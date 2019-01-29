Кристина Асмус рассказала, почему отдыхала на Мальдивах без мужа

Кристина Асмус провела неделю на Мальдивских островах. Актриса улетела от московской зимы на солнечный остров Фуранафуши, славящийся своими белоснежными пляжами. 30-летняя актриса купалась, загорала, ужинала в местных ресторанах и щедро делилась отпускными снимками в Инстаграме. Правда, фотографии, которые публиковала Асмус, озадачили и запутали ее фолловеров. Ведь на них не было мужа звезды – резидента Comedy Club Гарика Харламова. А между тем, кадры, которые Кристина делала в отпуске, получились очень горячими! Настолько, что актрису немедленно заподозрили в измене, а некоторые интернет-СМИ запестрели заголовками «Народ в шоке от разрыва Асмус и Харламова».

Масла в огонь подлила фотография из Инстаграма Кристины, которую она сделала в спальне. На снимке актриса сидит на постели в эротичном черном боди, подчеркнувшем ее фигуру. Кристина явно «при параде» - тщательно уложенные волосы, макияж, яркая помада… Так женщина выглядит, только если у нее любовное свидание. На постели перед актрисой сервирован легкий ужин – салат и напиток.

- После новогодних праздников стараюсь не смотреть на еду, - подписала Кристина этот кадр.

asmuskristina После новогодних праздников стараюсь не смотреть на еду

Поклонники тут же забросали ее комплиментами: «Фигура – огонь! Гарик, прости, у тебя очень сексуальная жена», «Просто с ума можно сойти, как же вы радуете глаз!». Впрочем, помимо положительных откликов актриса получила и традиционный ушат критики от хейтеров. «С голой попой не гоже женщине и маме сидеть, не правильно это как-то. Сидите, но зачем выкладывать-то», «Купальник маловат, дочке отдайте», «Зачем трусы в попу заталкивать?».

Комментарии критиков настолько рассердили Кристину, что она ответила всем завистницам… снявшись топлесс. Актриса сфотографировалась у бассейна, опубликовала фото в Инстаграме и сопроводила его хэштегами, состоящими из всех критических замечаний, которые она нашла в комментариях:

- #думалавыумнее #здравствуйжопановыйгод #итытудаже #тыжматьтвоюмать #дешёвыйпиар #айяйяйкакнестыдно #футрусывпопе #ппцмода #неузнаювасвгриме #развратпозорвульгарщина #чтодумаетбульдог #чтоскажетдочь #мдэээ #варяуженета #гдемуж #кушатьнепробовала #купальникэтонетвоё #овременаонравы #отписка #подписка #большенечемудивить #кристинавернись #ктозашёлчистокомментыпочитать #какпрочестьэтихештеги #малополовинмаломалополовин #остановитееёктонибудь #мыквамсуважениемавы #теперьвваснетизюминки #удалифотоимывсёпростим

«Что же все-таки происходит в семье Асмус и Харламова?» - недоумевают поклонники. И почему Кристина отдыхала на Мальдивах без мужа? Секрет раскрыла сама актриса в Инстграме: оказывается, на острова она летала не отдыхать, а работать. Асмус снимается в картине «Текст» - экранизации вышедшего в 2017 году романа Дмитрия Глуховского. Роман уже называют новым прочтением «Преступления и наказания» Достоевского. Действие фильма разворачивается в современной Москве и ее пригородах, а также на тропических островах. Вместе с Кристиной в фильме снимаются Александр Петров и Иван Янковский. После съемок на Мальдивах новые сцены ленты снимаются в подмосковном Дзержинском.

- Вот теперь уже можно сказать для чего я летала на Мальдивы. И почему без мужа, - написала Асмус в Инстаграме. - Стартовали съемки фильма «Текст» с прекраснейшей командой под предводительством Клима Шипенко.

А что до семейной жизни Кристины, то в ней по-прежнему все безоблачно. Актриса вместе с мужем воспитывают четырехлетнюю дочь Настю. До недавнего времени знаменитая пара скрывала лицо дочки, и только недавно стала показывать ее в Инстаграме. Судя по снимкам, маленькая Настя растет копией мамы.