2019-01-29T01:51:15+03:00
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Пелагея: В детском «Голосе» я - дед

Популярная певица снова вошла в состав наставников вокального проекта
Егор АРЕФЬЕВ
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Для Пелагеи работа в детском «Голосе» - дело привычное. Фото: Первый каналДля Пелагеи работа в детском «Голосе» - дело привычное. Фото: Первый канал
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Как и было обозначено ранее в январе, украинская певица Светлана Лобода все-таки стала наставницей шоу «Голос. Дети». Впервые. Вечером 27 января продюсер шоу Юрий Аксюта в прямом эфире специальной интернет-трансляции назвал имена троих наставников шестого сезона: ими стали Пелагея, Валерий Меладзе и Светлана Лобода.

Вслед за обновлением «взрослой» версии проекта шестой сезон шоу «Голос. Дети» тоже проведет перезагрузку. Ведь две дамы, да еще и блондинки, еще ни разу не конкурировали в шоу друг с другом, сидя в красных креслах.

Очевидно, создатели проекта выбрали Светлану Лободу в тренеры по тому же принципу, что и Сергея Шнурова - она дико популярна, катается по гастрольным турам и собирает полные залы.

Добрую тетушку Пульхерию, как зовет ведущий Дмитрий Нагиев певицу Пелагею, можно отнести к ветеранам детского «Голоса»: она отработала три сезона проекта. Этот станет четвертым.

- В детском «Голосе» я - дед, - смеется Пелагея. - Добрый дед. Учить новичков (то есть коллег-наставников. - Авт.) не буду. А работать с детьми надо как со взрослыми. В проект приходят талантливые ребята, а они обычно наполнены совсем не детской мудростью. Поэтому с ними надо разговаривать на равных. Каждый раз, когда мы садимся и начинаем работать, понимаю, насколько это волшебное приключение, и каждый раз живые эмоции рождаются заново.

Помогать ведущему - бессменному Дмитрию Нагиеву в этом году станет актриса Аглая Шиловская (до этого соведущими детского «Голоса» были Наталья Водянова, Агата Муцениеце, Светлана Зейналова, Валерия Ланская и Анастасия Чеважевская).

Шиловская и сама немного поет: Аглая пыталась попасть в третий сезон «Голоса», но провалила слепые прослушивания, неудачно спев хит House Of The Rising Sun в аранжировке Кристины Агилеры. Провал стал импульсом для актрисы - она появлялась чуть ли не во всех программах Первого канала - проектах «Театр эстрады», «Точь-в-точь», «Кто хочет стать миллионером», «Угадай мелодию», «Вечерний Ургант» и концерте «Новогодняя ночь на Первом». Теперь вот и до детского «Голоса» дело дошло.

- И сейчас я очень рада, что не прошла в шоу «Голос», - объяснила «КП» Шиловская. - Ведь тогда у меня не было бы ни проекта «Театр эстрады», ни шоу «Точь-в-точь». Поначалу я хотела взять реванш: прийти на «Голос» в следующем году и показать, что я умею. Потому что во время слепых прослушиваний я спела, мягко говоря, неидеально. Но я и предположить не могла, что выступления придется ждать 10 часов. Никого не виню - виновата сама, психологически не выдержала этого. Считаю, что «Голос» - это ошибка в моей биографии.

Съемки шестого сезона детского «Голоса» уже стартовали, а в эфире Первого канала проект появится в феврале.

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