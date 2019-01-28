2019-01-28T15:55:42+03:00
Телевизор

Лев в прямом эфире

За концертом Льва Лещенко телеаудитория будет наблюдать одновременно со зрителями в зале
Глеб ГУБАРЕВ
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Лев Лещенко готов отметить 77-летие прямо на сцене. Фото: Первый каналЛев Лещенко готов отметить 77-летие прямо на сцене. Фото: Первый канал
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Работать в день рождения уже непросто, а работать в прямом эфире, то есть на глазах миллионов людей, - самый что ни на есть трудовой подвиг. Впрочем, Льву Лещенко к подвигам не привыкать, поэтому свое 77-летие он планирует встретить на сцене, в компании друзей и под прицелом телекамер. Никакого монтажа и редакторских купюр - мы увидим концерт мэтра таким, каким его увидят зрители в "Крокус Сити Холле".

В этот вечер, разумеется, Лев Валерьянович будет принимать подарки от многочисленных друзей, с некоторыми из которых он обязательно споет дуэтом. Алсу, Юрий Антонов, Сергей Войтенко, Пелагея, Тамара Гвердцители, Жасмин, Дина Гарипова, Аркадий Укупник, Анастасия Макеева, Вячеслав Добрынин - все они почтут за честь выступить с именинником. Кстати, споет народный артист РСФСР и со своим экс-подопечным Евгением Стругальским - напомним, Евгений участвовал в проекте «Голос» 60+, попал в команду Лещенко и дошел до финала.

Первый канал, "Лев Лещенко. Концерт в День рождения». 1 февраля, 21:30

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