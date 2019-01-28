Палестинец отказался продавать свой дом Израилю за 100 миллионов долларов

Абдул Рауф аль-Мохтасиб живет в городе Хеврон (южная часть Западного берега реки Иордан). Его дом и небольшой магазинчик на первом этаже расположены в самом центре старого города. Из окон открывается сногсшибательный вид на мечеть Ибрагима. В общем - лакомый кусочек для «поселенцев» из Израиля, давно и методично скупающих арабскую недвижимость, расширяя тем самым свою территорию. Купить решили и дом Абдул Рауфа. Вот только палестинец оказался крепким орешком.

- Я не взял предложенные мне 100 миллионов долларов. Отказался бы и от двухсот, - рассказал мужчина в интервью телеканалу «Аль-Маядин». - Я откажусь от всех денег на Земле, но не предам свою родину и свой народ. Деньги - это конечно хорошо. Но только тогда, когда они заработаны честным путем.

Аль-Мохтасиб рассказал журналистам, что Тель-Авив давно торгуется с ним. Сначала ему предложили шесть миллионов долларов, затем семь. Потом ему сказали, что дадут за дом 40 миллионов.

- Но я бы не продал за эти деньги даже камня с крыши, - отрезал палестинец. - Потом ко мне пришли несколько американцев и сказали: «Если ты боишься преследования, мы поможем тебе перебраться за границу. Сможешь жить где хочешь и работать кем хочешь». Они сказали, что заплатят не 40, а 100 миллионов долларов (больше 5 млрд. рублей - Ред.). Но я снова отказался. Чем больше они мне предлагали, тем больше я начинал ценить свою землю. У меня сейчас 20 внуков, которые, как и я, проведут в Хевроне всю свою жизнь. И их дети, и дети их детей. Я провел здесь свое детство, но мои внуки лишены его. Мы дома, хотя иногда чувствуем себя в тюрьме.

В качестве примера Абдул Рауф рассказал репортерам историю о том, как однажды он отправился в Иорданию. Но когда палестинец прибыл в Амман, он почувствовал себя настолько некомфортно вдали от дома, что на следующий же день вернулся обратно в Хеврон.

- Можете считать меня идиотом, но мы такие люди - нам некомфортно в других странах. Мы хотим жить и умереть возле наших святынь. На нашей земле. Я имею на это право.