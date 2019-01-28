С прибалтийских республик пора потребовать репарации за пособничество Гитлеру

Давайте по-взрослому: если Германия до сих пор выделяет деньги выжившим в блокаде Ленинграда и признает ее «жестоким преступлением против целого города и его населения» – почему она держит ответ одна?

Были у нее в этом деле союзники: те же финны, например, - единственные, кто после войны полностью выплатили репарации. Но не о них сейчас речь. Ленинград помогали держать в кольце и наши бывшие «родственники» по СССР – латыши и эстонцы, а Сталинград - литовцы. Те самые, которые насчитали России за советскую «оккупацию» гигантские суммы: Эстония - 1,2 миллиарда долларов, Литва - 49 миллиардов, а Латвия – все 300…

Почему цифры так разнятся? Никакой интриги нет: видимо, методичка из Вашингтона не пришла и национальные комиссии едва ли не впервые со времен вновь обретенной независимости занялись самостоятельным творчеством. Никто ничего никому платить, конечно, не собирается. Но если всем так не терпится об этом поговорить, то разговор можно продолжить.

Германия до сих пор выделяет деньги выжившим в блокаде Ленинграда и признает ее «жестоким преступлением против целого города и его населения»Фото: фотохроника ТАСС.

История для внутреннего пользования

Идея, с которой выступили несколько российских НПО, выпустив в конце прошлого года доклад «Как восстановить справедливость для жертв нацистских преступлений» (под редакцией Александра Дюкова и Николая Межевича), 5оказалась достаточно простой: если Латвия, Литва и Эстония утверждают, что они де-юре существовали как государства и во время войны - то почему они не ответили за преступления своих коллаборационистов? Другими словами: им надо в конце концов определиться, кто они - победители во Второй Мировой войне или проигравшие? Если они причисляют себя к первым – значит обязаны прекратить свои слеты, парады и награждения «бойцов за свободу». Если же настаивают на обратном – то пусть несут за это ответственность. А то несправедливо как-то получается: даже такие бедные страны ЕС, как Румыния с Болгарией, заплатили за свое участие в войне на стороне фашистской Германии, а прибалтийские «пионеры, любимцы и лидеры» - как они себя сами позиционируют – остались в стороне.

Почему по прошествии без малого 75 лет после окончания Второй Мировой войны мы снова обсуждаем эти вопросы, в своем выступлении на «Круглом столе», организованном в редакции «КП», ответил профессор Санкт-Петербургского университета истории РАН Борис Ковалев:

- Проблема кроется в реалиях советской политики. До начала 90-х вопрос участия в войне на стороне Гитлера прибалтийских и украинских коллаборационистов в СССР замалчивался, чтобы не нарушить дружбу народов Советского союза. После распада СССР эти факты скрывать перестали. Многие из прибалтийских историков пользуются двумя версиями истории: для внутреннего пользования и для внешнего. В Израиле они могут рассказывать о жертвах Холокоста, но для внутреннего пользования те же самые палачи и убийцы являются национальными героями. Население этих стран воспринимало себя союзниками Третьего рейха и рассчитывало получить новые территории. Германия заплатила СССР в качестве контрибуций 15,8 миллиардов долларов. Почему же мы не можем выставить прибалтийским странам счет за каждого убитого, за каждую сожженную деревню?

А ведь это мысль!

Ничего личного, только цифры. Итак, за какие прегрешения Россия может сейчас предъявить претензии бывшим «братьям-сестрам» по СССР?

Доклад, который способен "взорвать" Европу

Компас, который сломался

Например, за блокаду Ленинграда и карательную операцию «Зимнее волшебство» в Белоруссии.

Вот факты: начиная с января 1942 года участие в блокаде принимали сначала эстонские и латвийские полицейские батальоны, а позже – дивизии Ваффен СС, сформированные из латышей и эстонцев, которые получили за это свои кресты и грамоты. Все зафиксировано в документальной хронике. Никто из них наказания за это не понес.

- В 1998 году в Латвии была принята парламентская декларация, которая предписывает всячески защищать честь и достоинство латышских легионеров, - рассказывает историк Александр Дюков. - В этой декларации голословно утверждается, что эти люди не совершали никаких преступлений. Разумеется это неправда. Если подобная декларация до сих пор действует, то возникает вопрос об ответственности современного латвийского государства за деятельность этих преступников.

