда заподозрили молодоженов в скором появлении малыша. И они оказались правы.