2019-01-28T17:52:25+03:00
Телевизор

Вера Сотникова и Марат Башаров испугались закрытия «Битвы экстрасенсов»: ведущие не хотят терять миллионные гонорары

Артисты привыкли к стабильному заработку в шоу о чародеях [видео]
Ирина ВИКТОРОВА
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Ведущие проекта рассказывали знакомым о том, что нового сезона может и не быть. Но в итоге рейтинговый телепроект вышел на экраныВедущие проекта рассказывали знакомым о том, что нового сезона может и не быть. Но в итоге рейтинговый телепроект вышел на экраныФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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После серии разоблачений главного «магического шоу» страны его ведущие забеспокоились о судьбе телепроекта. Ведь еще год назад судьба «Битвы экстрасенсов» была под вопросом: ведущие проекта рассказывали знакомым о том, что нового сезона может и не быть. Но в итоге рейтинговый телепроект вышел на экраны - месяц назад завершился 19-й сезон.

В этом году на экраны выйдет шоу «Школа экстрасенсов» - победители «битвы» (Свами Даши и Константин Гецати) будут обучать магов и чародеев со всей страны. Любые «производные» от раскрученной «битвы» приносят хороший рейтинг. Не перестает народ верить в «чудесную ложь». Будет ли новый сезон «Битвы экстрасенсов» мы узнаем в ближайшее время.

Но после премьеры на канале «Россия1» документального проекта Бориса Соболева «Идущие к черту», зрители всерьез обсуждают, что нельзя верить в чудесные силы магов из сценарных телешоу. Известный документалист разоблачил экстрасенсов: в фильме показали, что колдунам подсказывают верные ответы, а они сами не способны выполнить даже элементарное задание.

После серии разоблачений главного «магического шоу» страны его ведущие забеспокоились о судьбе телепроекта Фото: скриншот видео

После серии разоблачений главного «магического шоу» страны его ведущие забеспокоились о судьбе телепроектаФото: скриншот видео

Тут же забеспокоилась о судьбе телепроекта соведущая «Битвы экстрасенсов» Вера Сотникова. Актриса ответила на многочисленные вопросы и обвинения подписчиков в инстаграме. Сотникова даже намекнула, что автор фильма связался с мощными магическими силами и может поплатиться за свою смелость:

«Первый вопрос: «Как Борис не побоялся?» Второй вопрос: даже если гипотетически представить, что кто-то, когда-то брал деньги за призовые места: «Неужели вы думаете, мне об этом сказали?» Сотникова теперь часто приводит примеры о «верных предсказаниях» экстрасенсов: «В 2011 году «БЭ» снимали в квартире Людмилы Зыкиной. Уходя из комнаты, где присутствовали родственники певицы, Наталья Бантеева, обведя рукой всех присутствующих, сказала: «Распри по поводу дележа имущества закончатся не скоро, вы все в дальнейшем будете иметь отношение к Зыкиной». Я ещё тогда подумала: «Я то тут при чем?» Через год я была утверждена на роль Людмилы Зыкиной!»

Сотникова старательно защищает работодателей, когда поклонники приводят ей факты о том, что экстрасенсам «сливали информацию». «Теперь будете смотреть с точки зрения: кто кому мог слить информацию, а где правда? А я также с интересом буду присматриваться к нашим участникам. И не уговаривайте меня не участвовать в этой программе... мне как всегда интересно!»

Конечно интересно, ведь о стабильном заработке на ТВ мечтают многие актеры. По неподтвержденной информации, за выпуск шоу соведущие проекта получают 200 - 300 тыс.руб. А главная звезда проекта Марат Башаров - от 500 тыс.руб.

Кстати, Марат Башаров на днях записал видеообращение, в котором оправдался за появление в фильме «Идущие к черту». На полном серьезе сообщил, что пошутил насчет взятки в миллион рублей за «слив заданий» экстрасенсам.

Башаров оправдывается за интервью Соболеву.

«Вы не поняли моей шутки, что типа мне заплатили миллион долларов за то, что я неправильно подсказывал. Внутри этой шутки заложено противоречие, подчеркивающее абсурдность заявления. Дураками я называл тех, кто этого не понимает. «Битва экстрасенсов» не берет взяток и не продает подсказки...» - заявил Башаров. Кстати, в кадре появилась и жена актера, которая подтвердила сказанное мужем.

Башаров, спустя две недели, после выхода фильма «Идущие к черту» сообщил, что интервью Борису Соболеву не давал. Видимо артисту объяснили, что после подобных заявлений у него могут начаться проблемы с работодателями. В ответ Соболев опубликовал закулисье интервью - на видео четко видно, что Марат Башаров разговаривает именно с ним. Кроме того, Борис Соболев показал интересный фрагмент, не вошедший в фильм. Марат Башаров, обсуждая информацию о мошенниках-экстрасенсах, которые используют для продвижения своих центров его имя, вдруг заявляет, что не прочь получать от этих людей свой процент прибыли...

Ответ Соболева на обвинения Башарова.

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Марат Башаров десятый год ведет «Битву экстрасенсов». Все эти годы актер, который успешно играет роль телеведущего в магическом телепроекте, отстаивает честь программы. Не признается, что шоу снимается по сценарию. А как же иначе? Ведь работа в «Битве экстрасенсов» приносит Марату стабильный доход. По слухам он получает в среднем 500 тыс.руб. за съемки в одной серии телешоу (подробности)

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После того, как Марат Башаров в очередной раз избил жену, у многих возник вопрос: не расторгнут ли с дебоширом выгодные контракты? Уже сейчас известно, что Башаров остается ведущим «Битвы экстрасенсов». Марат Башаров почти десять лет ведет этот телепроект. И если Михаил Пореченков говорил нам, что в «Битве экстрасенсов» все вранье: «Я ведь много знаю, что происходило внутри...» То Башаров выгораживает работодателей, так как этот контракт для него важен, как стабильный источник дохода и возможность появляться на телеэкранах в рейтинговых проектах (подробности)

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