Аргументы, что они «боролись за свободу» своих маленьких родин, не принимается. Видимо, у всех одновременно компас сломался, потому что свои родины латыши, эстонцы и литовцы искали в Белоруссии и в России.

Союзником России в это благородном деле вполне, кстати, может стать Белоруссия. Вот как прокомментировал это предложение кандидат исторических наук, декан факультета философии и социологии Белорусского Государственного Университета Вадим Гигин:

- Это важнейшая часть белорусской исторической памяти. Первый латышский кавалер Рыцарского креста Железного креста штандартенфюрер Латышского добровольческого легиона СС Волдемар Вейс, который принимал участие в карательной операции «Зимнее волшебство» нам хорошо известен. Это один из самых чудовищных актов геноцида на территории Европы во время Второй мировой войны. Задачей было очистить граничащие с Латвией белорусские районы от местного населения. К проведению операции в апреле 1943 года были привлечены 7 латвийских батальонов, один литовский и одна эстонская рота. Было полностью уничтожено 183 деревни. Население этих районов не восстановилось до сих пор. Мужчин убивали на месте, сжигали в сараях, женщин и детей отправляли в лагерь Саласпилс.

Триумф проигравших

- Наши прибалтийские визави сами выкопали себе яму, - иронизирует Александр Дюков. - Если вы зайдете на сайт эстонского президента, то увидите, что одним из глав эстонского государства там числится Юри Улуотс. Он известен тем, что в 1944 году в соответствии с данными ему распоряжением немецкой администрации зазывал эстонцев вступать в легион СС. Нынешняя Эстония, устанавливая свое право на непрерывность государства как субъекта международного права, позиционирует себя как страну, которая была союзником гитлеровской Германии. Последствия этого до сих пор не оценены юристами, потому что существующая в уставе ООН статья о враждебном государстве до сих пор не отменена.

Есть еще кое-что: непреследование военных преступников. Чего-чего, а этих фактов в новейшей истории Литвы, Латвии и Эстонии не меряно.

Такими и подобными им книгами уставлены полки магазинов не только в Таллине, но и в двух других балтийских столицах

Литовец Александр Лилейкис во время войны возглавлял вильнюсскую литовскую полицию безопасности. Даже при том, что его причастность к массовым убийствам евреев установило министерство юстиции США, и он был лишен американского гражданства и выслан в Литву, на родине его встречали как героя. Литовцы пересмотрели обвинения, вынесенные в советские времена и заявили, что они были сфабрикованы... Умер Лилейкис неосужденным, как и его подручные Казис Гимжаускас и Альгимантас Дайлиде, наказание которым не было назначено из-за старости, - эти факты никто и не пытается скрывать. В соседней Латвии дело не лучше: «За период с 1991 по 2018 за военные преступления или преступления против человечности не был осужден ни один нацистский коллаборационист из латышской вспомогательной полиции безопасности СД», - отмечается в докладе.

Подозреваемый в убийстве 100 евреев эстонец Харри Мяннил в начале 90-х официально (!) числился советником эстонского правительства по экономическим вопросам.

Страны Балтии таким образом стали «благодатным местом для доживающих свой век нацистов», - констатировал директор Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф.

Дело не только в том, что этим дряхлым старикам удалось уйти от возмездия. Они «героями» уходили, вот в чем горечь. Диагноз «героизация нацизма», за которую Прибалтике тоже можно выставить счет, – там, как насморк, ни на минуту не прекращается все эти 27 независимых лет. То с воинскими почестями перезахоронят прах Юозаса Амбразявичюса, причастного к созданию в Литве первого еврейского концлагеря. То «лесных братьев», угробивших 25 тысяч своих литовских собратьев, в парламенте наградят – как случилось в Вильнюсе всего две недели назад. То в Латвии при поддержке правительства поставят мемориальный комплекс, посвященный памяти латышских легионеров СС. Эстонские слеты ветеранов СС и их сторонников и марши престарелых эсэсовцев в центре Риги давно стали местным специалитетом. Полки книжных магазинов во всех трех балтийских столицах заставлены бесконечными мемуарами с оправданиями тех, кто во Второй мировой войне оказался на темной стороне истории. Настоящий триумф проигравших, которые проигравшими себя не чувствуют. Не только сами они, но даже их дети получают от государства пособие. За что? За то, что когда их отцы за свои преступления по решению судов отправились в Сибирь, детям, мол, было испорчено детство...

