Александр Пороховщиков: главный герой второго плана

Как, вечно оставаясь на вторых ролях, быть первым? Почему ведущая партия досталась одному актеру, а зрители запоминают тебя, сыгравшего персонажа вроде бы второстепенного, да к тому же отрицательного? Об этом многое мог бы рассказать Александр Пороховщиков, один из самых харизматичных артистов в истории отечественного кино. Белогвардейский офицер из драмы "Ищи ветра", босс наркомафии из сериала "Следствие ведут ЗнаТоКи", полковник милиции из народного хита "Ворошиловский стрелок" - большинство его героев были личностями как минимум противоречивыми, но невероятно сильными, как внешне, так и внутренне. Всё это вкупе с врожденным аристократизмом (прадед Пороховщикова был дворянином) позволяло артисту мгновенно завладевать зрительским вниманием.

В новом документальном фильме «Что останется после меня» (Первый канал, 2 февраля, 10:15) его авторы предложат зрителям погрузиться в частную жизнь Александра Шалвовича, ушедшего от нас семь лет назад. Мы увидим несколько откровенных нтервью - с близкой подругой жены Пороховщикова, с его племянницей, с одним из его лучших друзей. Помимо этого создатели фильма попытаются разобраться в сложной ситуации с имуществом артиста, которая возникла после его смерти.

Также непосредственно в день рождения актера можно будет посмотреть документальный фильм "Александр Пороховщиков. Чужой среди своих" (31 января, ТВЦ,10.35). Ждут нас и художественные фильмы с его участием - "Железные игры" (1 февраля, "Культура", 21.10), "Свой среди чужих, чужой среди своих" (2 февраля, НТВ, 05.25), "Два долгих гудка в тумане" (2 февраля, Первый канал, 06.10).