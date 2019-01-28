2019-01-28T14:20:18+03:00
Общество

Аэрофлот летит в Марсель

Начало регулярных рейсов запланировано на 1 июня
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Аэрофлот открыл продажу билетов в Марсель. Первый регулярный полет по маршруту Москва – Марсель – Москва планируется 1 июня 2019 года. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю (понедельник, среда, пятница, суббота и воскресенье) по следующему расписанию:

из Москвы рейс SU2378 вылет из Шереметьево в 8:35, прилетает аэропорт Марсель Прованс в 11:50;

обратно рейс SU2379 в понедельник, субботу и воскресенье вылет из аэропорта Марсель Прованс в 12:45, прилетает в Шереметьево в 17:40, в среду и пятницу вылетает в 12:55, прилетает в 17:50 (время местное).

Напомним, Марсель – самый крупный город во Франции после Парижа, знаменитый культурно-исторический центр и популярный средиземноморский курорт. Марсель наряду с Парижем, Ниццей и Лионом станет четвертым городом во Франции, куда Аэрофлот будет выполнять собственные рейсы в соответствии с летним расписанием 2019 года.

Аэрофлот постоянно расширяет маршрутную сеть и увеличивает частоту полетов на популярных маршрутах. Аэрофлот выполняет собственные рейсы по 152 маршрутам в 55 странах, в том числе по России 54 маршрутам. В зимнем сезоне 2018/2019 перевозчик открыл 14 новых маршрутов, как на собственном парке воздушных судов Аэрофлота, так и в партнерстве с дочерней авиакомпанией «Россия». Для путешествий стали доступны прямые рейсы из Москвы в города Северного КавказаВладикавказ, Грозный, Махачкалу, Назрань (Магас), Нальчик, а также в города ПриволжьяИжевск и Ульяновск. Компания открыла полеты из Москвы в Бухару и Ош. Международные маршруты пополнили три европейских города: Гётеборг, Дублин и Любляна и рейсы в крупнейший город индонезийского острова Бали — Денпасар и крупнейший мегаполис Шри-Ланки — Коломбо.

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