На официальной странице сайта Президента Эстонской Республики красуется портрет премьер-министра Юри Улуотса, который зазывал сограждан вступать в батальоны ССФото: скриншот сайта

Приказано заплатить

Есть еще одна тема, от которой начинает колотиться сердце. Реституцию в странах Балтии помните? Как тысячи людей выгнали на улицы по причине того, что имущество вернули внучатым племянникам троюродных дядюшек, которые бежали с этих территорий после прихода Красной Армии? Оказывается, имущество возвращали выборочно.

Есть в 120 км от Риги городок Акнести. Тамошние жители, не дожидаясь приказа Гитлера, уже 18 июля 1941 года сами расстреляли 175 своих еврейских соседей – тех, с кем учились в школе и вместе играли в лапту в скаутских лагерях. После расстрела все имущество было разобрано местными жителями. Одному из убийц - Кришьянису Буйкису - был даже подарен дом Хаима Берковича, поскольку рикошетной пулей его самого ранило. Сын Берковича Мозус остался жив только потому, что ушел в Красную Армию. После обретения независимости в 1991 г. он, как и все, собрал документы на возвращение дома, в котором провел детство, либо на выплату компенсации. Не тут-то было: в их бывшем доме теперь располагалась почта. Все суды Латвии Мозусу в возвращении имущества и выплате компенсаций отказали, как и Европейский суд, поскольку такое право есть только у убитых… И мы после этого маемся вопросом: почему Европа закрывает глаза на признаки возрождения нацизма в странах Прибалтики? Да потому что она сама этим процессом и руководит!

Союзником России в этом вопросе могут неожиданно стать Соединенные Штаты, конкретно – президент Дональд Трамп, который в мае 2018 года подписал закон, в котором говорится о том, что государства, не вернувшие имущество евреям и не выплатившие компенсацию, подлежат ответственности. Что ж, посмотрим, кто в мире сильнее...

Но это еще не вся история. Через два года после вердикта ЕСПЧ, в 2004-м году – как рассказал нам адвокат семьи Берковичей Михаил Иоффе (сам Мозус несколько лет назад умер, так и не дождавшись решения вопроса), в нескольких метрах от захоронения убитых евреев местными властями был поставлен памятник на могилах тех, кто участвовал в том расстреле: «Вы пожертвовали своими жизнями ради Латвии в борьбе против коммунистического режима». Разве это не издевательство?

Мозус Беркович

– Борьба с коммунизмом заключалась, оказывается, в том, чтобы расстрелять мирное еврейское население, включая нескольких детей и беременную на 8 месяце жену брата Мозуса Берковича, - горько констатирует Иоффе. И продолжает: «Надо требовать на правовом уровне создания международного трибунала. Наши отцы и деды победили в 1945-м, потому мы не можем проиграть сегодня эту битву. И те лица, которые исповедуют нацистские взгляды и позиционируют себя союзниками нацистов, должны также подлежать наказанию».

Вопрос – какому именно?

Плата за лояльность

Как сделать так, чтобы этот доклад не стал очередной декларацией со стороны России, которых за эти годы было множество?

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн предложил интересный вариант:

- В Германии существуют выплаты для жертв нацизма. Почему бы не попытаться наладить такую же практику в отношении прибалтийских стран? Полагаю, что мы можем предусмотреть возможность подготовки и подачи соответствующих исков не только в адрес конкретных людей, учинивших расправу над бывшими гражданами СССР, но и в адрес государств, гражданами которых они являлись, поскольку они сегодня поддерживают ту политику, которая проводилась гитлеровской Германией во время войны. Если государство легализует на своей территории коллаборационистские образования, если обеспечивает социальные гарантии такой категории граждан, то очевидно, что эти государства признают и поддерживают всю ту политику, которая проводилась в период Второй мировой войны. При этом полем для судебного ристалища могут быть и другие страны Европы, которым в отличие от Прибалтики будет сложно ассоциировать себя с нацистами.

Дело за малым: подать иск. Как заверили нас авторитетные источники, интересных новостей на эту тему следует ждать уже очень скоро.