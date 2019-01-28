16-летняя девочка из Швеции выступила с научным докладом на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Эта удивительная девочка меняет мир уже в свои 16 лет. Она уже настолько прославилась своими сидячими одиночными пикетами в защиту экологии перед шведским парламентом и выступлениями, что стала символом борьбы против климатических изменений.

В Давос она приехала на поезде, проведя в общей сложности 32 часа в пути. Она принципиально и идейно не пользуется самолетами, чтобы не участвовать в разрушении экологии. И сразу стала звездой последнего дня форума. Вежливая и серьезная аудитория экономического форума встретила ее благожелательно и внимательно приготовились слушать выступление юной активистки.

- Здесь, в Давосе, вы любите говорить об историях успеха, но ваш финансовый успех стоит миру огромной цены. - сказала строгая девочка и обратилась к политикам, банкирам, финансистам и экономистам со всего мира с просьбой о том, чтобы начать все менять, - Земля, наш дом, в опасности, она горит. Но мы еще можем все изменить! Мы, люди, должны сократить производство CO2 на 50%.

Кроме самолетов, Грета также не пользуется услугами гостиничного сервиса. Когда она приехала в Давос, то вместо того, чтобы разместиться, как все остальные участники форума в отеле, она с остальными молодыми активистами-экологами поселилась в палатке. Так же она является убежденной вегетарианкой. Настолько убежденной, что даже смогла убедить свою маму — оперную певицу, тоже стать вегетарианкой.

Закончила она свое выступление очень резко с очевидным волнением:

- Я не хочу, чтобы вы проводили время так, как привыкли, в комфорте и удовольствиях. Я хочу видеть вас в панике, я хочу, чтобы вы осознали все то, о чем я говорю и прочувствовали так, как это чувствую я.