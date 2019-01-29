2019-01-29T02:11:25+03:00
Звезды

49-летняя Кэтрин Зета-Джонс померилась декольте с Леди Гагой и Марго Робби

Супруга Майкла Дугласа затмила молодых актрис на вручении премии Гильдии киноактеров
Ирина СУХАНОВА
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Одним из самых впечатляющих платьев на вручении премии Гильдии киноактеров США - SAG Awards-2019 стал наряд Леди Гаги.Одним из самых впечатляющих платьев на вручении премии Гильдии киноактеров США - SAG Awards-2019 стал наряд Леди Гаги.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Лос-Анджелесе продолжается раздача предоскаровских кинопремий: свои награды голливудским звездам вручила Гильдия киноактеров США - SAG Awards-2019. Призы получили лучшие актеры, фильмы и режиссеры. Пока одни актрисы соревновались в номинациях, другие устроили на красной дорожке битву декольте. По единодушному мнению, победительницей стала 49-летняя Кэтрин Зета-Джонс. Супруга Майкла Дугласа пришла на церемонию в наряде синего цвета с таким глубоким вырезом, что сразу оказалась в центре внимания и затмила более молодых соперниц.

Актриса появилась на красной дорожке в блестящем наряде от Zuhair Murad, отделанном кружевом, с длинным шлейфом. Платье с откровенным декольте и высоким разрезом акцентировало внимание одновременно на бюсте Кэтрин и на ее стройных ногах. Образ дополнили босоножки Christian Louboutin и драгоценности из бриллиантов и сапфиров от Chopard.

Наряд Кэтрин Зета-Джонс позволил ей похвастаться одновременно и бюстом, и стройной ножкой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наряд Кэтрин Зета-Джонс позволил ей похвастаться одновременно и бюстом, и стройной ножкой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компанию Зета-Джонс на красной дорожке составил ее муж Майкл Дуглас. 75-летний актер искренне гордится красавицей женой. И хотя в недавнем интервью он рассказывал, что полюбил Кэтрин благодаря ее… увлечению гольфом, Майкл наверняка лукавит. Перед такой женщиной просто трудно устоять!

75-летний Майкл Дуглас гордится красавицей женой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

75-летний Майкл Дуглас гордится красавицей женой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще одно впечатляющее декольте на премии Гильдии киноактеров продемонстрировала Леди Гага. Снявшись в мюзикле Брэдли Купера «Звезда родилась», 32-летняя певица собрала целый ворох номинаций – от лучшей актрисы до лучшей песни года. На церемонии она была словно невеста, в светлом платье с пышной юбкой от Dior и в украшениях от Tiffany. Артистка тоже сделала ставку на глубокое декольте и высокий разрез, обнаживший ее ногу.

леди Гага выбрала белый наряд от Dior. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

леди Гага выбрала белый наряд от Dior.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это когда-то Гага была бунтаркой и носила платье из мяса и комбинезоны в сетку. Теперь она – лицо Диор и одевается в классическом стиле французского модного дома. На днях певица дебютировала в модном показе новой коллекции Dior в Париже в качестве модели.

Певица продемонстрировала бюст в глубоком декольте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица продемонстрировала бюст в глубоком декольте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

28-летняя блондинка Марго Робби отдала предпочтение другому французскому бренду – Chanel. Ее наряд с впечатляющим вырезом нисколько не скрывал грудь звезды, давая возможность поклонникам насладиться женственными изгибами ее фигуры.

maggotrobbiemaggotrobbie
An actual angel at the #sagawards via @etcanada
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И уж конечно никто не ожидал такой смелости от Робин Райт. 52-летняя звезда «Карточного домика» пришла на церемонию в черном блестящем платье от Oscar de la Renta. Тонкая ткань, присобранная в драпировки, эффектно облегала идеальную фигуру актрисы. «И как ей это удается?», - удивляются поклонники, которые помнят Робин еще по роли Келли в сериале «Санта-Барбара». С тех пор прошло 30 лет, а актриса по-прежнему способна приковывать к себе восхищенные взгляды.

52-летняя Робин Райт в смелом наряде от Oscar de la Renta. Фото: REUTERS

52-летняя Робин Райт в смелом наряде от Oscar de la Renta.Фото: REUTERS

Возможно, секрет – в молодом муже: в прошлом году Робин пошла под венец с Климентом Жиро, менеджером по связям с VIP-клиентами бренда Yves Saint Laurent. Их знакомство с Робин началось в рамках рекламного контракта, который она подписала с французским модным домом. Постепенно их отношения вышли за рамки работы и закончились тайной свадьбой. Пара обвенчалась прошлым летом в маленьком французском городке в присутствии родных и ближайших друзей. Робин и Климент ведут довольно закрытый образ жизни и редко появляются вместе на публике.

Звезда "Карточного домика" по-прежнему умеет привлечь к себе внимание. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда "Карточного домика" по-прежнему умеет привлечь к себе внимание.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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