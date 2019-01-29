Пенсия в 300 тысяч, охрана и обслуга: что получают российские губернаторы после отставки

2,4 млн. руб. в месяц – якобы такую пенсию назначил себе проигравший выборы экс-губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. В четыре раза больше, чем по закону положено президенту России. Вскоре выяснилось, что это фейк, придуманный политическими противниками. Однако, как выяснила «КП» многим бывшим губернаторам после отставки действительно положены немаленькие пособия, а также пожизненная охрана, личный транспорт, практически бесплатный отдых.

НЕ ДВА МИЛЛИОНА, НО ТОЖЕ НЕХИЛО

Размер своей трудовой пенсии по старости Вячеслав Шпорт назвал сам - 23,2 тыс. руб. в месяц. Эту сумму ему как работающему пенсионеру должен исправно переводить Пенсионный фонд России. Но есть еще бонус от родного региона. По закону Хабаровского края, бывшему губернатору положена региональная пенсия - 75% от зарплаты на посту главы, если он занимал этот пост от шести до десяти лет. Шпорт рулил краем девять лет.

Осталось только понять, какая у него была зарплата. Вячеслав Шпорт отчитывался о своем суммарном доходе, не выделяя непосредственно губернаторский оклад. На сайте правительства Хабаровского края значится, что в 2016-м экс-глава региона заработал 12,8 млн. руб., в 2017-м — 16,5 млн. руб. Подсказка есть в региональном бюджете. В 2016-м году по статье «функционирование высшего должностного лица субъекта» потратили 11,8 млн. руб. В 2017-м — 11,2 млн. руб. В эту сумму, помимо расходов на связь, транспорт и прочее зашита зарплата губернатора.

Практика показывает, что примерно 80-85% от расходов «на функционирование» уходит на зарплату плюс связанные с ней выплаты в социальные фонды. Но на руки Шпорт получал меньше — в общую сумму заложены все будущие налоги (НДФЛ, отчисления в Пенсионный фонд, медицинское и социальное страхование).

Таким образом, зарплата экс-главы Хабаровского края чистыми на руки - около 530 тыс. руб. в месяц. 75% от нее в качестве региональной добавки к пенсии - 397,5 тыс. руб.

Но есть нюанс. Эта доплата положена только неработающему пенсионеру. Если Вячеслав Шпорт займет какую-то государственную должность, возглавит коммерческую структуру или займется преподавательской деятельностью, то региональной пенсии сразу лишится.

А вот что у него остается при любых условиях – звание почетного гражданина Комсомольска-на-Амуре и полагающаяся обладателю ежемесячная выплата в 28 тыс. руб. Независимо от достижения пенсионного возраста.

ОДНИ ЗУБЫ ЧЕГО СТОЯТ

В Ростовской области пока всего один бывший губернатор — Владимир Чуб руководил регионом с 1991 по 2010 год. Согласно местному закону, он ежемесячно получает к пенсии губернаторскую надбавку в 80% от своей зарплаты главы региона - 200 тыс. руб. Увы, девять лет назад зарплаты губернаторов были скромнее. Но зато Чуб пользуется служебным авто с водителем — транспорт оплачивает региональный бюджет. У экс-губернатора и всей его семьи такая же медицинская страховка, что и у действующего главы региона. Отставному чиновнику даже положена охрана. Владимир Чуб получает 75% скидку на отдых в санаториях, базах отдыха и пансионатах своего не самого холодного региона. А еще бывшему губернатору никогда больше не придется на родине стоять в очередях — все госчиновники Ростовской области обязаны принимать Чуба «безотлагательно».

Владимир Чуб. Фото: Александр САВЕРКИН/ТАСС

Во сколько региону обходится содержание бывшего руководителя. Одно лечение зубов для всей семьи чего стоит. Известно, что на только транспорт экс-губернатора в год тратится 1,5 млн. руб.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДОВ И ВЕСЕЙ

Отдельного закона о пенсиях для бывших губернаторов в Кемеровской области нет. Но Аман Тулеев, который лишился поста главы области в 2018 году, все равно не пропадет — еще восемь лет назад местный Совет народных депутатов признал его «народным губернатором». Даже 10-сантиметровым орденом из золота и бриллиантов по такому случаю наградили. Вот за почетное звание выплаты положены. Ежемесячно Тулеев должен получать по 79,7 тыс. рублей сверх своей обычной пенсии по старости (30 тыс. руб.). Надбавка ежегодно индексируется на уровень инфляции.

Кроме этого, экс-губернатору Кемеровской области оставили в пожизненное пользование служебный особняк площадью 282 км. м. Все коммунальные расходы на себя берет регион. Тулееву оставили помощника и рабочий кабинет в администрации Кемеровской области. Это ему тоже оплачивается, как народному губернатору.

