«Состояние Артёма стабильное»: Бывшая жена Башарова нашла пропавшего мужа

В минувший понедельник бывшая жена Марата Башарова актриса Екатерина Архарова сообщила в Фейсбуке о пропаже своего нового мужа.

По словам Архаровой, ее 38-летний супруг ресторатор Артём Илясов вышел в субботу из их семейного кафе «Раиса Захарна» и бесследно исчез.

Два дня мужчина не выходил на связь, поэтому в понедельник актриса написала заявление в полицию. К поискам Илясова по просьбе полицейских подключились и волонтёры.

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И уже ночью актриса сообщила своим подписчикам, что ее супруг найден. Правда, где он все это время находился, Екатерина не стала уточнять.

- Друзья! Всем огромное спасибо за участие, поддержку и тёплые слова!Благодаря вам нашёлся Артём! Живой. Уже всё в порядке. Слава Богу! Спасибо от всего сердца! - поблагодарила подписчиков на своей страничке в Фейсбуке актриса Екатерина Архарова.

Артистка была возмущена, что часть читателей ее блога предположила, что исчезновение Артема Илясова - пиар их семейного кафе.

- С каким же извращенным мозгом вы живёте!-написала в своём блоге актриса.-Я глаз не сомкнула почти трое суток напролёт, каждые два часа звонила в бюро несчастных случаев, больницы, морги... Как вам не стыдно? Я более семи часов в полиции провела! Вас бы больше обрадовало, если бы его безжизненное тело нашли через неделю или месяц? Фу! Блокирую!

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Состояние Артёма стабильное. Всё будет хорошо с Божьей помощью!

Напомним, имя Екатерины Архаровой прогремело после того, как актриса вышла замуж за своего коллегу Марата Башарова. Но, увы, этот брак продлился недолго. После семейного скандала Екатерина написала заявление на Башарова в полицию, рассказав, что артист ее жестоко избил. В августе прошлого года Екатерина Архарова вышла замуж за ресторатора Артёма Илясова, с которым они недавно открыли семейное кафе «Раиса Захарна».