Аман Тулеев.Фото: REUTERS

Но и это еще не все. Аман Тулеев почетный гражданин Кемерово - за это причитается 25 тыс. руб. в месяц. А так же почетный житель 12 городов и 7 районов! В общей сложности звания потянули на 190 тыс. руб. в месяц.

В сентябре 2018 года Тулеев стал ректором «Кузбасского регионального института развития профессионального образования». Зарплата нового ректора не разглашается, но предыдущий получал 100 тыс. руб. в месяц.

Выходит, что со всеми надбавками, пенсиями и ректорской зарплатой Тулеев должен получать в месяц 400 тыс. руб.

ТЫ УЕХАЛ, А ДЕНЬГИ КАПАЮТ

По общегубернаторским меркам, экс-глава Самарской области Николай Меркушкин получает мало. 23 тыс. обычной пенсии и 129 тыс. руб. надбавки за руководство регионом.

Николай Меркушкин.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Раньше, по местному закону, надбавки к трудовой пенсии получали только чиновники, оставшиеся жить в регионе. Но Меркушкин, будучи губернатором, эту норму убрал — теперь пособие из бюджета капает бывшему предводителю вне зависимости от того, где он находится. Так как Меркушкин родом из Мордовии (этим регионом он управлял 17 лет), то не удивительно, что он не захотел оставаться в Самаре и уехал домой.

23 ОКЛАДА ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗА

В Воронежской области пособия по уходу, как оказалось, положены не только первым лицам. Губернатор Александр Гусев осенью 2018 года отправил в отставку своего зама Юрия Агибалова, выплатив ему 23 оклада. Но это не все. Агибалов получил доплату к пенсии в 75% зарплаты, которая у него была 185 тыс. руб. в месяц. Получается - 139 тыс. руб. ежемесячно к трудовой пенсии.

Юрий Агибалов. Фото: vrnoblduma.ru

А КРЕСЛО МЭРА ЛУЧШЕ!

Не обижают себя и мэры. Например, бывший глава Брянска Сергей Смирнов в 2015 году сел в тюрьму за превышение должностных полномочий. Но и этот факт не лишил его положенной после отставки надбавки к пенсии в 70 тыс. руб. за работу на посту градоначальника.

Два других экс-мэра Брянска — Анатолий Кистенев и Александр Ковалев — получают по 100 тыс. руб. к пенсии.

Вице-губернатор Брянской области Анатолий Теребунов в 2014 году получил ежемесячную добавку к пенсии в 137 тыс. руб. За последние 11 лет на Брянщине появилось 50 таких вип-пенсионеров. В общей сложности, на материальную помощь им уже ушло 164 млн. руб.

Брянская область — не исключение. Эксперты Общероссийского народного фронта, изучив законодательство 83 крупнейших городов страны, выяснили, что в 23 из них бывших чиновников содержат уж слишком щедро.

Например, мэр Улан-Удэ после выхода на пенсию сможет получать надбавку до 260 тыс. руб. в месяц, глава администрации Ханты-Мансийска – до 248 тыс. руб., мэр Новосибирска – до 245 тыс. руб. Это при том, что средние пенсии в этих регионах не превышают и 15 тыс. руб.

Дело в том, что федеральные законы пенсии местных чиновников особо не ограничивают. В регионах этим пользуются — щедрые надбавки привязывают не к окладу, а к среднему доходу. То есть, все выписанные себе премии или возможные бонусы влияют на размер пожизненной прибаки к трудовой пенсии.

НИЩЕБРОДЫ

А вот у депутатов Госдумы все значительно скромнее. Проработавшие в нижней палате парламента от 5 до 10 лет, могут рассчитывать на дополнительные 46 626 руб. в месяц. Если депутатский стаж превышает 10 лет, то будет 63 581 руб.

Эдуард Россель.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Моя пенсия 12 тысяч рублей в месяц, - рассказал «Комсомолке» экс-губернатор Свердловской области (с 1995 по 2009), член Совета Федерации (с 1993 по 2001 и с 2009 по н.в.) Эдуард Россель. - У моей жены такая же пенсия. У меня пенсия советского периода. В Совете Федерации я получаю 40 тысяч в месяц. Каждый год в феврале, я отчитываюсь о своих доходах. Говорят, что моя пенсия составляет 200 тысяч рублей? Да вы шутите! Тогда я бы был счастливым человеком. Это фантастическая и недостижимая мечта.

Согласно декларации о доходах за 2017 год, ежемесячно Эдуард Россель получал 1 млн. руб. Но детализации нет, и понять, что из этого надбавки к пенсии, невозможно.